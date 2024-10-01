Шольц хочет поговорить с Путиным в ближайшее время, - Die Zeit’
Впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Die Zeit.
Рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии 18-19 ноября. Однако просьбы о разговоре пока не поступало.
Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.
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