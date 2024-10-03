В "Укренерго" повідомили про аварійні відключення світла у двох областях (оновлено)
Унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що вночі російські дрони атакували енергооб’єкти у кількох областях. Унаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
"Через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.
Пізніше енергетики повідомили, що аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасовані.
Застосування графіків аварійних відключень триватиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Як повідомлялося, за добу 2 жовтня через обстріли та бойові дії були знеструмлення у восьми областях.
Через удар дронами по енергообʼєкту вчора, 3 жовтня, знеструмлювалася частина Сумської області. Енергопостачання вдалося відновити, але щоб остаточно усунути наслідки обстрілу, ще потрібен певний час.
Щоб не сталося перевантаження обладнання в основній мережі, о 10:25 у Сумській та Полтавській областях ввели аварійні відключення."
