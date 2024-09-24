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Зеленский встречался с Шольцом тет-а-тет, без переводчиков, - Никифоров

Зустріч Шольца та Зеленського у США

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца в Нью-Йорке состоялись за закрытыми дверями и без переводчиков.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Была встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом. Правда, лидеры решили провести ее в формате тет-а-тет, без переводчиков, за абсолютно закрытыми дверями. Они выбрали такой формат, поэтому ничего публичного из этой встречи вынести нельзя", - пояснил представитель Зеленского.

Читайте также: Дальнобойные удары по РФ несовместимы с моей личной позицией, - Шольц

Напоминаем, встреча Зеленского и Щольца состоялась 23 сентября в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Сергей Никифоров (156) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+27
Бо обидва розмовояють по руски
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24.09.2024 21:49
+23
Ви забули, що до президентства він заробляв на життя німецькою порноактрисою
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24.09.2024 22:05
+15
Промови? На англійській? Ви не чули як воно мекає на пресконференціях без суфлера? Одне речення не може докупи скласти українською
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24.09.2024 22:46
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Правила форума Совет форумчан
Бо обидва розмовояють по руски
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24.09.2024 21:49 Ответить
и все бы ничего, НО, Шольц из Западной Германии и не должен знать русский

утім, мабуть розмова у них була коротка:
ЗЄля : "Geben Sie mir, bitte, 🐂 -mu-mu - Taurus"
Шольц: " Буй та корабля з матросами"
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24.09.2024 22:04 Ответить
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24.09.2024 22:13 Ответить
саме так!
та де й яким !
але не думаю що шольц ночами вчив російську... заради переговорів з ЗЄлею 😂
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24.09.2024 22:16 Ответить
бухгалтер шмеркель невідомо чи знає німецьку
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24.09.2024 21:50 Ответить
Зє начебто виголошував промови на англійській. Можливо Шольц знає англійську.
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24.09.2024 22:16 Ответить
Шольц "можливо" та ще й добре знає, а вот стосовно ЗЄлі, то великі сумніви - він і російською так розмовляє, що нічого не зрозумієш
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24.09.2024 22:18 Ответить
Промови? На англійській? Ви не чули як воно мекає на пресконференціях без суфлера? Одне речення не може докупи скласти українською
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24.09.2024 22:46 Ответить
Дело не в этом
Просто Зеленский - заика
Поэтому он так" застревает " во фразах
Потому, что некоторые слова не может выговорить сходу
Он изобрел такую манеру речи - словно он размышляет
На самом деле он просто подыскивает слово ,которое у него получится
Заикание - с возрастом часто усугубляется
А стрессы вообще могут привести к жуткому заиканию
Поэтому - все ПРЕЗИДЕНТ читает по бумажке
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24.09.2024 23:35 Ответить
Про заїку це добру відмазку придумали, бо вже ж так пре тупість, що просто позорище для країни
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25.09.2024 00:18 Ответить
Ага, ваш Зе, просто без жодної думки в макітрі, про що сам зізнався, як він може зформолювати у речення то, що відсутнє в голові ?
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25.09.2024 00:25 Ответить
Ну да,все заики по бумажке читают без препинания. Он в голове заика, неужели не видно? хоча кому я це кажу?
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25.09.2024 01:32 Ответить
Простите, а народ,который выбрал Зеленского - он тоже ЗАИКА В ГОЛОВЕ?
Не многовато ли у нас таких ЗАИК В ГОЛОВЕ?
13 С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ!!!!!!!!!!!!!!
Страна заик, которым нравится ,когда их НЭНЬКУ сравнивают с ПОРНОАКТРИСОЙ?
Вы стрелки с народа , который сделал
АМОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР - не переводите на мелкого актеришку из провинции
Все, что произошло после этого АМОРАЛЬНОГО ВЫБОРА НАРОДА
Было предопределено
Я всем говорила - Зеленский изуродует вашу жизнь
И приведет в Украину большую войну
Может - захотелось народу РАЗВЛЕКУХИ в виде большой войны?
Ну тогда могу сказать - РАЗВЛЕКУХА УДАЛАСЬ!
Запомнится навсегда
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25.09.2024 11:30 Ответить
Твій " Зеля" мову розуміє, російську і україньску, але це не означає, "Зеля" навіть ці мови ЗНАЄ.
Будь хто, хто слухав Гофмаршала без телесуфльора дуже швидко розумів, що без півлітри розіборати а про що саме гутарить Гофмаршал не розібрати.
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25.09.2024 00:22 Ответить
Дело не в заикании Зеленского
Не в маленьком росте Зеленского
Дело вообще не в нем
Он ведь не сам себя СДЕЛАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
Президентом Зеленского СДЕЛАЛ НАРОД
У меня все претензии только к народу
Думаю, у народа еще меньше мозгов, чем у Зеленского
А значит - они нашли друг друга
Пройде время - и Зеленский уйдет
А народ, у которого еще меньше мозгов ,чем у Зеленского- останется
И боюсь, снова выберет подобное себе...
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25.09.2024 00:37 Ответить
ЗЄ завагітнів?
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24.09.2024 21:50 Ответить
Так і знав, що вони з єрмаком шпулять один одного. Не даремно ленка-скумбрія втекла від них.
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24.09.2024 22:45 Ответить
Єдине шо знає презедент - гітлер капут.
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24.09.2024 21:51 Ответить
Ви забули, що до президентства він заробляв на життя німецькою порноактрисою
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24.09.2024 22:05 Ответить
Та знає Шольц англ, омг...
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24.09.2024 22:16 Ответить
Шольц то знає, а Гофмаршал, крім як зіграти англійською на роялі ще щось в репертуарі має ?
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25.09.2024 00:28 Ответить
А це фото зроблено з супутника? 😆

