Шольц хочет поговорить с Путиным в ближайшее время, - Die Zeit’

Впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Zeit.

Рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии 18-19 ноября. Однако просьбы о разговоре пока не поступало.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина не должны сдерживать НАТО от помощи Украине, - Столтенберг