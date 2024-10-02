Шольц запевнив, що Україна отримає кредит на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Канцлер Німеччни Олаф Шольц запевнив, що Україна отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Шольц зазначив, що кредит у 50 мільярдів доларів є "цілком свідомою обіцянкою стабільності для України", що дасть їй змогу мати необхідну підтримку в найближчому майбутньому.
"Це також послання російському президенту, що він не має розраховувати, що в якийсь момент підтримка (України – ред.) просто зникне, і він зможе "з’їсти" всю країну", - підкреслив канцлер.
Що передувало?
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
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йому треба наварити відро кави за 50 мільярдів 😂👍
1. буйло здохне
2. Ішак помре
3. рашка буде вбогою провінцією Китаю
😂👍
Ніяка. Покі у владі хабадські потвори, майбутнього не має.
Міліарди можна давати, коли хабатськи свині будуьь засуджені і покарані.
Ніяких коштів на руки зеленій шоблі!!
Тільки на рахунки пенсіонерів і соц.НЕзахищених особисто!!
І прохати, щоб кожен з Заходу робив зауваження про роздуті зарплати "служок" і про злидні більшості народу