Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну.

Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки й стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - сказав він.

Міністр наголосив на тому, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав саудівський принц.

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Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не відправила свого представника на Глобальний саміт миру у Швейцарію.