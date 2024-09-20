Шольц зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка.

Про це пише Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна активно готується до перемовин у США, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.