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крылатые ракеты (866) Шольц Олаф (851)

Шольц о передаче Украине Taurus: Я не буду поставлять крылатые ракеты, достигающие Москвы

Taurus

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Такое заявление глава немецкого правительства сделал во время публичной дискуссии в городе Нидергерсдорф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на призывы многих, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые достигают Москвы. Я могу и буду уверять вас: я буду придерживаться этой позиции", - отметил Шольц.

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Канцлер также заявил, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.

В то же время Шольц раскритиковал позицию популистских и пророссийских партий "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) и "Альтернатива для Германии" (AfD), которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", - подчеркнул канцлер.
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Топ комментарии
+18
Як показує світова практика ще жодну "хвору потвору" не зупинили мирними пропозиціями.
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21.09.2024 21:20
+13
а, в хімкі або митищі?
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21.09.2024 20:46
+10
A що, нa Німеччину хтось нaпaв? Чи в Німецькій Конституції зaписно, що вони мaють Укрaїні віддaти свої рaкети, які виробили зa свої гроші? A до Зеленського у Вaс немaє питaнь, чому зa 5 років війни при ньому не розробили жодної рaкети?
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21.09.2024 21:05
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а, в хімкі або митищі?
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21.09.2024 20:46 Ответить
Гарне питання. Підозрюю, що чмирь та нікчема шольц навіть не зрозуміє сарказму. Тому що постійно займається пранням власних штанів.
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21.09.2024 20:50 Ответить
A що, нa Німеччину хтось нaпaв? Чи в Німецькій Конституції зaписно, що вони мaють Укрaїні віддaти свої рaкети, які виробили зa свої гроші? A до Зеленського у Вaс немaє питaнь, чому зa 5 років війни при ньому не розробили жодної рaкети?
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21.09.2024 21:05 Ответить
Не дай боже таких "рішучих" союзників нікому......... Яка б війна не була, але так робити неможна........ Дуже шкода, що так відбувається .....
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21.09.2024 21:09 Ответить
A чий союзник Німеччинa? Нaскільки я розумію комндa Зеленського зaявилa в 2019 році, що рух в НAТО і ЄС - це великa помилкa. І німці не дурні і бaчть, що укрaїнці 5 років рухaються до ЄС, a інші 5 років до московії.
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21.09.2024 21:23 Ответить
якщо ви загубилися в часі, сьогодні 2024 рік і ситуація змінилася.

Нащо ці гнилі пости без перерви?
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21.09.2024 22:46 Ответить
Які гнилі пости без перерви? Про зoвнішню політику Нйвєлічaйшого? Не вони обзивaли лiдерa Німеччини ліверною ковбaскою? Не вони витрaтили всі гроші нa дороги, a це більше 500 мільярдів, a винні в них, то німці, то СШA? Звичaйно буду нaгaдувaти і весь чaс писaти, хто рельно винен з кaцaпaми зa те, що твориться в Укрaїні. Ситуція змінилaся, то це прaвдa і якщо до цього чaсу aнтимaйднівці виaрaчaли нaш бюджет нa телемaрaфон, то сьогодні ще більше 2-х мільярдів виділили для 6-тьох менеджерів ОПи і слуг, які мaлиб зaхищaти їх дупи.
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22.09.2024 10:37 Ответить
вам багато платять за це обгижування країни і влади в кожному пості? чи в просто тупий?
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24.09.2024 00:37 Ответить
Чого він так за москву переживає? - гарна відбивна б виишла
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21.09.2024 20:49 Ответить
Він переживaє не зa москву, a зa Німеччину, бо не бaжaє, щоб хворі потвори зaпустили якусь рaкету нa любе місто в Німеччині.
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21.09.2024 21:06 Ответить
Як показує світова практика ще жодну "хвору потвору" не зупинили мирними пропозиціями.
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21.09.2024 21:20 Ответить
Ні він просто боягузливе чмо , кацапські чортило треба зупиняти , інакше воно буде в Берліні.
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22.09.2024 07:40 Ответить
Хворі потвори це обов'язково зроблять, якщо у них будуть для цього можливості. А коли не надаєш дозволу по них бити, то сам ці можливості зберігаєш. Політик рівня канцлера Німеччини мав би це усвідомлювати, в іншому випадку йому краще було би працювати десь завгоспом в школі, наприклад.
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22.09.2024 09:36 Ответить
він на ролі "доброго поліціянта"
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21.09.2024 21:37 Ответить
В мАскве у нево бабушка .....
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21.09.2024 21:40 Ответить
В шольца там напевно нерухомість в Москві є
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21.09.2024 20:49 Ответить
Ні, потрібно розуміти Шольца як старого соціал - демократа, вихованого на прихованих ілюзорних ідеях радянських агітаційних ідеологічних шаблонів, багато німців вірять в вигаданий "великий радянський соціалізм та культуру", ще більше вірять в штучну ілюзію вєличі радянського ГПУ. Прикро що Українці досі для німців виглядають невід'ємною частинкою пострадянської світу.
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21.09.2024 21:11 Ответить
Саме тому нам треба бути проти шольца він лівак і робить тільки гірше Україні
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22.09.2024 13:42 Ответить
то можемо домовитись: їбать все окрім москви
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21.09.2024 20:49 Ответить
Все понятно. Германия не хочет победы Украины а значит и мира. Дальше исходим из етого и принимаем во внимание что война затягивается надольше. Придется ЗСУ наступать до моцквы на растояние выстрела оружия которое нам не запрещают
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21.09.2024 20:51 Ответить
И вообще я не понимаю, никто же не просит дать нам разрешение бить по моцкве. Нам нужно уничтожать аеродромы и склады вокруг Украины а не бить по мавзолею с трупаком набитым сеном.
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21.09.2024 20:54 Ответить
Тaк, Ви все првильно розумієте і можливо тоді розумієте, чому ми не випускaємо рaкети дaльньої дії, коли ми космічнa крaїнa і мaємо супер технології? Чи aсфльт круче рaкет? Я тaк розумію, Ви в 2019 році вибрaли aсфльт і "кaкую рaзніцу", a винен Шольц? Круто!
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21.09.2024 21:09 Ответить
Канцлер Шольц - 100% надійний захисник РФ від німецьких Таурусів.
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21.09.2024 21:26 Ответить
Шольц не знaв, що він зaхисник кaцапів і дaв Україні мільярди євро, тaнки, САУ, зенітки, бронемaшини, снaряди і приютив мільйони укрaїнців. A один простой мaльчік від наріду спaс життя сотні тисяч кaцaпських солдaт і офіцерів, розмінувавши мінні поля, відвівши нaші військa і зaморозивши випуск рaкет.
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21.09.2024 21:34 Ответить
Шольц з великою рішучістю зупинив передачу танків «Леопард-2» іншими країнами (посилаючись на те, що німецька техніка не може бути передана без згоди Німеччини) і погодився на їх передачу лише тоді, коли московити побудували оборонні рубежі та мінні поля.
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21.09.2024 22:32 Ответить
На 100% від Таурусів. Від іншої зброї - згідно вказівкам вошингтонського обкому. В межах політичної доцільності.
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22.09.2024 12:32 Ответить
мабуть ви не розумієте тому що тупий. Насправді з освітою в 10 класів будь-який школяр дасть вам відповідь на це питання
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21.09.2024 22:48 Ответить
От нaвіщо Ви тaк обрaзили зелених бaрaнів, що крім помилки у 2019 році до цього чaсу не можуть розібртися хто є хто? Що взяти з бaрaнів?
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22.09.2024 10:40 Ответить
Тоді хай дасть такі, які досягають до Уралу.
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21.09.2024 20:52 Ответить
соромно, сотні генерацій німецьких зольдатен перевертаються в своїх гробах
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21.09.2024 20:53 Ответить
****, дай такі, щоб достали Владивостока. Обіцяємо по мацквє бить вашими не будемо.
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21.09.2024 20:53 Ответить
Та ні. Нам потрібно тільки до Уралу.
За уралом китайці підтягнуться.
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21.09.2024 21:45 Ответить
може до підера хоч даси?
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21.09.2024 20:54 Ответить
хто б сумнівася . мета колективног західу знищити пбільше укранців . ******** збрї для премоги над кацапстном не дають. йде якесь прострочене гомно
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21.09.2024 20:54 Ответить
"прострочене гомно" - це ті хто відбулавили клована, а щє і під час війни...
а Шольц просто трохи сциця за Германію,
але до виборy 73% ідіотів він точно не причетний...
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21.09.2024 21:00 Ответить
Були часи-***@ло дарував Меркель квіти,Шольц дзвонив психопату мало не щодня.І тут якісь Тауриси.
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21.09.2024 20:57 Ответить
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21.09.2024 20:59 Ответить
Він дотриндиться поки ракети прилетять до Берліна....
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21.09.2024 21:07 Ответить
То дочекаєшся рашистські в Берліні
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21.09.2024 21:08 Ответить
А вони все надіяються,що ху...ло і расейській нарьод їх пошкодує....
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21.09.2024 21:10 Ответить
Шольц так переживает за лицо хутина, как-будто хочет поженить его на Меркель. Жених на свадьбе не должен быть с побитым #балом ))
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21.09.2024 21:12 Ответить
Я ні буду, я ні хоцю, ліпше піціну посмокцю...
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21.09.2024 21:12 Ответить
Такого ми ще не бачили. Казковий ******* не впорався з гравітацією.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/

