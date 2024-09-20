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Зеленский (19029) переговоры (4780) Шольц Олаф (850)

Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Зеленський, Шольц

Канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Нью-Йорк.

Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Тогда же запланированы переговоры Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают правительственные источники.

Смотрите также: Украина активно готовится к переговорам в США, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский хочет представить "план победы" в оборонительной борьбе против российских оккупантов во время своего визита в США. На четверг в Вашингтоне запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", - сказал высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, на брифинге, посвященном поездке канцлера.
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Топ комментарии
+5
Не в тому Нью-Йорку
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20.09.2024 20:56
+5
Які претензії до Німеччини взагалі можуть бути? Вони найбільше допомоги з європейських країн дали плюс мільйон українців у себе прихистили і не як поляки, а з солідними виплатами. Зі свого бюджету
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20.09.2024 21:00
+5
Ракети треба виробляти свої. Якщо клоуни ракети проміняли на асфальт- треба воювати асфальтом.
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20.09.2024 21:02
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Шольц недооцінює рівень підготовки українських ракетчиков
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20.09.2024 20:54 Ответить
Чекають пожежники!
Чекає поліція...
В москві...

Збагання - безмежні-
Рожі - тупі...

Коли ж прилетить вже...
Та ПАЛЯНИЦЯ!
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20.09.2024 21:52 Ответить
В черговий раз підтвердить незмінну позицію Німеччини щодо "Таурусів" та "справєдліваґа міра па нємєцкі"?
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20.09.2024 20:56 Ответить
Які претензії до Німеччини взагалі можуть бути? Вони найбільше допомоги з європейських країн дали плюс мільйон українців у себе прихистили і не як поляки, а з солідними виплатами. Зі свого бюджету
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20.09.2024 21:00 Ответить
Ракети треба виробляти свої. Якщо клоуни ракети проміняли на асфальт- треба воювати асфальтом.
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20.09.2024 21:02 Ответить
Так точно. Я про це постійно і пишу. Як це у ще недавньої космічної країни залишилася тільки радянська «Точка-У». Дороги, велике будівництво, зараз читаю новину на цензорі - на чартери виділили бюджет.

Уже за цей час КБ можна було б вивезти кудись у Польщу чи Англію і там створити якийсь аналог Іскандера чи Тауруса. Тим паче, що союзники з радістю поділяться технологіями. Ну і в результаті буде українська ракета і не буде вереску, що НАТО з кацапляндією воює
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20.09.2024 21:07 Ответить
Аналог Іскандера - ОТРК ГРОМ2 при попередниках серійно випускався.
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20.09.2024 21:10 Ответить
Ми вже позбулися ярма, застою і жаху, що зробили з країною «папєрєднікі». Я так підозрюю, що заоодно позбулися і цих розробок
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20.09.2024 21:17 Ответить
Не в тому Нью-Йорку
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20.09.2024 20:56 Ответить
Олаф, вiзьми каблуки для побiдоносця та й не ручкайся, бо на Германiю якась трясця нападе
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20.09.2024 20:57 Ответить
Зараз це виглядає як само-собою, а якщо так років 15 тому - коли куйло там у G8, по всіх країнах роз'їжджало і докотилося до рівня там глави Хезболла, який тільки в прикордонні країни може під конвоєм їздити...

Навіть той самий Кім Чен Ир (або як там його), повністю на інших правах. Ну той просто не їздить, бо в нього там і так у своїй країні рай на землі - чучхе називається, куди не прийдеш, ведмеді плачуть від радості, а баби волають, коли побачать.

А це куйло... І воно розуміє як воно опустилося, чмо лисе
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20.09.2024 20:57 Ответить
Шольц -- будуть підштовхувати до перемир"я
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20.09.2024 20:58 Ответить
Скоріше за все і не тільки він. А ви збираєтеся далі воювати?
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20.09.2024 21:02 Ответить
Скучает видать по бубе.
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20.09.2024 20:59 Ответить
Ваня, що ти тут робиш? Вже 21,00 , час пити водку.
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20.09.2024 21:11 Ответить
він🐸 кокаїн не через пейджер нюхає)
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20.09.2024 21:17 Ответить
В нашому? Нашому Нью-Йорку нехай зустрічаються
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20.09.2024 21:17 Ответить
Як співав Кікабідзе:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор....(с)
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20.09.2024 21:27 Ответить
Зеля, а давай в нашому Нью Йорку!
Ти ж косиш під крутого хлопця, ходиш у камуфляжі, а твої піарники розповідають історії
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20.09.2024 22:22 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20555 Олег Шарп :
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.
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20.09.2024 22:55 Ответить
Шапіто із новим потужним планом. Тіко один день! Проїздом у Нью-Йорку.
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20.09.2024 23:03 Ответить
 
 