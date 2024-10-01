Шольц хоче поговорити з Путіним найближчим часом, - Die Zeit
Вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Die Zeit.
Розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії 18-19 листопада. Однак прохання про розмову поки що не надходило.
Остання телефонна розмова Шольца і Путіна відбулася в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо спілкувалися з Путіним у 2022 році.
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