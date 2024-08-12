На території Запорізької АЕС сталася пожежа, – Енергоатом

Увечері 11 серпня, на території окупованої Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Через це сталося загоряння градирні №1 та пошкодження іншого обладнання.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"За наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано, додали в компанії.

"Вірогідна причина – недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції", – зазначили атомники.

В "Енергоатомі" уточнили, що загарбники використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки.

Градирні також використовуються окупантами як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

"Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

У той же час, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", – наголосили в НАЕК.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 7:30 понеділка, пожежа на території ЗАЕС припинилася

Раніше начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС підпалили велику кількість автомобільних шин.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підписала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.