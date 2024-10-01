УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11547 відвідувачів онлайн
Новини
3 132 22

Шольц хоче поговорити з Путіним найближчим часом, - Die Zeit

Шольц та Путін

Вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Die Zeit.

Розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії 18-19  листопада. Однак прохання про розмову поки що не надходило.

Остання телефонна розмова Шольца і Путіна відбулася в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо спілкувалися з Путіним у 2022 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати НАТО від допомоги Україні, - Столтенберг

Автор: 

путін володимир (23910) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
01.10.2024 13:33
+3
Можу запропонувати альтернативу: побазікати з Ганнібалом Лектором. Так само маніяк і так само розмови там не діють - а так просто економія часу. Там до психіатрів питання, а не до політиків.
показати весь коментар
01.10.2024 13:35
+3
А ***** это зачем? Ну разве что лишний раз постебаться над западными импотентами, которые временно у власти в своих странах.
показати весь коментар
01.10.2024 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тои хаи говорить -- може шось нове почує
показати весь коментар
01.10.2024 13:27 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 13:33 Відповісти
То хай подзвонить. Чи Макрон всі телефони конфіскував?
показати весь коментар
01.10.2024 13:34 Відповісти
>> канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з...

Ви перше речення новини читали?
показати весь коментар
01.10.2024 14:06 Відповісти
путін *****, шо з *****м розмовляти?
показати весь коментар
01.10.2024 13:34 Відповісти
Можу запропонувати альтернативу: побазікати з Ганнібалом Лектором. Так само маніяк і так само розмови там не діють - а так просто економія часу. Там до психіатрів питання, а не до політиків.
показати весь коментар
01.10.2024 13:35 Відповісти
Завтра у рф оголошується навчальна тривога по всій території.Вітер- Пд.Сх.Велика вірогідність ядерного удару по території України з території,що близько кордону з Україною.Прошу прийняти превентивні дії.Краще бути готовим.
показати весь коментар
01.10.2024 13:36 Відповісти
хочєт увідєть мір в глазах хйла
показати весь коментар
01.10.2024 13:37 Відповісти
Шольц наівний дурник,думає що маньяк відмовиться від вбивст і катувань.Куйло має стати другим насралою більше нічого не спинить цю війну і чим довше ви тягнете з ліквідацією того окурка, тим більшу ціну заплатите!!
показати весь коментар
01.10.2024 13:38 Відповісти
А ***** это зачем? Ну разве что лишний раз постебаться над западными импотентами, которые временно у власти в своих странах.
показати весь коментар
01.10.2024 13:38 Відповісти
Показуха для виборців. Там рф пропанда лютує. Злі укри не хочуть миру(
показати весь коментар
01.10.2024 13:40 Відповісти
****..ым нет покоя.
показати весь коментар
01.10.2024 13:41 Відповісти
А чому цей анекдот нам не розказати? Чи це "останній" подарунок?!
показати весь коментар
01.10.2024 13:42 Відповісти
Цікаво, канцлер готовий у майбутній розмові продемонструвати ліліПутіну нордичні сталеві яйця чи знову сором"язливо покаже свою ліверну ковбаску ?
показати весь коментар
01.10.2024 13:50 Відповісти
Цей теж хоче пошукати ''мир в очку'' *уйла.
показати весь коментар
01.10.2024 13:54 Відповісти
Він вже спілкувався з цім психом в січні 22го, здається. Адже, або він має медичну освіту в галузи клінична псіхопатия, або він щось знає з якоїсь іншої галузі.
показати весь коментар
01.10.2024 13:58 Відповісти
звітує про свою особисту позицію
не бомбити москву
показати весь коментар
01.10.2024 14:11 Відповісти
Шо ще штангенциркуль хоче почути від *****?
показати весь коментар
01.10.2024 14:17 Відповісти
Вирішив пристати на план х#йла
показати весь коментар
01.10.2024 14:39 Відповісти
В суфлери може взяти бабку меркельшу
показати весь коментар
01.10.2024 14:42 Відповісти
Шольц-це яскравий приклад того, що Захід не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. путін їх відкрито посилає на 3 букви а вони лізуть поговорити з ним. Макрон здається порозумнів, а ось з Шольцем проблеми.
показати весь коментар
01.10.2024 14:47 Відповісти
 
 