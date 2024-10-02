Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.
Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шольц отметил, что кредит в 50 миллиардов долларов является "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем.
"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка (Украины. - Ред.) просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", - подчеркнул канцлер.
Что предшествовало?
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.
Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.
В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.
При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".
йому треба наварити відро кави за 50 мільярдів 😂👍
1. буйло здохне
2. Ішак помре
3. рашка буде вбогою провінцією Китаю
😂👍
Ніяка. Покі у владі хабадські потвори, майбутнього не має.
Міліарди можна давати, коли хабатськи свині будуьь засуджені і покарані.
Ніяких коштів на руки зеленій шоблі!!
Тільки на рахунки пенсіонерів і соц.НЕзахищених особисто!!
І прохати, щоб кожен з Заходу робив зауваження про роздуті зарплати "служок" і про злидні більшості народу