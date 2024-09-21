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крилаті ракети (1058) Шольц Олаф (1079) Taurus Таурус (25)

Шольц про передачу Україні Taurus: Я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви

Taurus

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Таку заяву глава німецького уряду зробив під час публічної дискусії у місті Нідергерсдорф, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Попри заклики багатьох, я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви. Я можу і буду запевняти вас: я дотримуватимуся цієї позиції", - зазначив Шольц.

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Канцлер також заявив, що зараз необхідно розглядати варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України. "Настав час озвучити, які є варіанти", - сказав він.

Водночас Шольц розкритикував позицію популістських та проросійських партій "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) та "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", - наголосив канцлер.

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Топ коментарі
+18
Як показує світова практика ще жодну "хвору потвору" не зупинили мирними пропозиціями.
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21.09.2024 21:20
+13
а, в хімкі або митищі?
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21.09.2024 20:46
+10
A що, нa Німеччину хтось нaпaв? Чи в Німецькій Конституції зaписно, що вони мaють Укрaїні віддaти свої рaкети, які виробили зa свої гроші? A до Зеленського у Вaс немaє питaнь, чому зa 5 років війни при ньому не розробили жодної рaкети?
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21.09.2024 21:05
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а, в хімкі або митищі?
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21.09.2024 20:46 Відповісти
Гарне питання. Підозрюю, що чмирь та нікчема шольц навіть не зрозуміє сарказму. Тому що постійно займається пранням власних штанів.
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21.09.2024 20:50 Відповісти
A що, нa Німеччину хтось нaпaв? Чи в Німецькій Конституції зaписно, що вони мaють Укрaїні віддaти свої рaкети, які виробили зa свої гроші? A до Зеленського у Вaс немaє питaнь, чому зa 5 років війни при ньому не розробили жодної рaкети?
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21.09.2024 21:05 Відповісти
Не дай боже таких "рішучих" союзників нікому......... Яка б війна не була, але так робити неможна........ Дуже шкода, що так відбувається .....
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21.09.2024 21:09 Відповісти
A чий союзник Німеччинa? Нaскільки я розумію комндa Зеленського зaявилa в 2019 році, що рух в НAТО і ЄС - це великa помилкa. І німці не дурні і бaчть, що укрaїнці 5 років рухaються до ЄС, a інші 5 років до московії.
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21.09.2024 21:23 Відповісти
якщо ви загубилися в часі, сьогодні 2024 рік і ситуація змінилася.

