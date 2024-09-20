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Украина активно готовится к переговорам в США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил об активной подготовке к переговорам в США, отметив, что рассчитывает на встречу с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и с обоими кандидатами в президенты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении Зеленского 20 сентября.

"Активно готовимся к переговорам в Америке - это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов", - отметил президент.

Читайте также: Байден и Харрис встретятся с Зеленским 26 сентября, - Белый дом

Зеленский также подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна США за поддержку нашей независимости и за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне.

"И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться - усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу. Украина рассчитывает на эту поддержку. Очень. И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. И именно так должно быть", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) обращение (751) США (26827)


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Топ комментарии
+10
хто дивиться це вечірне зелене ла.но?
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20.09.2024 20:20
+9
А матюкатися можна? Бо вже літературних слів добрати неможу.
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20.09.2024 20:26
+9
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20.09.2024 20:30
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opjatj pojedete hamitj ?
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20.09.2024 20:20 Ответить
хто дивиться це вечірне зелене ла.но?
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20.09.2024 20:20 Ответить
Зелене ла.но й рожевi понi
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20.09.2024 20:41 Ответить
Психі у лікарнях..я б полонених цими гундосами катувала..і марафоном..
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20.09.2024 21:26 Ответить
Не вийде. Ці гундосики - тортури для людей з мозком. А з цим у кацапні, як і у фанатів наріка квартального, проблеми.
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21.09.2024 06:55 Ответить
Головне - вiзьми духмяний вазелiн, бо технiчний партнерам може не сподобатися.
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20.09.2024 20:24 Ответить
Усе чудово (хоча що це за план і якої він якості - тільки Зеленський знає), але ті ж самі захоплення з пафосом уже чули про контронаступ і мирний форум у Швейцарії
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20.09.2024 20:25 Ответить
Готується до того, що трамп поводить йому по губах? Бо прутень х..ла у нього в дупі міцно сидить, можна ампутувати тільки із самим трамплом.
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20.09.2024 20:26 Ответить
А матюкатися можна? Бо вже літературних слів добрати неможу.
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20.09.2024 20:26 Ответить
Не вас одного радість із середини аж розпирає. Радість і гордість, що благословив нас Бог таким "розумним мужем", пам'ятник за життя треба поставити "пісающій хлопчик розриває грєлку, нє, Геракла". Бо картина "прутін викрадає радугу у підарасів" вже начебто є.
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20.09.2024 20:34 Ответить
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20.09.2024 20:30 Ответить
Нахамить черговий раз
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20.09.2024 20:32 Ответить
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20.09.2024 20:37 Ответить
73% прогріті наскрізь ще дуже давно
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20.09.2024 20:39 Ответить
І нардепи з вулиці
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20.09.2024 20:49 Ответить
От, як би перейменували в КОМУНЯКОГРАД, то б залишився.
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20.09.2024 23:50 Ответить
Взагалі він схож на козла
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21.09.2024 03:10 Ответить
Украіна надіється на чудо - віина корупція невігласи при владі
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20.09.2024 20:42 Ответить
А чому не потужно готується?
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20.09.2024 20:43 Ответить
А чому надпотужний Лідор не запостив відосик перед тим як готувався до перемовин в Стамбулі?
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20.09.2024 20:51 Ответить
ЛУЦЕНКО: Війну ЗАМОРОЗЯТЬ на Різдво! Розкрили ПЛАН Зеленського. Війська виведуть з ТРЬОХ областей

https://www.youtube.com/watch?v=i_6duwMW_XE
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20.09.2024 20:52 Ответить
Страшні речі зробили українці в 19 р...але якась дикість у тому ...шо маленька Банківська шобла, зелених🤡, так змогла узурпувати владу ...ні тут шось не те пальте ...
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20.09.2024 22:57 Ответить
чергова переможна профанація!
потужна пустушка!
як же заїбав зе!гундос. от, прямо до жовчного міхура.
патологічне брехло!
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20.09.2024 20:52 Ответить
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20.09.2024 20:53 Ответить
Зеленський каже посилитися.
Це означає що він знову дасть список з 5000 танків, 1000 літаків 100500 ракет.
Йому знову скажуть яка в цьому доцільність ?
І скажуть написати реальні потреби з поясненнями, для чого саме цей вид озброєнь, яка ціль і т.д.
Зеленський приїде в Україну і скаже що американці нас злили бо не дають 100500 ракет і треба йти на переговори
Може хтось не помітив але антисоюзницькі настрої вже поширює влада.
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20.09.2024 20:56 Ответить
Будуть сидіти с рудим голі біля каміну напроти портрета ***** та шукати мир в його очах...
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20.09.2024 21:16 Ответить
С камалой будут сидеть.
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20.09.2024 21:59 Ответить
Коли вже це безтолкове чмо заглохне? Хто тебе слухає, а тим більше дивиться. Твоя обкурена, мохната морда служить хіба-що подразником для люду.
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20.09.2024 21:26 Ответить
🤡 папір віз'ми ...підтертися ?!!!
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20.09.2024 21:28 Ответить
Україна завжди буде вдячна америці! Потужно...воно себе ототожнює з Україною...Історики дадуть оцінку скоро цьому всьому....і щоб не було так щоб після цього тимчасового злочинця слово завжди буде вдячна не було замінено на завжди буде ненавидіти...побачимо як це все закінчеться....а тоді бориса джонса згадаємо....плбачим...хоча і так практично все ясно
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20.09.2024 21:34 Ответить
Яке марення !
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20.09.2024 21:50 Ответить
А, представитель ФСБ - г-н дЕрмак на переговорах тоже будет присутствовать???
Если "да", то переговоры пройдут "успешно".
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20.09.2024 23:46 Ответить
Цікавий виклад...Україна готується до перемовин з США ...?!!!! Ми шо з США воюємо ?!!!
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21.09.2024 00:34 Ответить
Банківська шобла неукраінців вже готується Буданова звільнити . Не подобається шісткам Портнова що бьють по НПЗ в раше
Без відома Будановазвільнила заступників . Особисто Зеленський з умеровим стараються
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21.09.2024 03:13 Ответить
А що цінного в буданові?
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21.09.2024 08:33 Ответить
Складається враження що зе попросить байдена його з єрмаком усиновити
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21.09.2024 08:32 Ответить
 
 