Кремль не отримував запити на розмову Путіна та Шольца, - Пєсков

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову Володимира Путіна та Олафа Шольца.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, від Німеччини не надходило запиту на телефонну розмову з Путіним.

Пєсков заявив, що "на перший погляд, спільних тем немає", оскільки відносини між ФРН та Росії повністю заморожено, але Путін нібито "був і залишається відкритим до діалогу".

Востаннє Шольц та Путін говорили наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц запевнив, що Україна отримає кредит на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