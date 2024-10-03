За прошедшие сутки враг активно атаковал на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

142 боевых столкновения зафиксировано на фронте за прошедшие сутки. На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий врага. На Кураховском - 27 вражеских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 69 авиаударов, в частности сбросил 126 КАБ. Кроме этого, совершил 4543 обстрела, из них 132 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ястребиное, Екатериновка, Павловка, Кучеровка, Реки, Уланово, Великие Проходы, Харьков, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи, Лесная Стенка, Вишневое, Зеленый Гай, Чунишино, Чернещина, Ямполовка, Никифоровка, Марково, Часов Яр, Дружба, Краматорск, Торецк, Богоявленка, Катериновка, Славянск, Урожайное, Темировка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Казацкое.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районе населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе и Екатериновка.

На Времевском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций в районе Богоявленки.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два склада боеприпасов захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1150 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 43 БпЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и 12 единиц специальной техники оккупантов.

Читайте также: Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны