Зеленский в США встретился с Шольцом. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Встреча проходит в Нью-Йорке, в Постоянном представительстве Украины при ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В понедельник также ожидается ряд встреч Зеленского с лидерами государств и международных организаций, а также с конгрессменами США. После обеда, примерно в 15:00 (22:00 по Киеву), президент выступит на Саммите будущего.
Напоминаем, 22-23 сентября в Нью-Йорке проходит Саммит будущего в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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+12 Марина Нєчаєва #561431
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+8 Luiza
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+7 Hrysha Hlyba #582024
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по виразу обличчя, безкінечна туга.
Що за сталінський стиль??
Воно звичайно може й недоречно, але у мене був однокласник. Бандюкував в 90-х, був підстрелений чи мєнтами чи бандитами не знаю, дуже рідко з ним спілкувався. А жив він в сусідньому будинку. От його десь на початку нульових довбонув інсульт. Сильно довбонув, що прийшлось йому оформляти інвалідність. Ну повезли його на комісію. Але ж він з 90-х, одягнув дорогий спортивний костюм, цепяра в два пальці золота на шиї, дорогі кросівки, годинник брендовий, телефон з камерою (тоді були в ціні) ну і всі діла. Так йому на комісії не дали інвалідність. Кажу йому, мудило, треба було трико чорнильне оте совдеповське одягти, шльопки литі китайські, хрестик дерев'яний на шнурку то тоді б дали
Ну так же виходить відповідно вашого "Він очолює країну яка воює"? Чи "єта другоє!"?
А про що говорили, до чого домовилися? Чи фотки досттньо?
Шольцу, наприклад, перш за все, потрібно втямити, що таке рашизм, його схожість і відмінність від нацизму, який пережила Німеччина, і це мав би пояснювати ЕрЗе. Шольц, можливо би, нехай не з першого разу але зрозумів би, що рашизм потрібно знищити, як і нацизм. Але навіть спроб таких пояснень нема. Тому що ЕрЗе цього ніяк не втямить.