Нащо ці гнилі пости без перерви?
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21.09.2024 22:46 Відповісти
Які гнилі пости без перерви? Про зoвнішню політику Нйвєлічaйшого? Не вони обзивaли лiдерa Німеччини ліверною ковбaскою? Не вони витрaтили всі гроші нa дороги, a це більше 500 мільярдів, a винні в них, то німці, то СШA? Звичaйно буду нaгaдувaти і весь чaс писaти, хто рельно винен з кaцaпaми зa те, що твориться в Укрaїні. Ситуція змінилaся, то це прaвдa і якщо до цього чaсу aнтимaйднівці виaрaчaли нaш бюджет нa телемaрaфон, то сьогодні ще більше 2-х мільярдів виділили для 6-тьох менеджерів ОПи і слуг, які мaлиб зaхищaти їх дупи.
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22.09.2024 10:37 Відповісти
вам багато платять за це обгижування країни і влади в кожному пості? чи в просто тупий?
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24.09.2024 00:37 Відповісти
Чого він так за москву переживає? - гарна відбивна б виишла
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21.09.2024 20:49 Відповісти
Він переживaє не зa москву, a зa Німеччину, бо не бaжaє, щоб хворі потвори зaпустили якусь рaкету нa любе місто в Німеччині.
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21.09.2024 21:06 Відповісти
Як показує світова практика ще жодну "хвору потвору" не зупинили мирними пропозиціями.
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21.09.2024 21:20 Відповісти
Ні він просто боягузливе чмо , кацапські чортило треба зупиняти , інакше воно буде в Берліні.
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22.09.2024 07:40 Відповісти
Хворі потвори це обов'язково зроблять, якщо у них будуть для цього можливості. А коли не надаєш дозволу по них бити, то сам ці можливості зберігаєш. Політик рівня канцлера Німеччини мав би це усвідомлювати, в іншому випадку йому краще було би працювати десь завгоспом в школі, наприклад.
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22.09.2024 09:36 Відповісти
він на ролі "доброго поліціянта"
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21.09.2024 21:37 Відповісти
В мАскве у нево бабушка .....
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21.09.2024 21:40 Відповісти
В шольца там напевно нерухомість в Москві є
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21.09.2024 20:49 Відповісти
Ні, потрібно розуміти Шольца як старого соціал - демократа, вихованого на прихованих ілюзорних ідеях радянських агітаційних ідеологічних шаблонів, багато німців вірять в вигаданий "великий радянський соціалізм та культуру", ще більше вірять в штучну ілюзію вєличі радянського ГПУ. Прикро що Українці досі для німців виглядають невід'ємною частинкою пострадянської світу.
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21.09.2024 21:11 Відповісти
Саме тому нам треба бути проти шольца він лівак і робить тільки гірше Україні
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22.09.2024 13:42 Відповісти
то можемо домовитись: їбать все окрім москви
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21.09.2024 20:49 Відповісти
Все понятно. Германия не хочет победы Украины а значит и мира. Дальше исходим из етого и принимаем во внимание что война затягивается надольше. Придется ЗСУ наступать до моцквы на растояние выстрела оружия которое нам не запрещают
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21.09.2024 20:51 Відповісти
И вообще я не понимаю, никто же не просит дать нам разрешение бить по моцкве. Нам нужно уничтожать аеродромы и склады вокруг Украины а не бить по мавзолею с трупаком набитым сеном.
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21.09.2024 20:54 Відповісти
Тaк, Ви все првильно розумієте і можливо тоді розумієте, чому ми не випускaємо рaкети дaльньої дії, коли ми космічнa крaїнa і мaємо супер технології? Чи aсфльт круче рaкет? Я тaк розумію, Ви в 2019 році вибрaли aсфльт і "кaкую рaзніцу", a винен Шольц? Круто!
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21.09.2024 21:09 Відповісти
Канцлер Шольц - 100% надійний захисник РФ від німецьких Таурусів.
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21.09.2024 21:26 Відповісти
Шольц не знaв, що він зaхисник кaцапів і дaв Україні мільярди євро, тaнки, САУ, зенітки, бронемaшини, снaряди і приютив мільйони укрaїнців. A один простой мaльчік від наріду спaс життя сотні тисяч кaцaпських солдaт і офіцерів, розмінувавши мінні поля, відвівши нaші військa і зaморозивши випуск рaкет.
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21.09.2024 21:34 Відповісти
Шольц з великою рішучістю зупинив передачу танків «Леопард-2» іншими країнами (посилаючись на те, що німецька техніка не може бути передана без згоди Німеччини) і погодився на їх передачу лише тоді, коли московити побудували оборонні рубежі та мінні поля.
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21.09.2024 22:32 Відповісти
На 100% від Таурусів. Від іншої зброї - згідно вказівкам вошингтонського обкому. В межах політичної доцільності.
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22.09.2024 12:32 Відповісти
мабуть ви не розумієте тому що тупий. Насправді з освітою в 10 класів будь-який школяр дасть вам відповідь на це питання
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21.09.2024 22:48 Відповісти
От нaвіщо Ви тaк обрaзили зелених бaрaнів, що крім помилки у 2019 році до цього чaсу не можуть розібртися хто є хто? Що взяти з бaрaнів?
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22.09.2024 10:40 Відповісти
Тоді хай дасть такі, які досягають до Уралу.
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21.09.2024 20:52 Відповісти
соромно, сотні генерацій німецьких зольдатен перевертаються в своїх гробах
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21.09.2024 20:53 Відповісти
****, дай такі, щоб достали Владивостока. Обіцяємо по мацквє бить вашими не будемо.
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21.09.2024 20:53 Відповісти
Та ні. Нам потрібно тільки до Уралу.
За уралом китайці підтягнуться.
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21.09.2024 21:45 Відповісти
може до підера хоч даси?
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21.09.2024 20:54 Відповісти
хто б сумнівася . мета колективног західу знищити пбільше укранців . ******** збрї для премоги над кацапстном не дають. йде якесь прострочене гомно
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21.09.2024 20:54 Відповісти
"прострочене гомно" - це ті хто відбулавили клована, а щє і під час війни...
а Шольц просто трохи сциця за Германію,
але до виборy 73% ідіотів він точно не причетний...
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21.09.2024 21:00 Відповісти
Були часи-***@ло дарував Меркель квіти,Шольц дзвонив психопату мало не щодня.І тут якісь Тауриси.
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21.09.2024 20:57 Відповісти
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21.09.2024 20:59 Відповісти
Він дотриндиться поки ракети прилетять до Берліна....
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21.09.2024 21:07 Відповісти
То дочекаєшся рашистські в Берліні
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21.09.2024 21:08 Відповісти
А вони все надіяються,що ху...ло і расейській нарьод їх пошкодує....
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21.09.2024 21:10 Відповісти
Шольц так переживает за лицо хутина, как-будто хочет поженить его на Меркель. Жених на свадьбе не должен быть с побитым #балом ))
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21.09.2024 21:12 Відповісти
Я ні буду, я ні хоцю, ліпше піціну посмокцю...
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21.09.2024 21:12 Відповісти
Такого ми ще не бачили. Казковий ******* не впорався з гравітацією.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/

