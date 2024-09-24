Зеленський зустрічався з Шольцом тет-а-тет, без перекладачів, - Никифоров

Переговори президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца у Нью-Йорку відбулися за зачиненими дверима та без перекладачів.

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Була зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Щоправда, лідери вирішили провести її у форматі повного тет-а-тет, без перекладачів, за абсолютно зачиненими дверима. Вони обрали такий формат, тож нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна", - пояснив речник Зеленського.

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Нагадуємо, зустріч Зеленського та Щольца відбулась 23 вересня у Постійному представництві України при ООН в Нью-Йорку.