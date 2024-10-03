Росіяни атакують енергетику: Міненерго повідомило про знеструмлення у восьми областях

Упродовж минулої доби, 2 жовтня, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії. При цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця. Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, але живлення повністю відновлено.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох областях, залізниця та шахти. Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено.

У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій. На Київщині внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, на Одещні – залізниця (були порушення в русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

Читайте також: У Харкові попередили про можливі перебої зі світлом після ворожої атаки

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

Водночас на Рівненщині з технологічних причин вимикалось обладнання на одній із підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 92 397 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 3 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 538 населених пунктів.

Як повідомлялося, 1 жовтня унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту. Наразі лінію відновлено.