P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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21.09.2024 21:13 Відповісти
Шольц підписав пенсійний контракт з кацапами. А от чи дочекається....
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21.09.2024 21:14 Відповісти
Розйобана москва - найкраща гарантія безпеки Німеччини. Шольц ввійде в історію одним з найбільших лідерів-сцикунів.
_________________
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21.09.2024 21:21 Відповісти
Кацапи її самі роз'їбуть. Стрілянину в центрі Москви бачив
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21.09.2024 22:43 Відповісти
Герр канцлер, а Ви не до Москви, а до Владивостока міряйте - туди не долетить. І жодної ескалації!
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21.09.2024 21:24 Відповісти
Шольц продовжує 'валятишольца'. Невже і там є свій 'д'єрмак'' який тримає за коки Шольца?
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21.09.2024 21:27 Відповісти
Та вдавись ти вже своїми таурусами, канцлер з душею миші.
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21.09.2024 21:27 Відповісти
Після такої фрази Україні просто необхідно налагодити випуск гандонів с фотопринтом шольца на них.
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21.09.2024 21:28 Відповісти
Це погано ну тоді будем бити скальпами і шадовами по москві
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21.09.2024 21:30 Відповісти
A чому Шольц мaє виробляти рaкети для Укрaїни? Я щось пропустив, що його в 2019 році вибрaли Президентом Укрaїни? Тa ні, вибрaли Зеленського,i про нього ні слова, і ні словa про його рaкети, a Шольц підоR? Щось не логічно, зa оборону Укрaїни відповідaє Верховний Головнокомaндувч, чи ні?
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21.09.2024 21:45 Відповісти
Не хоче виробляти ракети для України - хай готується будувати берлинську стіну і ділити Дойчланд на дві частини -совок і Европу.Бо могут павтарить.
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21.09.2024 21:49 Відповісти
Вони Донецьку область захопити не можуть. Ці казочки розраховані на таких, як ви. Ага, весь світ захоплять. Україна за 30 років про@бала все своє озброєння, а весь світ тепер має працювати на Україну
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21.09.2024 23:19 Відповісти
Україна не просто так "про@бала все своє озброєння", а під гарантії, що на неї ніхто не нападе. Інша справа, що не треба було на це вестися. Мир, дружба, жуйка в ********* світі не канає.
Але ті, з української влади, хто це зробив, чудово себе почувають, бо отримали гарантії від Заходу, що їх накрадені гроші у народу, ніхто не чіпатиме. Золоті паспорти ніхто ж не відмінив.
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22.09.2024 06:58 Відповісти
хто "вони"?
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22.09.2024 14:17 Відповісти
Тa Ви шо? Тaкий великий експерт, що не дaли рaди тут в Укрaїні в 2019 році і провчaєте німців, що їм робити? Брaво!
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22.09.2024 10:41 Відповісти
я тебе повчаю а не нІмцІв. Бо ти історю гуляв часів ГДР.
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22.09.2024 14:19 Відповісти
Іще заплач... Як про удари по рф мова - в нього реально істерика.
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21.09.2024 21:52 Відповісти
здвється ті ракети не то шо до маацкви не долетять, а і з пускової установки не вилетять, бо просто розпіарені, а по факту фантік
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21.09.2024 21:58 Відповісти
Зразу було ясно.... Боягузи. Тероризм в світі процвітає на фоні таких заяв.
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21.09.2024 22:03 Відповісти
куколди
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21.09.2024 22:04 Відповісти
Ракети повинні досягати Владивостока, а не Москви.
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21.09.2024 22:15 Відповісти
Зрозуміло - Шольц хоче отримати хорошу роботу в наглядовій раді «Газпрому» (принаймні таку ж, як його однопартієць Шредер). Крім того, Гельмути і Кацапи - братські народи (з того часу, як кацапи трахнули 2 мільйони німкень в 1945 році - деякі наслідки залишилися...)
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21.09.2024 22:23 Відповісти
Це така типу релігія? мацва акбар?
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21.09.2024 22:42 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"
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21.09.2024 22:59 Відповісти
Час покаже як пан Шольц помилявся...
А міг би війти в Історію...як Бісмарк..
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21.09.2024 23:14 Відповісти
Тоді хай вже зараз починає будувати навкруги Берліну картонні Рейхстаги. Щоб сподобатись ***** креативністю. Будуть разом спостерігати за взяттям чергового.
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22.09.2024 02:15 Відповісти
Як право зеленского не виробляти та закрити всі ракетні програми України, так і право будь якої країни послати зеленского нах з поставками безкоштовних своїх ракет. Налетіли трубадури підляка - німці хрінові - не дають. Так робіть свої - німці хрінові - не дають....
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22.09.2024 04:00 Відповісти
Ой, та ми це стерпимо, ну що там пішки пару кілометрів....
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22.09.2024 05:05 Відповісти
Чому Шольц повинен виробляти ракети для України? Тому що згідно опросу німців 88% німців не будуть зі зброєю в руках захищати Германію, а готові будуть виїхати. Якщо Україна не покінчить з московськими рашистами, торгувати з ними у Шольца вже не вийде.
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22.09.2024 08:34 Відповісти
 
 