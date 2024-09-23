Зеленский в США встретился с Шольцом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Встреча проходит в Нью-Йорке, в Постоянном представительстве Украины при ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В понедельник также ожидается ряд встреч Зеленского с лидерами государств и международных организаций, а также с конгрессменами США. После обеда, примерно в 15:00 (22:00 по Киеву), президент выступит на Саммите будущего.

Напоминаем, 22-23 сентября в Нью-Йорке проходит Саммит будущего в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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