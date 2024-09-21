Шольц о передаче Украине Taurus: Я не буду поставлять крылатые ракеты, достигающие Москвы
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
Такое заявление глава немецкого правительства сделал во время публичной дискуссии в городе Нидергерсдорф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на призывы многих, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые достигают Москвы. Я могу и буду уверять вас: я буду придерживаться этой позиции", - отметил Шольц.
Канцлер также заявил, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.
В то же время Шольц раскритиковал позицию популистских и пророссийских партий "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) и "Альтернатива для Германии" (AfD), которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", - подчеркнул канцлер.
Пожалуйста, подождите...
Нащо ці гнилі пости без перерви?
За уралом китайці підтягнуться.
а Шольц просто трохи сциця за Германію,
але до виборy 73% ідіотів він точно не причетний...
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P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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Але ті, з української влади, хто це зробив, чудово себе почувають, бо отримали гарантії від Заходу, що їх накрадені гроші у народу, ніхто не чіпатиме. Золоті паспорти ніхто ж не відмінив.
А міг би війти в Історію...як Бісмарк..