Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС
Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну.
Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки й стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - сказав він.
Міністр наголосив на тому, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".
"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав саудівський принц.
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не відправила свого представника на Глобальний саміт миру у Швейцарію.
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Тобто на боці росіян . Сильва теж не був на саміти миру.
Сі теж не був . АЛЕ по команді раши усі пістять . нехай спочатку у Бучу приїдуть
а саудітського шейха там не відать
Протизаконне те що Арахамія став Нардепом від "партії" зелених ригів, бо він не пробув громадянином України 5 років до моменту зарахування (ЦВК) його кандидатом у Нардепи:
"У лютому 2015 року громадянин Грузії Давид Арахамія отримав паспорт громадянина України".
Но сейчас не тот случай.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
Кацапи спеціально так роблять, то СВО, то "українська криза". А вони типу збоку стоять.
І спонукають до цього інших.