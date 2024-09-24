Зеленский встречался с Шольцом тет-а-тет, без переводчиков, - Никифоров
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Нью-Йорке состоялись за закрытыми дверями и без переводчиков.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Была встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Правда, лидеры решили провести ее в формате тет-а-тет, без переводчиков, за абсолютно закрытыми дверями. Они выбрали такой формат, поэтому ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", - пояснил представитель Зеленского.
Напоминаем, встреча Зеленского и Щольца состоялась 23 сентября в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.
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+27 Инь Янь #217452
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утім, мабуть розмова у них була коротка:
ЗЄля : "Geben Sie mir, bitte, 🐂 -mu-mu - Taurus"
Шольц: " Буй та корабля з матросами"
та де й яким !
але не думаю що шольц ночами вчив російську... заради переговорів з ЗЄлею 😂
Просто Зеленский - заика
Поэтому он так" застревает " во фразах
Потому, что некоторые слова не может выговорить сходу
Он изобрел такую манеру речи - словно он размышляет
На самом деле он просто подыскивает слово ,которое у него получится
Заикание - с возрастом часто усугубляется
А стрессы вообще могут привести к жуткому заиканию
Поэтому - все ПРЕЗИДЕНТ читает по бумажке
Не многовато ли у нас таких ЗАИК В ГОЛОВЕ?
13 С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ!!!!!!!!!!!!!!
Страна заик, которым нравится ,когда их НЭНЬКУ сравнивают с ПОРНОАКТРИСОЙ?
Вы стрелки с народа , который сделал
АМОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР - не переводите на мелкого актеришку из провинции
Все, что произошло после этого АМОРАЛЬНОГО ВЫБОРА НАРОДА
Было предопределено
Я всем говорила - Зеленский изуродует вашу жизнь
И приведет в Украину большую войну
Может - захотелось народу РАЗВЛЕКУХИ в виде большой войны?
Ну тогда могу сказать - РАЗВЛЕКУХА УДАЛАСЬ!
Запомнится навсегда
Будь хто, хто слухав Гофмаршала без телесуфльора дуже швидко розумів, що без півлітри розіборати а про що саме гутарить Гофмаршал не розібрати.
Не в маленьком росте Зеленского
Дело вообще не в нем
Он ведь не сам себя СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
Президентом Зеленского СДЕЛАЛ НАРОД
У меня все претензии только к народу
Думаю, у народа еще меньше мозгов, чем у Зеленского
А значит - они нашли друг друга
Пройде время - и Зеленский уйдет
А народ, у которого еще меньше мозгов ,чем у Зеленского- останется
И боюсь, снова выберет подобное себе...
Чи фотографа виштовхали після попередніх пестощів?
Шольц: Какой стиль, почем кроссовки?
Переговоры прошли в теплой, дружеской обстановке...
зустріч з шольцем секретна.
питання, а нафіга нам про це знати, як що воно, така засекречена істота, та й ще з рота нікіфорова?
до речі, сьогодні був вечірній зе!гундос?
чи займалися ще чимось, крім розмов?
- Я збираюся говорити з путіним, тому мені потрібно знати відповідь на запитання - Яку частину України Ви готові віддати путіну заради миру?
- Жодну.
- Але ми і США не зможемо довго вас підтримувати.
- Значить ви і США зібралися подарувати Україну путіну - але це стане проблемою вашої моралі перед усім світом.
Аусвайс папіре.
Ніхт щізен.
Цього достатньо.
P S. треба хоч якось підняти цей шмат лайна в гімнастерці в очах лохторату🤣
Шольц не говорит на руссском или украинском
У Херпиду немецкий на уровне "гебен зи мир битте цвай копек",
Английский - на бытовом уровне.
О чем можно договориться без переводчиков?
"Я, я-- айн, цвай миллиарден нах офф-шорен"
Дебилы и автор и герой рассказа...
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
Осень знойное лето остудит,
Бросит под ноги красную медь,
Пусть людская молва нас не судит,
Не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
Мы обиду в сердцах не уносим,
Пусть придут к тебе светлые дни,
А про нас, если кто-нибудь спросит,
Объясни, объясни, все как есть объясни.
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
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