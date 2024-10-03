Знеструмлювалися шахти та залізниця: РФ атакувала енергооб’єкти у 8 областях

Внаслідок російських обстрілів у 8 областях зафіксовано відключення світла.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Знеструмлення фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Так, на Дніпропетровщині відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця (були збої у русі потягів). Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

На Донеччині внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця (були порушення руху потягів) та шахти. На момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено

"У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області – знеструмлювалась залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено", - йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

