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Зеленський у США зустрівся із Шольцом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зустріч проходить у Нью-Йорку, у Постійному представництві України при ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент України Зеленський і канцлер Німеччини Шольц зустрілися в США

У понеділок також очікується низка зустрічей Зеленського з лідерами держав та міжнародних організацій, а також із конгресменами США. Після обіду, приблизно о 15:00 (22:00 за Києвом) президент виступить на Саміті майбутнього.

Нагадуємо, 22-23 вересня у Нью-Йорку відбувається Саміт майбутнього в рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Також читайте: Шольц про передачу Україні Taurus: Я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви

Автор: 

Німеччина (7386) Зеленський Володимир (23973) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+12
Воно під обстрілом? Чи окоп риє?

Що за сталінський стиль??
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23.09.2024 19:46
+8
Шо з 🤡 ..? Йому зле ? А на піаніні , перед Шольцем збацати ,не хоче ?
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23.09.2024 19:19
+7
щось, сонцесяйне зе!рило в зелених панталонах, навіть толераста шольца до печінок, заїбало.
по виразу обличчя, безкінечна туга.
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23.09.2024 19:21
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Шо з 🤡 ..? Йому зле ? А на піаніні , перед Шольцем збацати ,не хоче ?
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23.09.2024 19:19 Відповісти
Здивував би ...
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23.09.2024 19:20 Відповісти
щось, сонцесяйне зе!рило в зелених панталонах, навіть толераста шольца до печінок, заїбало.
по виразу обличчя, безкінечна туга.
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23.09.2024 19:21 Відповісти
Він очолює країну яка воює з кацапським мордором. Він повинен одягти костюм з метеликом?
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23.09.2024 19:30 Відповісти
Ну і що?Чи він свої костюми продав?
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23.09.2024 19:38 Відповісти
Воно під обстрілом? Чи окоп риє?

