Дальнобойные удары по РФ несовместимы с моей личной позицией, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против отмены ограничений для Украины относительно ударов по военным целям на территории России.

Об этом он сказал перед встречей с Володомиром Зеленским в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц рассказал, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины, "которые для меня очень понятны". Среди них то, что Германия не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России - Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", - отметил он.

Недавно Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо рассматривать варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины. "Пришло время озвучить, какие есть варианты", - сказал он.

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