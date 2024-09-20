Украина активно готовится к переговорам в США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил об активной подготовке к переговорам в США, отметив, что рассчитывает на встречу с действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и с обоими кандидатами в президенты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении Зеленского 20 сентября.

"Активно готовимся к переговорам в Америке - это президент Байден, представители обеих партий в Конгрессе, рассчитываем на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов", - отметил президент.

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Зеленский также подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна США за поддержку нашей независимости и за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне.

"И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться - усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу. Украина рассчитывает на эту поддержку. Очень. И это справедливо. Потому что когда один народ выигрывает битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрывает. И именно так должно быть", - добавил Зеленский.

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