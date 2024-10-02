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Шольц запевнив, що Україна отримає кредит на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Канцлер Німеччни Олаф Шольц

Канцлер Німеччни Олаф Шольц запевнив, що Україна отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шольц зазначив, що кредит у 50 мільярдів доларів є "цілком свідомою обіцянкою стабільності для України", що дасть їй змогу мати необхідну підтримку в найближчому майбутньому.

"Це також послання російському президенту, що він не має розраховувати, що в якийсь момент підтримка (України – ред.) просто зникне, і він зможе "з’їсти" всю країну", - підкреслив канцлер.

Читайте: Шольц хоче поговорити з Путіним найближчим часом, - Die Zeit

Що передувало?

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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Автор: 

Шольц Олаф (1142) заморожені активи (568)


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Шольцу можна вірити на 100% - сказав шо не дасть Таурусів і не дав
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02.10.2024 22:12 Відповісти
не відволікайте Олафа !

йому треба наварити відро кави за 50 мільярдів 😂👍
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02.10.2024 22:47 Відповісти
Кредит? То його доведеться повертати. Повертати кацапські гроші. Отже репарації нам не бачити
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02.10.2024 22:30 Відповісти
до того часу:

1. буйло здохне
2. Ішак помре
3. рашка буде вбогою провінцією Китаю
😂👍
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02.10.2024 22:50 Відповісти
Давати грошима це профанація, тільки зброя і амуніція, по іншому неможна, бо зелене лайно усе розворує і ще раз.діти буде, що мало.
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02.10.2024 22:31 Відповісти
Яка гарантвя, що жи2 ці міліарди не розкраде?
Ніяка. Покі у владі хабадські потвори, майбутнього не має.
Міліарди можна давати, коли хабатськи свині будуьь засуджені і покарані.
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02.10.2024 22:33 Відповісти
Снаряди, медикаменти, набої, ракети, зброя!!
Ніяких коштів на руки зеленій шоблі!!
Тільки на рахунки пенсіонерів і соц.НЕзахищених особисто!!
І прохати, щоб кожен з Заходу робив зауваження про роздуті зарплати "служок" і про злидні більшості народу
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02.10.2024 23:26 Відповісти
ТАК ПОКАЖИТЕ ХОТЬ СМЕТУ !?)
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02.10.2024 23:58 Відповісти
Я СЧИТАЮ ЧТО ДЕНЬГИ РФ ЭТО ЗАБРАННЫЕ ДЕНЬГИ У МИЛЛИОНОВ ВЛАДЧИКОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР !!!
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02.10.2024 23:59 Відповісти
 
 