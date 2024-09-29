Саудовская Аравия готова выступать посредником в урегулировании "российско-украинского кризиса", - МИД

Королевство Саудовская Аравия выразило готовность продолжать свои посреднические усилия между Россией и Украиной, чтобы завершить войну.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности. В прошлом году Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций", - сказал он.

Министр отметил, что необходимо "приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров".

"Королевство также подтверждает свою готовность продолжать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - добавил саудовский принц.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не отправила своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.