Що за сталінський стиль??
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23.09.2024 19:46 Відповісти
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23.09.2024 20:44 Відповісти
Ви не розумієте. Одягне фрак, скажуть шо ніякої війни немає. А так більше зброї дадуть.
Воно звичайно може й недоречно, але у мене був однокласник. Бандюкував в 90-х, був підстрелений чи мєнтами чи бандитами не знаю, дуже рідко з ним спілкувався. А жив він в сусідньому будинку. От його десь на початку нульових довбонув інсульт. Сильно довбонув, що прийшлось йому оформляти інвалідність. Ну повезли його на комісію. Але ж він з 90-х, одягнув дорогий спортивний костюм, цепяра в два пальці золота на шиї, дорогі кросівки, годинник брендовий, телефон з камерою (тоді були в ціні) ну і всі діла. Так йому на комісії не дали інвалідність. Кажу йому, мудило, треба було трико чорнильне оте совдеповське одягти, шльопки литі китайські, хрестик дерев'яний на шнурку то тоді б дали
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23.09.2024 20:09 Відповісти
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23.09.2024 20:43 Відповісти
.. а якщо наш..хрипатий вийде на зустріч у трусах, то Шольц зразу дозволить Таурусам летіти на рашку...чи подумає?...
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23.09.2024 21:22 Відповісти
..бачу відповідати нема сенсу!!! Зелене поле.....
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23.09.2024 21:55 Відповісти
.. відповім на видалений твій допис!!! Хрипатий..це лідер дурноголових і хитрих. Ти виключно у першу категорію підпадаєш, бо навесні 2019 такі як ти..дурноголові..і притягнули в Україну війну. І повторюю.. Треба хрипатому ( ти вже знаєш, хто це ?) вийти в труселях... І його команді також... Тоді Шольц зразу дозволить бити Таурусами по Владивостоку..в Байден, розчулившись від побаченого, збере терміновий самміт НАТО ... і Україну приймуть у НАТО завтра ввечері!! От одне тільки питання? Де таких дурноголових Іванів в Україні знаходять? Де Вам вкладають у макітри такі виправдяння? У кацапів національний герой казок..Іван-Дурак!! А ти двічі Іван.... Та ще й номерний!!!
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24.09.2024 09:56 Відповісти
Так ти ж не відповів на головне питання. Хто у тебе в Болгарії хрипатий?
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24.09.2024 13:36 Відповісти
..так я на неділі повернуся до України..і вже звідки тобі..довбодятлу поясню... хто такий хрипатий! Ти задаси мені питання... коли я буду в Україні? Чи до реального ідіота не доходить? У тебе нема родинних зв*язків з героєм кацапсячих казок... Іваном - Дураком? Здається ..що Ви рідня
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24.09.2024 13:52 Відповісти
А чому зараз не можеш пояснити? Бздиш?
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24.09.2024 16:12 Відповісти
.. судячи по цьому допису..ти реальний зелений ідіот!!! Без всякого сумніву!!!___
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24.09.2024 16:58 Відповісти
Тоді ти хто? ВАлантьЙОр шолі?
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24.09.2024 18:45 Відповісти
... пшель НАХ"й ...зелена мразота...., щоб я тобі розповідав..хто я! Головне.. всі знають, хто ти...
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24.09.2024 21:13 Відповісти
А всі це хто? Такі як ти вафльєнтьЙОри?
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24.09.2024 22:01 Відповісти
А всі це хто? Такі як ти вафльєнтьЙОри?
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24.09.2024 22:02 Відповісти
.. Іван-дурак на кацапії... Іван-Дурень в Україні!!! Логічно... якщо читати твою маячню!!!))) Брати-близнюки...
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24.09.2024 13:55 Відповісти
Ви ходите до вбиральні кілька разів кожен день, то нащо вдягати штани та спіднє, коли виходите з дому?
Ну так же виходить відповідно вашого "Він очолює країну яка воює"? Чи "єта другоє!"?
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23.09.2024 20:05 Відповісти
недоносок в обносках
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23.09.2024 19:34 Відповісти
Будуть на пару ''валятишольца''.
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23.09.2024 19:34 Відповісти
Він виглядає, як представник єврейського козацтва Бердичева.
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23.09.2024 19:48 Відповісти
шольц напрягся, що аж сракою може горіхи колоти. братів русню він не здасть.
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23.09.2024 19:49 Відповісти
не обригане.
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23.09.2024 20:02 Відповісти
Стоят как два нашкодивших школьника.
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23.09.2024 19:56 Відповісти
Где гуманитарка володимир?
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23.09.2024 19:58 Відповісти
То він тільки за фотками і поїхав?
А про що говорили, до чого домовилися? Чи фотки досттньо?
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23.09.2024 20:01 Відповісти
Бачу, що справжній профі фото зробив, мабудь навіть сам спікер нашого Зе.
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23.09.2024 20:03 Відповісти
от чому дЄрмак не в кадрі....
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23.09.2024 20:46 Відповісти
Зліва політик, справа якесь опудало. Бомж
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23.09.2024 20:23 Відповісти
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23.09.2024 20:32 Відповісти
Чи може хтось мені пояснити, набіса воно одягається так? Є ж якийсь регламент, дресс код. Добре, не хочеш білу сорочку одягати під костюм, то можна чорну, можна блакитну. То може хтось має якийсь зв'язок з ним, скажіть, що президент воюючої держави не зобов'язаний вигляжати як наркоша. Цікаво, воно хоч миється, чи з літака вонюче попхалось з лідерами країн зустрічатись?!
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23.09.2024 20:39 Відповісти
воно тільки "із під обстрілу"....
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23.09.2024 20:47 Відповісти
На особисту позицію Шольца (по наданню нам ******** зброї, здатної нищити касапів та їх бази вглибині боліт), і не тільки Шольца, а й багатьох інших політиків-пацифістів мала би вплинути патріотична і грамотна позиція керівництва України. Але цього якраз немає.

Шольцу, наприклад, перш за все, потрібно втямити, що таке рашизм, його схожість і відмінність від нацизму, який пережила Німеччина, і це мав би пояснювати ЕрЗе. Шольц, можливо би, нехай не з першого разу але зрозумів би, що рашизм потрібно знищити, як і нацизм. Але навіть спроб таких пояснень нема. Тому що ЕрЗе цього ніяк не втямить.
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23.09.2024 21:38 Відповісти
після зустрічі з"зе" ,штольц знову відмовився надавати дозвіл на далекобійні удари по рашестану а також давати Україні запрошення в НАТО."потужний "зе"
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23.09.2024 21:40 Відповісти
Примітивний єврей і німець, неприємна зустріч для обох.
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24.09.2024 04:34 Відповісти
Не ті вже німці... Рейхсканцлер А.Гітлер торохтить кістками і перевертається в домовині від "славних діянь" своїх наступників (і наступниць...)
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24.09.2024 08:33 Відповісти
ЗЕ на фото школьник укравший котлету опустив голову.
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24.09.2024 17:21 Відповісти
 
 