Шольц встретится с Зеленским в Нью-Йорке
Канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Нью-Йорк.
Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.
Тогда же запланированы переговоры Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают правительственные источники.
Зеленский хочет представить "план победы" в оборонительной борьбе против российских оккупантов во время своего визита в США. На четверг в Вашингтоне запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.
"Мы хотим послать сигнал в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская захватническая война, остается на повестке дня", - сказал высокопоставленный чиновник, не пожелавший быть названным, на брифинге, посвященном поездке канцлера.
Пожалуйста, подождите...
Чекає поліція...
В москві...
Збагання - безмежні-
Рожі - тупі...
Коли ж прилетить вже...
Та ПАЛЯНИЦЯ!
Уже за цей час КБ можна було б вивезти кудись у Польщу чи Англію і там створити якийсь аналог Іскандера чи Тауруса. Тим паче, що союзники з радістю поділяться технологіями. Ну і в результаті буде українська ракета і не буде вереску, що НАТО з кацапляндією воює
Навіть той самий Кім Чен Ир (або як там його), повністю на інших правах. Ну той просто не їздить, бо в нього там і так у своїй країні рай на землі - чучхе називається, куди не прийдеш, ведмеді плачуть від радості, а баби волають, коли побачать.
А це куйло... І воно розуміє як воно опустилося, чмо лисе
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор....(с)
Ти ж косиш під крутого хлопця, ходиш у камуфляжі, а твої піарники розповідають історії
Україна отримає дозвіл на удари вглиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет, але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається.
Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британського і французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету.