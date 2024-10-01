Ворог атакував підстанцію та знеструмив лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Станція знову на межі блекауту.

Про це повідомляє пресслужба Мінстерства енергетики.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, українські енергетики 5 вересня о 14:40 повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі, через яку здійснюється електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми.

Увечері 11 серпня, на території окупованої Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Через це сталося загоряння градирні №1 та пошкодження іншого обладнання. Ймовірною причиною пожежі в "Енергоатомі" назвали "недбалість окупантів або свідомий підпал градирні".

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС підпалили велику кількість автомобільних шин.

Гроссі своєю чергою заявив, що постраждала внаслідок пожежі градирня на окупованій Запорізькій АЕС не придатна для використання, тому в майбутньому її, ймовірно, знесуть.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.