У Сумах проблеми із мобільним зв’язком через відсутність електропостачання

Через відсутність електропостачання у Сумах спостерігаються проблеми із мобільним зв'язком.

Про це повідомив глава МВА Олексій Дрозденко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спостерігається проблема зі звʼязком. Економимо мобільний трафік. Не перевантажуймо вежі звʼязку!" - зазначив він.

Раніше в МВА повідомили, що є аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики займаються ліквідацією аварійної ситуації.

Нагадаємо, раніше в обласній військовій адміністрації Сумщини попереджали про задимлення, яке виникло внаслідок російських обстрілів.

