Зеленський у США зустрівся із Шольцом. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Зустріч проходить у Нью-Йорку, у Постійному представництві України при ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У понеділок також очікується низка зустрічей Зеленського з лідерами держав та міжнародних організацій, а також із конгресменами США. Після обіду, приблизно о 15:00 (22:00 за Києвом) президент виступить на Саміті майбутнього.
Нагадуємо, 22-23 вересня у Нью-Йорку відбувається Саміт майбутнього в рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.
Топ коментарі
+12 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар23.09.2024 19:46
+8 Luiza
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+7 Hrysha Hlyba #582024
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по виразу обличчя, безкінечна туга.
Що за сталінський стиль??
Воно звичайно може й недоречно, але у мене був однокласник. Бандюкував в 90-х, був підстрелений чи мєнтами чи бандитами не знаю, дуже рідко з ним спілкувався. А жив він в сусідньому будинку. От його десь на початку нульових довбонув інсульт. Сильно довбонув, що прийшлось йому оформляти інвалідність. Ну повезли його на комісію. Але ж він з 90-х, одягнув дорогий спортивний костюм, цепяра в два пальці золота на шиї, дорогі кросівки, годинник брендовий, телефон з камерою (тоді були в ціні) ну і всі діла. Так йому на комісії не дали інвалідність. Кажу йому, мудило, треба було трико чорнильне оте совдеповське одягти, шльопки литі китайські, хрестик дерев'яний на шнурку то тоді б дали
Ну так же виходить відповідно вашого "Він очолює країну яка воює"? Чи "єта другоє!"?
А про що говорили, до чого домовилися? Чи фотки досттньо?
Шольцу, наприклад, перш за все, потрібно втямити, що таке рашизм, його схожість і відмінність від нацизму, який пережила Німеччина, і це мав би пояснювати ЕрЗе. Шольц, можливо би, нехай не з першого разу але зрозумів би, що рашизм потрібно знищити, як і нацизм. Але навіть спроб таких пояснень нема. Тому що ЕрЗе цього ніяк не втямить.