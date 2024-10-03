УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12568 відвідувачів онлайн
Новини
1 359 3

У Сумах проблеми із мобільним зв’язком через відсутність електропостачання

У Сумах проблеми із зв'язком через відсутність світла

Через відсутність електропостачання у Сумах спостерігаються проблеми із мобільним зв'язком.

Про це повідомив глава МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спостерігається проблема зі звʼязком. Економимо мобільний трафік. Не перевантажуймо вежі звʼязку!" - зазначив він.

Раніше в МВА повідомили, що є аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики займаються ліквідацією аварійної ситуації.

Нагадаємо, раніше в обласній військовій адміністрації Сумщини попереджали про задимлення, яке виникло внаслідок російських обстрілів.

Читайте: Знеструмлювалися шахти та залізниця: РФ атакувала енергооб’єкти у 8 областях

Автор: 

мобільний зв’язок (1066) Суми (973) електроенергія (6328)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не може бути. Як тарифи підняти, щоб генератори купити для станцій, аж бігом. Тільки зв'язку як не було раніше, так і немає зараз.
показати весь коментар
03.10.2024 14:18 Відповісти
І де ж воно, спасіння Сум від щоденних обстрілів?
показати весь коментар
03.10.2024 14:24 Відповісти
Тобто зі світлом у Сумах проблем немає, лише з мобільним зв"язком через відсутність світла?
показати весь коментар
03.10.2024 14:38 Відповісти
 
 