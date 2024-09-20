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Шольц зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

Зеленський, Шольц

Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Нью-Йорка.

Про це пише Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Тоді ж заплановані переговори Шольца з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, повідомляють урядові джерела.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна активно готується до перемовин у США, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський хоче представити "план перемоги" в оборонній боротьбі проти російських окупантів під час свого візиту до США. На четвер у Вашингтоні запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець, який не побажав бути названим, на брифінгу, присвяченому поїздці канцлера.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Не в тому Нью-Йорку
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20.09.2024 20:56
+5
Які претензії до Німеччини взагалі можуть бути? Вони найбільше допомоги з європейських країн дали плюс мільйон українців у себе прихистили і не як поляки, а з солідними виплатами. Зі свого бюджету
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20.09.2024 21:00
+5
Ракети треба виробляти свої. Якщо клоуни ракети проміняли на асфальт- треба воювати асфальтом.
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20.09.2024 21:02
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Шольц недооцінює рівень підготовки українських ракетчиков
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20.09.2024 20:54 Відповісти
Чекають пожежники!
Чекає поліція...
В москві...

Збагання - безмежні-
Рожі - тупі...

Коли ж прилетить вже...
Та ПАЛЯНИЦЯ!
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20.09.2024 21:52 Відповісти
В черговий раз підтвердить незмінну позицію Німеччини щодо "Таурусів" та "справєдліваґа міра па нємєцкі"?
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20.09.2024 20:56 Відповісти
Які претензії до Німеччини взагалі можуть бути? Вони найбільше допомоги з європейських країн дали плюс мільйон українців у себе прихистили і не як поляки, а з солідними виплатами. Зі свого бюджету
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20.09.2024 21:00 Відповісти
Ракети треба виробляти свої. Якщо клоуни ракети проміняли на асфальт- треба воювати асфальтом.
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20.09.2024 21:02 Відповісти
Так точно. Я про це постійно і пишу. Як це у ще недавньої космічної країни залишилася тільки радянська «Точка-У». Дороги, велике будівництво, зараз читаю новину на цензорі - на чартери виділили бюджет.

Уже за цей час КБ можна було б вивезти кудись у Польщу чи Англію і там створити якийсь аналог Іскандера чи Тауруса. Тим паче, що союзники з радістю поділяться технологіями. Ну і в результаті буде українська ракета і не буде вереску, що НАТО з кацапляндією воює
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20.09.2024 21:07 Відповісти
Аналог Іскандера - ОТРК ГРОМ2 при попередниках серійно випускався.
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20.09.2024 21:10 Відповісти
Ми вже позбулися ярма, застою і жаху, що зробили з країною «папєрєднікі». Я так підозрюю, що заоодно позбулися і цих розробок
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20.09.2024 21:17 Відповісти
Не в тому Нью-Йорку
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20.09.2024 20:56 Відповісти
Олаф, вiзьми каблуки для побiдоносця та й не ручкайся, бо на Германiю якась трясця нападе
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20.09.2024 20:57 Відповісти
Зараз це виглядає як само-собою, а якщо так років 15 тому - коли куйло там у G8, по всіх країнах роз'їжджало і докотилося до рівня там глави Хезболла, який тільки в прикордонні країни може під конвоєм їздити...

Навіть той самий Кім Чен Ир (або як там його), повністю на інших правах. Ну той просто не їздить, бо в нього там і так у своїй країні рай на землі - чучхе називається, куди не прийдеш, ведмеді плачуть від радості, а баби волають, коли побачать.

А це куйло... І воно розуміє як воно опустилося, чмо лисе
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20.09.2024 20:57 Відповісти
Шольц -- будуть підштовхувати до перемир"я
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20.09.2024 20:58 Відповісти
Скоріше за все і не тільки він. А ви збираєтеся далі воювати?
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20.09.2024 21:02 Відповісти
Скучает видать по бубе.
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20.09.2024 20:59 Відповісти
Ваня, що ти тут робиш? Вже 21,00 , час пити водку.
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20.09.2024 21:11 Відповісти
він🐸 кокаїн не через пейджер нюхає)
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20.09.2024 21:17 Відповісти
В нашому? Нашому Нью-Йорку нехай зустрічаються
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20.09.2024 21:17 Відповісти
Як співав Кікабідзе:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор....(с)
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20.09.2024 21:27 Відповісти
Зеля, а давай в нашому Нью Йорку!
Ти ж косиш під крутого хлопця, ходиш у камуфляжі, а твої піарники розповідають історії
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20.09.2024 22:22 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20555 Олег Шарп :
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.
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20.09.2024 22:55 Відповісти
Шапіто із новим потужним планом. Тіко один день! Проїздом у Нью-Йорку.
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20.09.2024 23:03 Відповісти
 
 