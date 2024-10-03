Кремль не получал запросы на разговор Путина и Шольца, - Песков

В Кремле заявили, что не получали запрос от Германии на разговор Владимира Путина и Олафа Шольца.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, по его словам, от Германии не поступало запроса на телефонный разговор с Путиным.

Песков заявил, что "на первый взгляд, общих тем нет", поскольку отношения между ФРГ и Россией полностью заморожены, но Путин якобы "был и остается открытым к диалогу".

Последний раз Шольц и Путин говорили в конце 2021 года.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что впервые за 2,5 года канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