P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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21.09.2024 21:13 Ответить
Шольц підписав пенсійний контракт з кацапами. А от чи дочекається....
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21.09.2024 21:14 Ответить
Розйобана москва - найкраща гарантія безпеки Німеччини. Шольц ввійде в історію одним з найбільших лідерів-сцикунів.
_________________
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21.09.2024 21:21 Ответить
Кацапи її самі роз'їбуть. Стрілянину в центрі Москви бачив
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21.09.2024 22:43 Ответить
Герр канцлер, а Ви не до Москви, а до Владивостока міряйте - туди не долетить. І жодної ескалації!
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21.09.2024 21:24 Ответить
Шольц продовжує 'валятишольца'. Невже і там є свій 'д'єрмак'' який тримає за коки Шольца?
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21.09.2024 21:27 Ответить
Та вдавись ти вже своїми таурусами, канцлер з душею миші.
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21.09.2024 21:27 Ответить
Після такої фрази Україні просто необхідно налагодити випуск гандонів с фотопринтом шольца на них.
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21.09.2024 21:28 Ответить
Це погано ну тоді будем бити скальпами і шадовами по москві
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21.09.2024 21:30 Ответить
A чому Шольц мaє виробляти рaкети для Укрaїни? Я щось пропустив, що його в 2019 році вибрaли Президентом Укрaїни? Тa ні, вибрaли Зеленського,i про нього ні слова, і ні словa про його рaкети, a Шольц підоR? Щось не логічно, зa оборону Укрaїни відповідaє Верховний Головнокомaндувч, чи ні?
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21.09.2024 21:45 Ответить
Не хоче виробляти ракети для України - хай готується будувати берлинську стіну і ділити Дойчланд на дві частини -совок і Европу.Бо могут павтарить.
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21.09.2024 21:49 Ответить
Вони Донецьку область захопити не можуть. Ці казочки розраховані на таких, як ви. Ага, весь світ захоплять. Україна за 30 років про@бала все своє озброєння, а весь світ тепер має працювати на Україну
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21.09.2024 23:19 Ответить
Україна не просто так "про@бала все своє озброєння", а під гарантії, що на неї ніхто не нападе. Інша справа, що не треба було на це вестися. Мир, дружба, жуйка в ********* світі не канає.
Але ті, з української влади, хто це зробив, чудово себе почувають, бо отримали гарантії від Заходу, що їх накрадені гроші у народу, ніхто не чіпатиме. Золоті паспорти ніхто ж не відмінив.
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22.09.2024 06:58 Ответить
хто "вони"?
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22.09.2024 14:17 Ответить
Тa Ви шо? Тaкий великий експерт, що не дaли рaди тут в Укрaїні в 2019 році і провчaєте німців, що їм робити? Брaво!
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22.09.2024 10:41 Ответить
я тебе повчаю а не нІмцІв. Бо ти історю гуляв часів ГДР.
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22.09.2024 14:19 Ответить
Іще заплач... Як про удари по рф мова - в нього реально істерика.
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21.09.2024 21:52 Ответить
здвється ті ракети не то шо до маацкви не долетять, а і з пускової установки не вилетять, бо просто розпіарені, а по факту фантік
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21.09.2024 21:58 Ответить
Зразу було ясно.... Боягузи. Тероризм в світі процвітає на фоні таких заяв.
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21.09.2024 22:03 Ответить
куколди
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21.09.2024 22:04 Ответить
Ракети повинні досягати Владивостока, а не Москви.
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21.09.2024 22:15 Ответить
Зрозуміло - Шольц хоче отримати хорошу роботу в наглядовій раді «Газпрому» (принаймні таку ж, як його однопартієць Шредер). Крім того, Гельмути і Кацапи - братські народи (з того часу, як кацапи трахнули 2 мільйони німкень в 1945 році - деякі наслідки залишилися...)
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21.09.2024 22:23 Ответить
Це така типу релігія? мацва акбар?
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21.09.2024 22:42 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
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21.09.2024 22:59 Ответить
Час покаже як пан Шольц помилявся...
А міг би війти в Історію...як Бісмарк..
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21.09.2024 23:14 Ответить
Тоді хай вже зараз починає будувати навкруги Берліну картонні Рейхстаги. Щоб сподобатись ***** креативністю. Будуть разом спостерігати за взяттям чергового.
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22.09.2024 02:15 Ответить
Як право зеленского не виробляти та закрити всі ракетні програми України, так і право будь якої країни послати зеленского нах з поставками безкоштовних своїх ракет. Налетіли трубадури підляка - німці хрінові - не дають. Так робіть свої - німці хрінові - не дають....
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22.09.2024 04:00 Ответить
Ой, та ми це стерпимо, ну що там пішки пару кілометрів....
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22.09.2024 05:05 Ответить
Чому Шольц повинен виробляти ракети для України? Тому що згідно опросу німців 88% німців не будуть зі зброєю в руках захищати Германію, а готові будуть виїхати. Якщо Україна не покінчить з московськими рашистами, торгувати з ними у Шольца вже не вийде.
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22.09.2024 08:34 Ответить
 
 