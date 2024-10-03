УКР
Саудівська Аравія може вдарити по економіці РФ, збільшивши видобуток нафти, - Politico

Саудівська Аравія може підірвати економіку РФ, збільшивши видобуток нафти

Якщо Саудівська Аравія  збільшить видобуток нафти, то РФ ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів для військової економіки.

Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Ер-Ріяд розчарований неузгодженістю країн у скороченні поставок для підвищення цін з поточних 70 до 100 доларів за барель.

Так, Саудівська Аравія планує збільшити експорт, щоб захопити частину ринку навіть за умови зниження цін.

Читайте також: Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС

"Ця стратегія може знизити ціни на нафту та стати поганими новинами для президента Росії Володимира Путіна. Нафта і газ були найбільшим окремим джерелом доходу для російської держави протягом останнього десятиліття, становлячи майже половину бюджету країни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що прибуток РФ від продажу палива зріс на 41% у першій половині 2024 року, навіть попри санкції. Росія використовує "тіньовий флот" для обходу санкцій, заробляючи мільярди. Тому навіть якщо Саудівська Аравія знизить ціни, РФ навряд чи припинить агресію проти України.

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель.

Також читайте: Кремль не отримував запити на розмову Путіна та Шольца, - Пєсков

Топ коментарі
новина на кшталт, щоб було. якби я стала королевою..., можна мріяти довго та безнадійно..., дійсність завжди інша...
03.10.2024 11:29 Відповісти
Вже третіи рік можуть обвалити ціни -- шось чи хтось іх стримує
03.10.2024 11:10 Відповісти
ОПЕК без проблем може викинути русню з ринку та замістити її долю. Але чомусь цього не роблять...
03.10.2024 11:13 Відповісти
Якщо у саудитів був мозок, вже давно ринок кацапів вже би був їхній.
03.10.2024 11:19 Відповісти
"Саудівська Аравія може вдарити по економіці РФ, збільшивши видобуток нафти" - та чи захоче?
03.10.2024 11:24 Відповісти
Може й може, а може й не може... З нашим щастям...
03.10.2024 11:33 Відповісти
Саудиты поняли что их участие в ОПЕК привело их к потере рынков сбыта . Страны НЕ участвующие в ОПЕК отлично себя чуствуют при таких ценах на нефть, и добывают нефть сколько хотят. При таком ценнике на нефть США смогли увеличить добычу слянцевой нефти , что привело к тому что США стали лидером в добычи нефти в мире. Саудитам при их сибестоимости добычи нефти , это не интересно . Они могут ЗАПРОСТО увеличить добычу нефти , тем самым понизив цену на нефть до 50$ и даже ниже . Им сейчас надо убить конкурентов низкой ценой , тем самым вернув себе рынок.
03.10.2024 11:40 Відповісти
Совершенно верно. А развитие технологий добычи делает их дешевле, и на рынок выходят страны которые раньше добывали мало. Например Гаяна. А объемы рынка в лучшем случае не увеличиваются, даже есть определенные тенденции к их сокращени. В итоге ОПЕК+ контролирует все меньший сегмент рынка, и пока они добычу сокращают - другие страны получают прибыль. САудовская аравия со своей нефтью по 5 баксов 50 баксов цену переживет, а рашка с ее 45 себестоимости - нет
03.10.2024 11:47 Відповісти
Скорее даже идёт сокращение потребности в нефти . Современные тенденции на элетромобили этому активно способствуют . Автогиганты уже заявляют что прекратят выпуск авто с ДВС . В ЕС планируют в 2035 году полностью запретить продажу автомобилей с ДВС . Саудиты отлично понимают , кто будет иметь большую долю рынка , тот и в плюсе. А при их себестоимости добычи нефти , они вне конкуренции. Современнные разработки аккумуляторов тоже этому активно способствуют . Да и развитие альтернативной энергетики тоже влеяет на спрос на углеводороды.
03.10.2024 13:51 Відповісти
При этом всем уже понятно что запасы нефти ну практически если не безграничны - то очень велики, с развитием технологий добычи ее хватит на сотни лет. Да, она может быть потенциально не столь дешевая - но когда через 20-30-50 лет ее будут использовать только в нефтехимии - то спрос упадет в разы. Плюс уже понятно что имея много электроэнергии - сырье для нефтехимии можно получать из того же метана, которого тоже много во первых, а во вторых его можно синтезировать - имея электричество - из воды и углерода. В общем ситуации когда нефть закончится и миру наступит капут - даже не просматривается. Как там говорится - каменный век закончился не потому что закончились камни. Так же и с нефтяным веком.
03.10.2024 14:04 Відповісти
Саудиты этот момент видать поняли . Они реально от участия в ОПЕК только попали. Они своими собственными руками , выростили себе конкурентов , которые уменьшили их долю рынка. Сейчас им стоит положить конкурентов снижением цены на нефть , тем самым получить максимально возможную долю рынка . При очень низкой себестоимости добычи нефти у саудитов , им всегда будет выгодно добывать нефть.
03.10.2024 15:25 Відповісти
Опек был хорош когда его было много, когда он мог контролировать например половину нефтедобычи, а остальные были мелочью, которая просто ситуацией пользовалась но контролировать ее и влиять не могла. Но когда ты уже около 25% всего контролируешь, а остальные сами по себе - то уже твои даже телодвижения мало влияют на ситуацию. Ты сокращаешь добычу, цена спекулятивно растет - но сливки то снимают другие.
03.10.2024 15:55 Відповісти
ОПЕК ,фактически своими руками, сделал всё чтоб сланцевая нефть стала интересной для добычи . Сейчас туда уже вложено нормально бабла , что привело к новым технология и снижению стоимост добычи . Сейчас чтоб сделать добычу слянцевой нефти не рентабельной , надо очень постараться . Парашу будут выдавливать с нефтяного рынка .
03.10.2024 17:30 Відповісти
А никакой сланцевой нефти у рашки нет и не будет. Не будет нефти глубокого залегания, не будет нефти с морского шельфа - потому что все такие технологии под убийственными санкциями а своих не было, нет и не будет. А те скважины которые работают сейчас - они на последнем издыхании. Тем более что компании прекрасно понимают перспективы завтрашнего и послезавтрашнего дня - потому добывают максимально интенсивными - но и одновременно максимально варварскими способами, оставляя много нефти в пласте, и достать ее оттуда уже не получится никогда. А для того чтобы поддерживать добычу нефти через 10 лет - крупные капитальные вложения нужно сделать уже сейчас - на разведку, подготовку инфраструктуры и так далее. Этого практически не делается, потому что компании не видят перспективы и не имеют свободных средств, которые они готовы были бы вложить на такой срок. А сейчас нефть которую удается доставать - очень сильно подорожала за счет того что приходится прикладывать очень много затрат чтобы ее оттуда достать. Аналитики говорят что сейчас средняя стоимость добычи на рашкистскую нефть в порту 45 баксов.
03.10.2024 18:55 Відповісти
Так рашка потому пошла на снижение добычи по договорённости с ОПЕК по тому что у неё СПАД добычи. И для рашки это было выгодное решение . ОПЕК квотами добычь подняло цену на нефть . Крайними в этой истории оказались саудиты ,они потеряли долю рынка , в выростили себе конкурентов. Саудитам ценник в 45 баксов очень привлекательный . Они на таком ценнике смогут БОЛЬШЕ заработать . Им надо положить конкурентов , и забрать их долю рынка. В США и Канаде добыча сланцевой нефти в 30-50 баксов .
03.10.2024 20:05 Відповісти
це з 25го року.
03.10.2024 11:47 Відповісти
Давайте дійте , шановні Саудіти та поскоріш 😕
03.10.2024 12:18 Відповісти
 
 