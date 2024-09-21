Шольц про передачу Україні Taurus: Я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Таку заяву глава німецького уряду зробив під час публічної дискусії у місті Нідергерсдорф, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Попри заклики багатьох, я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви. Я можу і буду запевняти вас: я дотримуватимуся цієї позиції", - зазначив Шольц.

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Канцлер також заявив, що зараз необхідно розглядати варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України. "Настав час озвучити, які є варіанти", - сказав він.

Водночас Шольц розкритикував позицію популістських та проросійських партій "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) та "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", - наголосив канцлер.