Зеленський у США зустрівся із Шольцом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зустріч проходить у Нью-Йорку, у Постійному представництві України при ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У понеділок також очікується низка зустрічей Зеленського з лідерами держав та міжнародних організацій, а також із конгресменами США. Після обіду, приблизно о 15:00 (22:00 за Києвом) президент виступить на Саміті майбутнього.

Нагадуємо, 22-23 вересня у Нью-Йорку відбувається Саміт майбутнього в рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

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