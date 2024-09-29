Саудовская Аравия готова выступать посредником в урегулировании "российско-украинского кризиса", - МИД
Королевство Саудовская Аравия выразило готовность продолжать свои посреднические усилия между Россией и Украиной, чтобы завершить войну.
Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности. В прошлом году Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций", - сказал он.
Министр отметил, что необходимо "приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров".
"Королевство также подтверждает свою готовность продолжать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - добавил саудовский принц.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не отправила своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.
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Тобто на боці росіян . Сильва теж не був на саміти миру.
Сі теж не був . АЛЕ по команді раши усі пістять . нехай спочатку у Бучу приїдуть
а саудітського шейха там не відать
Протизаконне те що Арахамія став Нардепом від "партії" зелених ригів, бо він не пробув громадянином України 5 років до моменту зарахування (ЦВК) його кандидатом у Нардепи:
"У лютому 2015 року громадянин Грузії Давид Арахамія отримав паспорт громадянина України".
Но сейчас не тот случай.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
Кацапи спеціально так роблять, то СВО, то "українська криза". А вони типу збоку стоять.
І спонукають до цього інших.