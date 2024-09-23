Дальнобойные удары по РФ несовместимы с моей личной позицией, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против отмены ограничений для Украины относительно ударов по военным целям на территории России.
Об этом он сказал перед встречей с Володомиром Зеленским в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Шольц рассказал, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.
"Это (дальнобойные удары по России - Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", - отметил он.
Недавно Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Только те, кто сотрудничал со ШТАЗИ или КГБ ,
Могли в Германии стать канцлерами
Помните - как американские спецслужбы слили в прессу
Личную переписку Меркель
Не всю ,конечно.
Крошечный фрагмент
Меркель испугалась настолько - что помчалась с незапланированным визитом в США
Вернулась и заявила, что больше не будет выдвигаться в канцлеры
А сейчас буквально залегла на дно
Представляете - какие документы ей показали спецслужбы США?
Вот ровно такие же есть и на Щольца
У них у всех в биографии - работа на россию
"Похвала, яка має змусити канцлера замислитися... Людина Путіна в Берліні, посол Сергій Нечаєв (70 років), в захваті від мирних зусиль Олафа Шольца (65 років, СДПН).
В інтерв'ю радіо Deutschlandfunk Нечаєв був дуже задоволений нещодавніми закликами Шольца до мирних переговорів в Україні. Посол Кремля пояснив, що він "із задоволенням прийняв до відома" слова канцлера.
Конкретного плану Шольца поки що немає. Однак сама ідея залучення Росії до переговорів викликає подив в Україні, серед західних партнерів та опозиції.
Політик ХДС Родеріх Кізеветтер (61 рік), наприклад, нещодавно заявив BILD, що ініціатива Шольца "дуже тонко підштовхне Україну до фіктивного миру", визначеного Росією.
Результат, який повністю відповідає російським інтересам, як ясно дає зрозуміти в інтерв'ю Нечаєв: переговори мали б сенс для Росії, підкреслює він, тільки якщо в їх основу не буде покладено "іншу версію" мирної формули українського президента Володимира Селенського (46). Це передбачає виведення російських військ з України. Це "абсолютно неприйнятно" для представника Путіна Нечаєва.
Адже його правитель досі не пішов на жодні поступки і продовжує претендувати на близько 20 відсотків української території."
Інші заяви Нечаєва також були вибуховими: нинішня ситуація "набагато серйозніша", ніж за часів холодної війни. Тоді, за словами посла, існували правила, яких дотримувалися обидві сторони. Сьогодні ж Захід порушує ці правила, постачаючи Україні все більш ******* озброєння.
Нагадаємо, що Сергій Нечаєв є послом країни, яка анексувала Кримський півострів у 2014 році в порушення міжнародного права, а в лютому 2022 року вторглася на територію всієї України і відтоді веде там агресивну війну, порушуючи міжнародне право."
https://www.bild.de/politik/inland/fuer-friedensgipfel-forderung-putin-botschafter-lobt-scholz-66e94b29756a121bd6b008f3?dicbo=v2-WmTp1Nv&cid=kooperation.article.outbrain.desktop.AR_2.bild Für Friedensgipfel-Forderung: Putin-Botschafter lobt Scholz | Politik | BILD.de
І тяжко брати відповідальність, якщо частина німецького бізнесу існує в росії. Залежність від енергоносіїв. Якійсь важелі впливу, може шантаж..
Одним словом - дед буде до кінця ракети ховать. Хіба що, ворожа розвідка склади підірве. Та, що прослуховувала коли німецьки генерали намагались визначати користь уражень таурасами по опорах мосту.