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Шольц хочет поговорить с Путиным в ближайшее время, - Die Zeit’

Шольц та Путін

Впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Zeit.

Рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии 18-19 ноября. Однако просьбы о разговоре пока не поступало.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.

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Автор: 

путин владимир (31335) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
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01.10.2024 13:33
+3
Можу запропонувати альтернативу: побазікати з Ганнібалом Лектором. Так само маніяк і так само розмови там не діють - а так просто економія часу. Там до психіатрів питання, а не до політиків.
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01.10.2024 13:35
+3
А ***** это зачем? Ну разве что лишний раз постебаться над западными импотентами, которые временно у власти в своих странах.
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01.10.2024 13:38
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Тои хаи говорить -- може шось нове почує
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01.10.2024 13:27 Ответить
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01.10.2024 13:33 Ответить
То хай подзвонить. Чи Макрон всі телефони конфіскував?
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01.10.2024 13:34 Ответить
>> канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з...

Ви перше речення новини читали?
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01.10.2024 14:06 Ответить
путін *****, шо з *****м розмовляти?
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01.10.2024 13:34 Ответить
Можу запропонувати альтернативу: побазікати з Ганнібалом Лектором. Так само маніяк і так само розмови там не діють - а так просто економія часу. Там до психіатрів питання, а не до політиків.
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01.10.2024 13:35 Ответить
Завтра у рф оголошується навчальна тривога по всій території.Вітер- Пд.Сх.Велика вірогідність ядерного удару по території України з території,що близько кордону з Україною.Прошу прийняти превентивні дії.Краще бути готовим.
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01.10.2024 13:36 Ответить
хочєт увідєть мір в глазах хйла
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01.10.2024 13:37 Ответить
Шольц наівний дурник,думає що маньяк відмовиться від вбивст і катувань.Куйло має стати другим насралою більше нічого не спинить цю війну і чим довше ви тягнете з ліквідацією того окурка, тим більшу ціну заплатите!!
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01.10.2024 13:38 Ответить
А ***** это зачем? Ну разве что лишний раз постебаться над западными импотентами, которые временно у власти в своих странах.
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01.10.2024 13:38 Ответить
Показуха для виборців. Там рф пропанда лютує. Злі укри не хочуть миру(
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01.10.2024 13:40 Ответить
****..ым нет покоя.
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01.10.2024 13:41 Ответить
А чому цей анекдот нам не розказати? Чи це "останній" подарунок?!
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01.10.2024 13:42 Ответить
Цікаво, канцлер готовий у майбутній розмові продемонструвати ліліПутіну нордичні сталеві яйця чи знову сором"язливо покаже свою ліверну ковбаску ?
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01.10.2024 13:50 Ответить
Цей теж хоче пошукати ''мир в очку'' *уйла.
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01.10.2024 13:54 Ответить
Він вже спілкувався з цім психом в січні 22го, здається. Адже, або він має медичну освіту в галузи клінична псіхопатия, або він щось знає з якоїсь іншої галузі.
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01.10.2024 13:58 Ответить
звітує про свою особисту позицію
не бомбити москву
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01.10.2024 14:11 Ответить
Шо ще штангенциркуль хоче почути від *****?
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01.10.2024 14:17 Ответить
Вирішив пристати на план х#йла
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01.10.2024 14:39 Ответить
В суфлери може взяти бабку меркельшу
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01.10.2024 14:42 Ответить
Шольц-це яскравий приклад того, що Захід не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. путін їх відкрито посилає на 3 букви а вони лізуть поговорити з ним. Макрон здається порозумнів, а ось з Шольцем проблеми.
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01.10.2024 14:47 Ответить
 
 