РУС
Саудовская Аравия может ударить по экономике РФ, увеличив добычу нефти, - Politico

Саудівська Аравія може підірвати економіку РФ, збільшивши видобуток нафти

Если Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, то РФ рискует столкнуться с дефицитом средств для военной экономики.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Эр-Рияд разочарован несогласованностью стран в сокращении поставок для повышения цен с текущих 70 до 100 долларов за баррель.

Так, Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт, чтобы захватить часть рынка даже при условии снижения цен.

Читайте также: Саудовская Аравия грозится обвалить цены на нефть до $50 за баррель, - WSJ

"Эта стратегия может снизить цены на нефть и стать плохими новостями для президента России Владимира Путина. Нефть и газ были крупнейшим отдельным источником дохода для российского государства в течение последнего десятилетия, составляя почти половину бюджета страны", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что прибыль РФ от продажи топлива выросла на 41% в первой половине 2024 года, даже несмотря на санкции. Россия использует "теневой флот" для обхода санкций, зарабатывая миллиарды. Поэтому даже если Саудовская Аравия снизит цены, РФ вряд ли остановит агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия угрожает обвалить цены на нефть до $50 за баррель.

Читайте также: Саудовская Аравия готова выступать посредником в урегулировании "российско-украинского кризиса", - МИД

+9
новина на кшталт, щоб було. якби я стала королевою..., можна мріяти довго та безнадійно..., дійсність завжди інша...
03.10.2024 11:29
+8
Вже третіи рік можуть обвалити ціни -- шось чи хтось іх стримує
03.10.2024 11:10
+7
ОПЕК без проблем може викинути русню з ринку та замістити її долю. Але чомусь цього не роблять...
03.10.2024 11:13
Якщо у саудитів був мозок, вже давно ринок кацапів вже би був їхній.
03.10.2024 11:19 Ответить
"Саудівська Аравія може вдарити по економіці РФ, збільшивши видобуток нафти" - та чи захоче?

03.10.2024 11:24
03.10.2024 11:24 Ответить
новина на кшталт, щоб було. якби я стала королевою..., можна мріяти довго та безнадійно..., дійсність завжди інша...

03.10.2024 11:29
03.10.2024 11:29 Ответить
Може й може, а може й не може... З нашим щастям...

03.10.2024 11:33
03.10.2024 11:33 Ответить
Саудиты поняли что их участие в ОПЕК привело их к потере рынков сбыта . Страны НЕ участвующие в ОПЕК отлично себя чуствуют при таких ценах на нефть, и добывают нефть сколько хотят. При таком ценнике на нефть США смогли увеличить добычу слянцевой нефти , что привело к тому что США стали лидером в добычи нефти в мире. Саудитам при их сибестоимости добычи нефти , это не интересно . Они могут ЗАПРОСТО увеличить добычу нефти , тем самым понизив цену на нефть до 50$ и даже ниже . Им сейчас надо убить конкурентов низкой ценой , тем самым вернув себе рынок.

03.10.2024 11:40
03.10.2024 11:40 Ответить
Совершенно верно. А развитие технологий добычи делает их дешевле, и на рынок выходят страны которые раньше добывали мало. Например Гаяна. А объемы рынка в лучшем случае не увеличиваются, даже есть определенные тенденции к их сокращени. В итоге ОПЕК+ контролирует все меньший сегмент рынка, и пока они добычу сокращают - другие страны получают прибыль. САудовская аравия со своей нефтью по 5 баксов 50 баксов цену переживет, а рашка с ее 45 себестоимости - нет

03.10.2024 11:47
03.10.2024 11:47 Ответить
Скорее даже идёт сокращение потребности в нефти . Современные тенденции на элетромобили этому активно способствуют . Автогиганты уже заявляют что прекратят выпуск авто с ДВС . В ЕС планируют в 2035 году полностью запретить продажу автомобилей с ДВС . Саудиты отлично понимают , кто будет иметь большую долю рынка , тот и в плюсе. А при их себестоимости добычи нефти , они вне конкуренции. Современнные разработки аккумуляторов тоже этому активно способствуют . Да и развитие альтернативной энергетики тоже влеяет на спрос на углеводороды.