Чи фотографа виштовхали після попередніх пестощів?
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24.09.2024 21:52 Ответить
це, секретне фото.
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24.09.2024 22:02 Ответить
єрмак сфотав.
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24.09.2024 22:47 Ответить
Уявляю що хрінпіду наговорив без ''суфлера''
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24.09.2024 21:52 Ответить
Зеленский: Дай, мать твою, Taurus, прости господи...
Шольц: Какой стиль, почем кроссовки?

Переговоры прошли в теплой, дружеской обстановке...
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24.09.2024 21:53 Ответить
Ішак зустрівся з Шольцом, мабуть на подобу зустрічі Штірліца з радисткою Кет.
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24.09.2024 21:55 Ответить
тобто як сліпий з глухонімим?
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24.09.2024 21:58 Ответить
як тупий з німцем
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24.09.2024 22:04 Ответить
Заради таємничості фотографа не мішало б приспати
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24.09.2024 21:58 Ответить
Пробували, але єрмак пручався та продовжував фотографувати та подавати блазню листочки з текстом.
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25.09.2024 09:07 Ответить
А як же Дерьмак ? Невже сіамці розділились ?
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24.09.2024 21:59 Ответить
план миру секретний.
зустріч з шольцем секретна.

питання, а нафіга нам про це знати, як що воно, така засекречена істота, та й ще з рота нікіфорова?
до речі, сьогодні був вечірній зе!гундос?
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24.09.2024 22:01 Ответить
Бідний Шольц, навряд чи він був готовий до такого. Мозок мабуть закипів у спробах зрозуміти хоча б щось.
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24.09.2024 22:01 Ответить
Yes. Yes. Because.
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24.09.2024 22:01 Ответить
Йа-йа, дас іс фантастіш!
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24.09.2024 22:15 Ответить
спілкувалися на мигах?
чи займалися ще чимось, крім розмов?
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24.09.2024 22:02 Ответить
А шо, только Макрону можно? Зеля пошёл по рукам
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24.09.2024 22:06 Ответить
Ініціатором був Шольц:

