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Україна активно готується до перемовин у США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до перемовин у США, наголосивши, що розраховує на зустріч з чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та з обома кандидатами в президенти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського 20 вересня.

"Активно готуємось до перемовин в Америці - це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі й з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Гарріс зустрінуться із Зеленським 26 вересня, - Білий дім

Зеленський також наголосив, що Україна завжди буде вдячна США за підтримку нашої незалежності і за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні.

"І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку. Дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. І саме так має бути", - додав Зеленський.

Також читайте: Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звернення (607) США (23024)


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Топ коментарі
+10
хто дивиться це вечірне зелене ла.но?
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20.09.2024 20:20
+9
А матюкатися можна? Бо вже літературних слів добрати неможу.
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20.09.2024 20:26
+9
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20.09.2024 20:30
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opjatj pojedete hamitj ?
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20.09.2024 20:20 Відповісти
хто дивиться це вечірне зелене ла.но?
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20.09.2024 20:20 Відповісти
Зелене ла.но й рожевi понi
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20.09.2024 20:41 Відповісти
Психі у лікарнях..я б полонених цими гундосами катувала..і марафоном..
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20.09.2024 21:26 Відповісти
Не вийде. Ці гундосики - тортури для людей з мозком. А з цим у кацапні, як і у фанатів наріка квартального, проблеми.
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21.09.2024 06:55 Відповісти
Головне - вiзьми духмяний вазелiн, бо технiчний партнерам може не сподобатися.
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20.09.2024 20:24 Відповісти
Усе чудово (хоча що це за план і якої він якості - тільки Зеленський знає), але ті ж самі захоплення з пафосом уже чули про контронаступ і мирний форум у Швейцарії
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20.09.2024 20:25 Відповісти
Готується до того, що трамп поводить йому по губах? Бо прутень х..ла у нього в дупі міцно сидить, можна ампутувати тільки із самим трамплом.
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20.09.2024 20:26 Відповісти
А матюкатися можна? Бо вже літературних слів добрати неможу.
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20.09.2024 20:26 Відповісти
Не вас одного радість із середини аж розпирає. Радість і гордість, що благословив нас Бог таким "розумним мужем", пам'ятник за життя треба поставити "пісающій хлопчик розриває грєлку, нє, Геракла". Бо картина "прутін викрадає радугу у підарасів" вже начебто є.
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20.09.2024 20:34 Відповісти
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20.09.2024 20:30 Відповісти
Нахамить черговий раз
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20.09.2024 20:32 Відповісти
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20.09.2024 20:37 Відповісти
73% прогріті наскрізь ще дуже давно
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20.09.2024 20:39 Відповісти
І нардепи з вулиці
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20.09.2024 20:49 Відповісти
От, як би перейменували в КОМУНЯКОГРАД, то б залишився.
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20.09.2024 23:50 Відповісти
Взагалі він схож на козла
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21.09.2024 03:10 Відповісти
Украіна надіється на чудо - віина корупція невігласи при владі
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20.09.2024 20:42 Відповісти
А чому не потужно готується?
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20.09.2024 20:43 Відповісти
А чому надпотужний Лідор не запостив відосик перед тим як готувався до перемовин в Стамбулі?
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20.09.2024 20:51 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Війну ЗАМОРОЗЯТЬ на Різдво! Розкрили ПЛАН Зеленського. Війська виведуть з ТРЬОХ областей

https://www.youtube.com/watch?v=i_6duwMW_XE
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20.09.2024 20:52 Відповісти
Страшні речі зробили українці в 19 р...але якась дикість у тому ...шо маленька Банківська шобла, зелених🤡, так змогла узурпувати владу ...ні тут шось не те пальте ...
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20.09.2024 22:57 Відповісти
чергова переможна профанація!
потужна пустушка!
як же заїбав зе!гундос. от, прямо до жовчного міхура.
патологічне брехло!
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20.09.2024 20:52 Відповісти
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20.09.2024 20:53 Відповісти
Зеленський каже посилитися.
Це означає що він знову дасть список з 5000 танків, 1000 літаків 100500 ракет.
Йому знову скажуть яка в цьому доцільність ?
І скажуть написати реальні потреби з поясненнями, для чого саме цей вид озброєнь, яка ціль і т.д.
Зеленський приїде в Україну і скаже що американці нас злили бо не дають 100500 ракет і треба йти на переговори
Може хтось не помітив але антисоюзницькі настрої вже поширює влада.
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20.09.2024 20:56 Відповісти
Будуть сидіти с рудим голі біля каміну напроти портрета ***** та шукати мир в його очах...
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20.09.2024 21:16 Відповісти
С камалой будут сидеть.
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20.09.2024 21:59 Відповісти
Коли вже це безтолкове чмо заглохне? Хто тебе слухає, а тим більше дивиться. Твоя обкурена, мохната морда служить хіба-що подразником для люду.
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20.09.2024 21:26 Відповісти
🤡 папір віз'ми ...підтертися ?!!!
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20.09.2024 21:28 Відповісти
Україна завжди буде вдячна америці! Потужно...воно себе ототожнює з Україною...Історики дадуть оцінку скоро цьому всьому....і щоб не було так щоб після цього тимчасового злочинця слово завжди буде вдячна не було замінено на завжди буде ненавидіти...побачимо як це все закінчеться....а тоді бориса джонса згадаємо....плбачим...хоча і так практично все ясно
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20.09.2024 21:34 Відповісти
Яке марення !
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20.09.2024 21:50 Відповісти
А, представитель ФСБ - г-н дЕрмак на переговорах тоже будет присутствовать???
Если "да", то переговоры пройдут "успешно".
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20.09.2024 23:46 Відповісти
Цікавий виклад...Україна готується до перемовин з США ...?!!!! Ми шо з США воюємо ?!!!
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21.09.2024 00:34 Відповісти
Банківська шобла неукраінців вже готується Буданова звільнити . Не подобається шісткам Портнова що бьють по НПЗ в раше
Без відома Будановазвільнила заступників . Особисто Зеленський з умеровим стараються
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21.09.2024 03:13 Відповісти
А що цінного в буданові?
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21.09.2024 08:33 Відповісти
Складається враження що зе попросить байдена його з єрмаком усиновити
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21.09.2024 08:32 Відповісти
 
 