Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Канцлер Німеччни Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц отметил, что кредит в 50 миллиардов долларов является "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем.

"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка (Украины. - Ред.) просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну", - подчеркнул канцлер.

Что предшествовало?

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".

Шольцу можна вірити на 100% - сказав шо не дасть Таурусів і не дав
02.10.2024 22:12 Ответить
не відволікайте Олафа !

йому треба наварити відро кави за 50 мільярдів 😂👍
02.10.2024 22:47 Ответить
Кредит? То його доведеться повертати. Повертати кацапські гроші. Отже репарації нам не бачити
02.10.2024 22:30 Ответить
до того часу:

1. буйло здохне
2. Ішак помре
3. рашка буде вбогою провінцією Китаю
😂👍
02.10.2024 22:50 Ответить
Давати грошима це профанація, тільки зброя і амуніція, по іншому неможна, бо зелене лайно усе розворує і ще раз.діти буде, що мало.
02.10.2024 22:31 Ответить
Яка гарантвя, що жи2 ці міліарди не розкраде?
Ніяка. Покі у владі хабадські потвори, майбутнього не має.
Міліарди можна давати, коли хабатськи свині будуьь засуджені і покарані.
02.10.2024 22:33 Ответить
Снаряди, медикаменти, набої, ракети, зброя!!
Ніяких коштів на руки зеленій шоблі!!
Тільки на рахунки пенсіонерів і соц.НЕзахищених особисто!!
І прохати, щоб кожен з Заходу робив зауваження про роздуті зарплати "служок" і про злидні більшості народу
02.10.2024 23:26 Ответить
ТАК ПОКАЖИТЕ ХОТЬ СМЕТУ !?)
02.10.2024 23:58 Ответить
Я СЧИТАЮ ЧТО ДЕНЬГИ РФ ЭТО ЗАБРАННЫЕ ДЕНЬГИ У МИЛЛИОНОВ ВЛАДЧИКОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК СССР !!!
02.10.2024 23:59 Ответить
 
 