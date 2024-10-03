БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В "Укренерго" повідомили про аварійні відключення світла у двох областях (оновлено)

Унаслідок ворожих обстрілів вранці 3 жовтня у частині Харківської та Полтавської областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі російські дрони атакували енергооб’єкти у кількох областях. Унаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Пізніше енергетики повідомили, що аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасовані.

Читайте також: У Харкові попередили про можливі перебої зі світлом після ворожої атаки

Застосування графіків аварійних відключень триватиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, за добу 2 жовтня через обстріли та бойові дії були знеструмлення у восьми областях. 

Трьох рівневий захист? Хто винен і де гроші?
03.10.2024 11:50 Відповісти
О, как только заговорили о повышении тарифов - так сразу отключения света.
03.10.2024 12:18 Відповісти
А про Суми та область забули? Тут теж світла нема, хоча прильотів наче не було. Чи то таке, не варте уваги?
03.10.2024 13:12 Відповісти
Новини на чиюсь думку мають бути не дуже погані. Краще кожен день показувати якогось убитого орка ніж повідомляти що ще одна область без енергії.
03.10.2024 14:50 Відповісти
Поприлітало мабуть, що тут думать.
03.10.2024 18:05 Відповісти
Звісно, прилетіло десь, але може правду почати казати людям а не нести зелений позитивний брєд. Світла в області немає 9 годин а інформації ніякої мовби ця багатостраждальна Сумщина вже в Курской губєрніі.
03.10.2024 19:30 Відповісти
Загадку розгадано. Ну от, сьогодні вже написали "

Через удар дронами по енергообʼєкту вчора, 3 жовтня, знеструмлювалася частина Сумської області. Енергопостачання вдалося відновити, але щоб остаточно усунути наслідки обстрілу, ще потрібен певний час.

Щоб не сталося перевантаження обладнання в основній мережі, о 10:25 у Сумській та Полтавській областях ввели аварійні відключення."

Не на Цензорі, звісно.
04.10.2024 17:02 Відповісти
Так Полтавську включили об 11 .35 а нас десь о 23. Та зрозуміло що не тут.
04.10.2024 18:42 Відповісти

