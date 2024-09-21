Шольц про передачу Україні Taurus: Я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви
Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
Таку заяву глава німецького уряду зробив під час публічної дискусії у місті Нідергерсдорф, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Попри заклики багатьох, я не буду постачати крилаті ракети, які досягають Москви. Я можу і буду запевняти вас: я дотримуватимуся цієї позиції", - зазначив Шольц.
Канцлер також заявив, що зараз необхідно розглядати варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України. "Настав час озвучити, які є варіанти", - сказав він.
Водночас Шольц розкритикував позицію популістських та проросійських партій "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) та "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. "Це наївно", - наголосив канцлер.
Будь ласка, зачекайте...
Нащо ці гнилі пости без перерви?
За уралом китайці підтягнуться.
а Шольц просто трохи сциця за Германію,
але до виборy 73% ідіотів він точно не причетний...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1flih7j/***********************************************/
P.S. Так, Ванько, це тобі не від чоловіка чужої Маньки тікати.
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Але ті, з української влади, хто це зробив, чудово себе почувають, бо отримали гарантії від Заходу, що їх накрадені гроші у народу, ніхто не чіпатиме. Золоті паспорти ніхто ж не відмінив.
А міг би війти в Історію...як Бісмарк..