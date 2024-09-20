Україна активно готується до перемовин у США, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив про активну підготовку до перемовин у США, наголосивши, що розраховує на зустріч з чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та з обома кандидатами в президенти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського 20 вересня.
"Активно готуємось до перемовин в Америці - це президент Байден, представники обох партій у Конгресі, розраховуємо на зустрічі й з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів", - зазначив президент.
Зеленський також наголосив, що Україна завжди буде вдячна США за підтримку нашої незалежності і за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні.
"І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку. Дуже. І це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє. І саме так має бути", - додав Зеленський.
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грєлку, нє, Геракла". Бо картина "прутін викрадає радугу у підарасів" вже начебто є.
https://www.youtube.com/watch?v=i_6duwMW_XE
потужна пустушка!
як же заїбав зе!гундос. от, прямо до жовчного міхура.
патологічне брехло!
Це означає що він знову дасть список з 5000 танків, 1000 літаків 100500 ракет.
Йому знову скажуть яка в цьому доцільність ?
І скажуть написати реальні потреби з поясненнями, для чого саме цей вид озброєнь, яка ціль і т.д.
Зеленський приїде в Україну і скаже що американці нас злили бо не дають 100500 ракет і треба йти на переговори
Може хтось не помітив але антисоюзницькі настрої вже поширює влада.
Если "да", то переговоры пройдут "успешно".
Без відома Будановазвільнила заступників . Особисто Зеленський з умеровим стараються