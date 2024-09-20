Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке

Канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Нью-Йорк.

Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

Тогда же запланированы переговоры Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают правительственные источники.

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Зеленский хочет представить "план победы" в оборонительной борьбе против российских оккупантов во время своего визита в США. На четверг в Вашингтоне запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", - сказал высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, на брифинге, посвященном поездке канцлера.