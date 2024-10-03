РУС
Новости
Кремль не получал запросы на разговор Путина и Шольца, - Песков

У Кремлі заявили, що не отримували запит від Німеччини на розмову з Путіним

В Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Владимира Путина и Олафа Шольца.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по его словам, от Германии не поступало запроса на телефонный разговор с Путиным.

Песков заявил, что "на первый взгляд, общих тем нет", поскольку отношения между ФРГ и Россией полностью заморожены, но Путин якобы "был и остается открытым к диалогу".

Последний раз Шольц и Путин говорили в конце 2021 года.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц заверил, что Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Автор: 

Германия (7219) Песков Дмитрий (1985) путин владимир (31964) россия (96899) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+3
Не так раби ''чєлобітную'' *уйлу подали.
03.10.2024 09:33 Ответить
+1
03.10.2024 09:46 Ответить
+1
Шольц один з єдиних тверезих у цьому дурдомі. Такого геноциду українців, як вчиняють самі українці на пару з росіянами ще й пошукати треба в історії.
03.10.2024 10:14 Ответить
Шольц "валяє шольца" і піська теж.
03.10.2024 09:32 Ответить
03.10.2024 09:33 Ответить
Тіки хтів сказати--на коліна Шольц, на коліна,),)
03.10.2024 09:43 Ответить
krugovorot marazma rusņi :

1) zapuskaem laino vbros - Šoļč hoče zvoniti ****

2) otvečajem na voprosi žurnaļistov po etoi teme

a Šoļc i voovse ņe v kurse ščo vin zbiralsa telefonuvati karļiku
03.10.2024 09:39 Ответить
Шкода ...русня це реальна загроза світу ,а Заходу у першу чергу , бо Захід коли контролював кремль ... проспав китай
03.10.2024 09:46 Ответить
03.10.2024 09:46 Ответить
Шольц думу гадає
03.10.2024 09:56 Ответить
03.10.2024 10:14 Ответить
https://youtu.be/G7iHz0OdBi0?list=PLxo5kyp72KUTHJ7FDFnczXWE9JqrXtCMs Все, що нам потрібно знати про пєскова
Пародія у виконанні Юрія Великого.
03.10.2024 11:13 Ответить
Ти помилився. Українці проводять де-мілітарізацію Рашиської русні, разом з союзниками.
Геноцид кацапам влаштував їх сцарь вовка *****.
03.10.2024 14:18 Ответить
 
 