- Я збираюся говорити з путіним, тому мені потрібно знати відповідь на запитання - Яку частину України Ви готові віддати путіну заради миру?
- Жодну.
- Але ми і США не зможемо довго вас підтримувати.
- Значить ви і США зібралися подарувати Україну путіну - але це стане проблемою вашої моралі перед усім світом.
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24.09.2024 22:06 Ответить
Що за клоунство? Шольц казав, що знає тільки алфавіт російський. Відчуваю буде багато фотожаб на цю тему.
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24.09.2024 22:07 Ответить
Як? Без дорослих?
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24.09.2024 22:08 Ответить
Спілкувався Зеленский користуючись тим запасом слів, які колись чув в совєтських фільмах. Впродовж розмови, Шольц неодноразово піднімав руки до стелі, і показував паспорт.
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24.09.2024 22:08 Ответить
Розмовляли вони англійською, а вот до чого домовились скоро побачимо.
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24.09.2024 22:14 Ответить
Шольц так,а ось зе то ні, чули уже його англійську, до речі в Німеччині
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24.09.2024 22:23 Ответить
Ви чули, як Зеленський говорить українською без суфлера? Незв'язаний набір слів. Що він може сказати англійською?!
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25.09.2024 00:21 Ответить
Та якраз англійською він запросто- хенде хох, наприклад
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25.09.2024 00:31 Ответить
Хенде хох?
Аусвайс папіре.
Ніхт щізен.
Цього достатньо.
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24.09.2024 22:09 Ответить
Шольцу домтатньо було пари слів, типу " дебіл", " кончений" і т.д.
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24.09.2024 22:09 Ответить
Це героїзм вартий потужного Лідора!
P S. треба хоч якось підняти цей шмат лайна в гімнастерці в очах лохторату🤣
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24.09.2024 22:10 Ответить
Зелёная шобла считает нас всех идиотами.
Шольц не говорит на руссском или украинском
У Херпиду немецкий на уровне "гебен зи мир битте цвай копек",
Английский - на бытовом уровне.
О чем можно договориться без переводчиков?
"Я, я-- айн, цвай миллиарден нах офф-шорен"
Дебилы и автор и герой рассказа...
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24.09.2024 22:16 Ответить
А шо зебил ужо англицкий выучил? Немецкого он же не знает, а его английский оставлял желать лучшего
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24.09.2024 22:17 Ответить
Гофмаршал англійською може хіба що запитати - де знаходиться автобусна зупинка, чи як пройти в бібліотеку...
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25.09.2024 00:33 Ответить
Но толку от этого никакого.
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24.09.2024 22:19 Ответить
Фото краще не розглядати,дуже яскраве по емоціях і відношенню один один жо одного.
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24.09.2024 22:19 Ответить
Як думаєте, Шольц щось зрозумів з озвученого набору слів?
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24.09.2024 22:28 Ответить
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.

Осень знойное лето остудит,
Бросит под ноги красную медь,
Пусть людская молва нас не судит,
Не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.

Мы обиду в сердцах не уносим,
Пусть придут к тебе светлые дни,
А про нас, если кто-нибудь спросит,
Объясни, объясни, все как есть объясни.

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
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24.09.2024 22:31 Ответить
По азерскому газу?
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24.09.2024 22:35 Ответить
Війна війною а подолякам- нікіфоровим- літвінам не за це платять.
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24.09.2024 22:43 Ответить
тобто коли наступного разу почуєте фразу "за зачиненими дверима" знайте: у таких дверях була шпаринка, у яку хтось підглядає-підслуховує!! бо двері мають бути "абсолютно зачиненими" !!
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24.09.2024 22:47 Ответить
Як вони його від'єднали від Єрмака ???
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25.09.2024 00:08 Ответить
проблема ? 21 вік на вулиці + Аліекспрес
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25.09.2024 00:22 Ответить
Буба пальцем на роялі намалював мирний план.
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25.09.2024 00:37 Ответить
Все ,це вирок для 🤡 ... дермак ...зради не пробачить ...
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25.09.2024 01:25 Ответить
Навіть Украінцям дуже тяжко зрозуміти Зеленського без перекладача ,коли він щоь починає бельмекати без підготовленого папірця. генеруючі купу випадкових слів,.... Ави кажете Шольц......
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25.09.2024 01:38 Ответить
Встреча двух агентов кремля
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25.09.2024 08:20 Ответить
 
 