Партия Шольца победила на земельных выборах в Бранденбурге

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца восьмой раз подряд победила на выборах в земельный парламент в немецком регионе Бранденбург. Пророссийская ультраправая сила "Альтернатива для Германии" (АдГ) отстала на 1,6%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные выборов.

По официальным результатам, опубликованным Государственным избирательным комиссаром, СДПГ, которая руководит землей вокруг столицы Берлина с момента воссоединения в 1990 году, набрала 30,9% голосов, в то время как АдГ (AfD) набрала 29,2%.

Третье место занял "Христианско-демократический союз" - 12,1%.

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Как отмечается, на протяжении всей кампании и накануне голосования, СДПГ отставала от "Альтернативы для Германии".

По данным экзит-пола телеканала ARD, три четверти избирателей, поддержавших СДПГ, сделали это не по убеждениям, а скорее для того, чтобы защититься от ультраправой AfD.

Как сообщает ZDF, явка избирателей выросла до 73% с 61% пять лет назад.

Депутатские места в земельном парламенте

Пророссийская партия АдГ несмотря на свое поражение заняла 30 мест в земельном парламенте Бранденбурга. Эта партия получила так называемое блокирующее меньшинство, что даст ей возможность блокировать решения в парламенте, которые требуют большинства в две трети голосов.

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Ранее "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент в Тюрингии, а в Саксонии они получили такое же блокирующее меньшинство. Победа ультраправых случилась впервые со времен Второй мировой войны.

Члены партии Шольца СДПГ займут 32 депутатских места в земельном парламенте.

В выборах участвовало 74% граждан земли Бранденбург, имеющих право голоса.

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В прошлый избирательный период кабинет министров в этой земле возглавлял социал-демократический премьер-министр Дитмар Войдке. Во время избирательной кампании в Бранденбурге речь шла об иммиграции, войне России в Украине и опасности прихода к власти правых экстремистов.

Reuters добавляет, что успех СДПГ может дать Шольцу небольшую отсрочку от партийных дискуссий о его пригодности снова баллотироваться на пост канцлера на федеральных выборах, запланированных на сентябрь 2025 года, учитывая его непопулярность среди избирателей.