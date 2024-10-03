Саудовская Аравия может ударить по экономике РФ, увеличив добычу нефти, - Politico

Если Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, то РФ рискует столкнуться с дефицитом средств для военной экономики.

Эр-Рияд разочарован несогласованностью стран в сокращении поставок для повышения цен с текущих 70 до 100 долларов за баррель.

Так, Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт, чтобы захватить часть рынка даже при условии снижения цен.

"Эта стратегия может снизить цены на нефть и стать плохими новостями для президента России Владимира Путина. Нефть и газ были крупнейшим отдельным источником дохода для российского государства в течение последнего десятилетия, составляя почти половину бюджета страны", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что прибыль РФ от продажи топлива выросла на 41% в первой половине 2024 года, даже несмотря на санкции. Россия использует "теневой флот" для обхода санкций, зарабатывая миллиарды. Поэтому даже если Саудовская Аравия снизит цены, РФ вряд ли остановит агрессию против Украины.

