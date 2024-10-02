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Новини
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У Росії підсудних зможуть відправляти на війну: Путін підписав закон

У Росії підсудних зможуть відправляти на війну: Путін підписав закон

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно із яким підсудних зможуть відправляти на війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, підсудні зможуть вирушати до армії, уклавши контракт із Міноборони або потрапивши під мобілізацію. Їх повністю звільнять від кримінальної відповідальності, коли вони отримають держнагороду або звільняться з військової служби.

Наразі контракт на участь у війні можуть підписати лише ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений у кримінальній справі.

Також читайте: У Євросоюзі затвердили режим санкцій у відповідь на гібридні загрози від Росії, – ЗМІ

Автор: 

армія рф (17557) росія (65459)


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Топ коментарі
+4
Украл-выпил-в пакет..
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02.10.2024 17:20
+2
Ну от! Зара почнуть штампувати справи - в реєстрах місця не вистачить, тварюки....дайош Гулаги і тройки
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02.10.2024 17:10
+1
Зараз у нас швиденько спишуть контрольну роботу.
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02.10.2024 17:30
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Ну от! Зара почнуть штампувати справи - в реєстрах місця не вистачить, тварюки....дайош Гулаги і тройки
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02.10.2024 17:10 Відповісти
Украл-выпил-в пакет..
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02.10.2024 17:20 Відповісти
Значить все менше бажаючих вбиватися і губити здоров'я навіть там, якщо росіяни почали розширювати інструменти примусу.
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02.10.2024 17:21 Відповісти
Вряд-ли
Просто эти гораздо дешевле
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02.10.2024 18:34 Відповісти
Зараз у нас швиденько спишуть контрольну роботу.
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02.10.2024 17:30 Відповісти
Шось ви відстали від часу. В ЗСУ вже давно і цілком офіційно воюють зеки, які засуджені за нетяжкі статті і виявили бажання.
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02.10.2024 19:05 Відповісти
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02.10.2024 17:54 Відповісти
А що за 2 млн деревʼяних вже нема бажаючих здохнути ?
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02.10.2024 18:45 Відповісти
А до того зеків на війну не відправляли? ***** просто на папері затвердив шо і так було.
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02.10.2024 19:04 Відповісти
************** недомосковия -будущая империя зеков.от весело им будет.
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02.10.2024 19:13 Відповісти
Так що бункєрного теж можуть по запарке відправити на фрот?
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02.10.2024 23:31 Відповісти
 
 