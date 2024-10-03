Кремль не получал запросы на разговор Путина и Шольца, - Песков
В Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Владимира Путина и Олафа Шольца.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, по его словам, от Германии не поступало запроса на телефонный разговор с Путиным.
Песков заявил, что "на первый взгляд, общих тем нет", поскольку отношения между ФРГ и Россией полностью заморожены, но Путин якобы "был и остается открытым к диалогу".
Последний раз Шольц и Путин говорили в конце 2021 года.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Топ комментарии
+3 Валерій Кваша
показать весь комментарий03.10.2024 09:33 Ответить Ссылка
+1 YU ST
показать весь комментарий03.10.2024 09:46 Ответить Ссылка
+1 smtp ipc
показать весь комментарий03.10.2024 10:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) zapuskaem laino vbros - Šoļč hoče zvoniti ****
2) otvečajem na voprosi žurnaļistov po etoi teme
a Šoļc i voovse ņe v kurse ščo vin zbiralsa telefonuvati karļiku
Пародія у виконанні Юрія Великого.
Геноцид кацапам влаштував їх сцарь вовка *****.