У Росії підсудних зможуть відправляти на війну: Путін підписав закон

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно із яким підсудних зможуть відправляти на війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Так, підсудні зможуть вирушати до армії, уклавши контракт із Міноборони або потрапивши під мобілізацію. Їх повністю звільнять від кримінальної відповідальності, коли вони отримають держнагороду або звільняться з військової служби.

Наразі контракт на участь у війні можуть підписати лише ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений у кримінальній справі.

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