03.10.2024 13:51
03.10.2024 13:51 Ответить
При этом всем уже понятно что запасы нефти ну практически если не безграничны - то очень велики, с развитием технологий добычи ее хватит на сотни лет. Да, она может быть потенциально не столь дешевая - но когда через 20-30-50 лет ее будут использовать только в нефтехимии - то спрос упадет в разы. Плюс уже понятно что имея много электроэнергии - сырье для нефтехимии можно получать из того же метана, которого тоже много во первых, а во вторых его можно синтезировать - имея электричество - из воды и углерода. В общем ситуации когда нефть закончится и миру наступит капут - даже не просматривается. Как там говорится - каменный век закончился не потому что закончились камни. Так же и с нефтяным веком.

03.10.2024 14:04
03.10.2024 14:04 Ответить
Саудиты этот момент видать поняли . Они реально от участия в ОПЕК только попали. Они своими собственными руками , выростили себе конкурентов , которые уменьшили их долю рынка. Сейчас им стоит положить конкурентов снижением цены на нефть , тем самым получить максимально возможную долю рынка . При очень низкой себестоимости добычи нефти у саудитов , им всегда будет выгодно добывать нефть.

03.10.2024 15:25
03.10.2024 15:25 Ответить
Опек был хорош когда его было много, когда он мог контролировать например половину нефтедобычи, а остальные были мелочью, которая просто ситуацией пользовалась но контролировать ее и влиять не могла. Но когда ты уже около 25% всего контролируешь, а остальные сами по себе - то уже твои даже телодвижения мало влияют на ситуацию. Ты сокращаешь добычу, цена спекулятивно растет - но сливки то снимают другие.

03.10.2024 15:55
03.10.2024 15:55 Ответить
ОПЕК ,фактически своими руками, сделал всё чтоб сланцевая нефть стала интересной для добычи . Сейчас туда уже вложено нормально бабла , что привело к новым технология и снижению стоимост добычи . Сейчас чтоб сделать добычу слянцевой нефти не рентабельной , надо очень постараться . Парашу будут выдавливать с нефтяного рынка .

03.10.2024 17:30
03.10.2024 17:30 Ответить
А никакой сланцевой нефти у рашки нет и не будет. Не будет нефти глубокого залегания, не будет нефти с морского шельфа - потому что все такие технологии под убийственными санкциями а своих не было, нет и не будет. А те скважины которые работают сейчас - они на последнем издыхании. Тем более что компании прекрасно понимают перспективы завтрашнего и послезавтрашнего дня - потому добывают максимально интенсивными - но и одновременно максимально варварскими способами, оставляя много нефти в пласте, и достать ее оттуда уже не получится никогда. А для того чтобы поддерживать добычу нефти через 10 лет - крупные капитальные вложения нужно сделать уже сейчас - на разведку, подготовку инфраструктуры и так далее. Этого практически не делается, потому что компании не видят перспективы и не имеют свободных средств, которые они готовы были бы вложить на такой срок. А сейчас нефть которую удается доставать - очень сильно подорожала за счет того что приходится прикладывать очень много затрат чтобы ее оттуда достать. Аналитики говорят что сейчас средняя стоимость добычи на рашкистскую нефть в порту 45 баксов.

03.10.2024 18:55
03.10.2024 18:55 Ответить
Так рашка потому пошла на снижение добычи по договорённости с ОПЕК по тому что у неё СПАД добычи. И для рашки это было выгодное решение . ОПЕК квотами добычь подняло цену на нефть . Крайними в этой истории оказались саудиты ,они потеряли долю рынка , в выростили себе конкурентов. Саудитам ценник в 45 баксов очень привлекательный . Они на таком ценнике смогут БОЛЬШЕ заработать . Им надо положить конкурентов , и забрать их долю рынка. В США и Канаде добыча сланцевой нефти в 30-50 баксов .

03.10.2024 20:05
03.10.2024 20:05 Ответить
це з 25го року.
03.10.2024 11:47 Ответить
Давайте дійте , шановні Саудіти та поскоріш 😕

03.10.2024 12:18
03.10.2024 12:18 Ответить
 
 