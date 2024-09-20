Шольц зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку
Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка.
Про це пише Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.
Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.
Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.
"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.
Будь ласка, зачекайте...
Чекає поліція...
В москві...
Збагання - безмежні-
Рожі - тупі...
Коли ж прилетить вже...
Та ПАЛЯНИЦЯ!
Уже за цей час КБ можна було б вивезти кудись у Польщу чи Англію і там створити якийсь аналог Іскандера чи Тауруса. Тим паче, що союзники з радістю поділяться технологіями. Ну і в результаті буде українська ракета і не буде вереску, що НАТО з кацапляндією воює
Навіть той самий Кім Чен Ир (або як там його), повністю на інших правах. Ну той просто не їздить, бо в нього там і так у своїй країні рай на землі - чучхе називається, куди не прийдеш, ведмеді плачуть від радості, а баби волають, коли побачать.
А це куйло... І воно розуміє як воно опустилося, чмо лисе
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор....(с)
Ти ж косиш під крутого хлопця, ходиш у камуфляжі, а твої піарники розповідають історії
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.