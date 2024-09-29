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Новости Война
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Саудовская Аравия готова выступать посредником в урегулировании "российско-украинского кризиса", - МИД

Глава МЗС Саудівської Аравії про завершення війни в Україні

Королевство Саудовская Аравия выразило готовность продолжать свои посреднические усилия между Россией и Украиной, чтобы завершить войну.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности. В прошлом году Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций", - сказал он.

Министр отметил, что необходимо "приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров".

"Королевство также подтверждает свою готовность продолжать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - добавил саудовский принц.

Также читайте: Мир в Украине потребует участия России и тяжелых компромиссов, - глава МИД Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не отправила своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.

Автор: 

переговоры (4986) Саудовская Аравия (336)


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Топ комментарии
+31
Тільки слово "криза" -- зразу пішов нах
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29.09.2024 15:42
+14
Є злочин, злочинець і жертва злочину.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
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29.09.2024 15:46
+13
Криза? Тоді зникнення твоєї країни то маленьке непорозуміння
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29.09.2024 15:45
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Тобто сигнали від оп про перемовини надходять?Чого це саудити раптово озвалися?
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29.09.2024 15:41 Ответить
ОП тут ні до чого, на заході вже багато людей вважають що пора це все завершувати, тому що суцільні розходи. А доходу нема.
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29.09.2024 15:52 Ответить
ОП тут ні до чого, на заході вже багато людей вважають що пора це все завершувати,(згідно оманського договорняку ,в якому брав безпосередню участь агент "козирний"
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29.09.2024 15:56 Ответить
А ми говоримо з заходом?
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29.09.2024 16:34 Ответить
Тільки слово "криза" -- зразу пішов нах
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29.09.2024 15:42 Ответить
наслідний принц у саудитів тупуватий - тільки недавно йому дійшло, що стримуючи власний видобуток нафти (задля збереження ціни) він добровільно віддає ринок кацапам і персам, які демпінгують
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29.09.2024 16:45 Ответить
Криза? Тоді зникнення твоєї країни то маленьке непорозуміння
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29.09.2024 15:45 Ответить
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія свого представника на Глобальний саміт миру у Швейцарію. Джерело:
Тобто на боці росіян . Сильва теж не був на саміти миру.
Сі теж не був . АЛЕ по команді раши усі пістять . нехай спочатку у Бучу приїдуть
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29.09.2024 15:45 Ответить
Яке їм діло до Бучі? Нам є діло до африканських військових конфліктів де гинуть тисячі людей? Нема.
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29.09.2024 15:54 Ответить
Але вони лізуть у посередники . Тому Україна має виставляти свої червоні линіі - був у Бучі чи не був . Ось Байден був на Хрещатику і даже відому ПЕРЕПИЧКУ їв на Хмельницького . Трамп з Камалою разом зібрались їхати до України
а саудітського шейха там не відать
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29.09.2024 16:01 Ответить
Сьогодні українці мають диктувати кому бути посередником, а не різні нацменшини у вигляді Арахамії і Найема .
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29.09.2024 16:02 Ответить
Як цікаво, Арахамії Порох дав орден "За Заслуги", а Найєма влаштував за блатом депутатом ВР від БПП. До чого тут Порох до цих нацменшин?)
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29.09.2024 16:24 Ответить
По якому блату?
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29.09.2024 17:16 Ответить
Подвійне Г, що саме у цьому вам "цікаво"? Ви у тому бачите щось протизаконне?
Протизаконне те що Арахамія став Нардепом від "партії" зелених ригів, бо він не пробув громадянином України 5 років до моменту зарахування (ЦВК) його кандидатом у Нардепи:
"У лютому 2015 року громадянин Грузії Давид Арахамія отримав паспорт громадянина України".
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29.09.2024 17:30 Ответить
Хорошо, когда есть очередь из посредников.
Но сейчас не тот случай.
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29.09.2024 17:05 Ответить
Їм треба зупинити війну, до того хто скільки загинув їм діла нема.
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29.09.2024 18:40 Ответить
Є злочин, злочинець і жертва злочину.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
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29.09.2024 15:46 Ответить
На вас би таку ''кризу''!
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29.09.2024 15:47 Ответить
Ці релігійні фанатики будуть використовувати паРашу в досягненні своїх майбутніх цілей
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29.09.2024 15:48 Ответить
чого ти саудитів вважає релігійними фанатиками? ну просто цікава логіка невігласа
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29.09.2024 17:08 Ответить
Вони аж ніяк не фанатики. О ні, ні.
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29.09.2024 21:17 Ответить
Ще одні "Друзі Х*йла"
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29.09.2024 15:59 Ответить
Ці хлопці, при бажанні, таки могли би порішать московитів . Як стій та дивися. Поки що не хочуть, як і ще дехто.
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29.09.2024 16:08 Ответить
Обваліть ціну на нафту і ця "криза" "мінєт" дуже швидко )
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29.09.2024 16:15 Ответить
Окей, виступіть посередником у «кризі» - залийте ринок нафтою по 20 баксів. Тоді «криза» вирішиться і «суперечки» врегулюються.
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29.09.2024 16:17 Ответить
Арабам закортіло української земельки. Ну, зєля так розрахувався за участь у визволенні полонених?
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29.09.2024 16:27 Ответить
Такі посередники і на хер непотрібні.
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29.09.2024 16:54 Ответить
бачу де кого бентежить слово "криза", трохи не всриються від образи...Досі невторопали, що війна це для українців та демократичного світу? Навіть кацапи так її не називають. То чому саудит має називати війною? Може краще визначитись вам шашечки чи їхати? Важлива суть ініціативи, важливи наслідки...а так хоч "*****" назвіть.
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29.09.2024 17:07 Ответить
Що значить "навіть кацапи" ?
Кацапи спеціально так роблять, то СВО, то "українська криза". А вони типу збоку стоять.
І спонукають до цього інших.
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29.09.2024 17:22 Ответить
Можливо, варто було використати трибуну Генеральної асамблеї, щоб пояснити всім цим довбаним "голубам миру", що кризи в Україні немає, а точиться масштабна війна проти держави-агресора.
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29.09.2024 17:16 Ответить
Саудити це паразитичне утворення як би не нафта типові дикарі і скільки вони допомогли рашистам змушуючи ОПЕК чотири рази за два роки знижувати видубуток нафти ,але тут вони переграли самі себа в той час як вони знижували інші країни нарощували видубуток, тому це ісламська диспотія як в ірані різниця в тому що вони суніти ,а іран шиїти і чекати від них чогось доброго не приходится.
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29.09.2024 17:21 Ответить
Зайнялмся б "кризою" у ,рідному їм, арабському "гадюшнику"-віками триваюча різанина сирійців,лівійців,палестинців,ліванців,єменціводин з одним й з усіма навколо не турбує "принців"нафти?! Чи вони вже забули хто вони без нафти ?!
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29.09.2024 18:09 Ответить
Це буде боляче, неприємно, але їм я вірою
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29.09.2024 21:22 Ответить
Як обвалять нафту до $20, то цілком можливо перемовини вже не ************
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29.09.2024 21:40 Ответить
земельний банк саудитів скупив понад 260 000 га українських земель , що складає 10% площі Волинської області як приклад, то може настав час саудівській армії вельможного принца його високості йти на передову захищати вже свої землі - щоб вирішити "кризу" , бо ж прийде ху-ло і забере усе чи замінує
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29.09.2024 23:47 Ответить
На який ляд вони потрібні!?!?!
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30.09.2024 01:56 Ответить
 
 