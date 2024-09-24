Зеленский встречался с Шольцом тет-а-тет, без переводчиков, - Никифоров

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Нью-Йорке состоялись за закрытыми дверями и без переводчиков.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Была встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Правда, лидеры решили провести ее в формате тет-а-тет, без переводчиков, за абсолютно закрытыми дверями. Они выбрали такой формат, поэтому ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", - пояснил представитель Зеленского.

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Напоминаем, встреча Зеленского и Щольца состоялась 23 сентября в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.