Саудівська Аравія може вдарити по економіці РФ, збільшивши видобуток нафти, - Politico

Якщо Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти, то РФ ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів для військової економіки.

Ер-Ріяд розчарований неузгодженістю країн у скороченні поставок для підвищення цін з поточних 70 до 100 доларів за барель.

Так, Саудівська Аравія планує збільшити експорт, щоб захопити частину ринку навіть за умови зниження цін.

"Ця стратегія може знизити ціни на нафту та стати поганими новинами для президента Росії Володимира Путіна. Нафта і газ були найбільшим окремим джерелом доходу для російської держави протягом останнього десятиліття, становлячи майже половину бюджету країни", - пише видання.

Журналісти зазначають, що прибуток РФ від продажу палива зріс на 41% у першій половині 2024 року, навіть попри санкції. Росія використовує "тіньовий флот" для обходу санкцій, заробляючи мільярди. Тому навіть якщо Саудівська Аравія знизить ціни, РФ навряд чи припинить агресію проти України.

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель.

