В "Укренерго" повідомили про аварійні відключення світла у двох областях (оновлено)

Унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі російські дрони атакували енергооб’єкти у кількох областях. Унаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Пізніше енергетики повідомили, що аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасовані.

Застосування графіків аварійних відключень триватиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, за добу 2 жовтня через обстріли та бойові дії були знеструмлення у восьми областях.