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Новини
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Кремль не отримував запити на розмову Путіна та Шольца, - Пєсков

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову з Путіним

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову Володимира Путіна та Олафа Шольца.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, від Німеччини не надходило запиту на телефонну розмову з Путіним.

Пєсков заявив, що "на перший погляд, спільних тем немає", оскільки відносини між ФРН та Росії повністю заморожено, але Путін нібито "був і залишається відкритим до діалогу".

Востаннє Шольц та Путін говорили наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Автор: 

Німеччина (7400) Пєсков Дмитро (1649) путін володимир (23910) росія (65459) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+3
Не так раби ''чєлобітную'' *уйлу подали.
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03.10.2024 09:33
+1
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03.10.2024 09:46
+1
Шольц один з єдиних тверезих у цьому дурдомі. Такого геноциду українців, як вчиняють самі українці на пару з росіянами ще й пошукати треба в історії.
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03.10.2024 10:14
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Шольц "валяє шольца" і піська теж.
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03.10.2024 09:32 Відповісти
Не так раби ''чєлобітную'' *уйлу подали.
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03.10.2024 09:33 Відповісти
Тіки хтів сказати--на коліна Шольц, на коліна,),)
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03.10.2024 09:43 Відповісти
krugovorot marazma rusņi :

1) zapuskaem laino vbros - Šoļč hoče zvoniti ****

2) otvečajem na voprosi žurnaļistov po etoi teme

a Šoļc i voovse ņe v kurse ščo vin zbiralsa telefonuvati karļiku
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03.10.2024 09:39 Відповісти
Шкода ...русня це реальна загроза світу ,а Заходу у першу чергу , бо Захід коли контролював кремль ... проспав китай
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03.10.2024 09:46 Відповісти
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03.10.2024 09:46 Відповісти
Шольц думу гадає
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03.10.2024 09:56 Відповісти
Шольц один з єдиних тверезих у цьому дурдомі. Такого геноциду українців, як вчиняють самі українці на пару з росіянами ще й пошукати треба в історії.
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03.10.2024 10:14 Відповісти
https://youtu.be/G7iHz0OdBi0?list=PLxo5kyp72KUTHJ7FDFnczXWE9JqrXtCMs Все, що нам потрібно знати про пєскова
Пародія у виконанні Юрія Великого.
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03.10.2024 11:13 Відповісти
Ти помилився. Українці проводять де-мілітарізацію Рашиської русні, разом з союзниками.
Геноцид кацапам влаштував їх сцарь вовка *****.
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03.10.2024 14:18 Відповісти
 
 