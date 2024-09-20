Україна активно готується до перемовин у США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до перемовин у США, наголосивши, що розраховує на зустріч з чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та з обома кандидатами в президенти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського 20 вересня.

"Активно готуємось до перемовин в Америці - це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі й з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів", - зазначив президент.

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Зеленський також наголосив, що Україна завжди буде вдячна США за підтримку нашої незалежності і за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні.

"І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку. Дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. І саме так має бути", - додав Зеленський.

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