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Новини Війна
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Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС

Глава МЗС Саудівської Аравії про завершення війни в Україні

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною, щоб завершити війну. 

Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на 79-ї сесії Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки й стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - сказав він.

Міністр наголосив на тому, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - додав саудівський принц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні потребуватиме участі Росії та важких компромісів, - глава МЗС Саудівської Аравії 

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія не відправила свого представника на Глобальний саміт миру у Швейцарію.

Автор: 

перемовини (2924) Саудівська Аравія (572)


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Топ коментарі
+31
Тільки слово "криза" -- зразу пішов нах
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29.09.2024 15:42
+14
Є злочин, злочинець і жертва злочину.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
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29.09.2024 15:46
+13
Криза? Тоді зникнення твоєї країни то маленьке непорозуміння
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29.09.2024 15:45
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Тобто сигнали від оп про перемовини надходять?Чого це саудити раптово озвалися?
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29.09.2024 15:41 Відповісти
ОП тут ні до чого, на заході вже багато людей вважають що пора це все завершувати, тому що суцільні розходи. А доходу нема.
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29.09.2024 15:52 Відповісти
ОП тут ні до чого, на заході вже багато людей вважають що пора це все завершувати,(згідно оманського договорняку ,в якому брав безпосередню участь агент "козирний"
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29.09.2024 15:56 Відповісти
А ми говоримо з заходом?
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29.09.2024 16:34 Відповісти
Тільки слово "криза" -- зразу пішов нах
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29.09.2024 15:42 Відповісти
наслідний принц у саудитів тупуватий - тільки недавно йому дійшло, що стримуючи власний видобуток нафти (задля збереження ціни) він добровільно віддає ринок кацапам і персам, які демпінгують
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29.09.2024 16:45 Відповісти
Криза? Тоді зникнення твоєї країни то маленьке непорозуміння
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29.09.2024 15:45 Відповісти
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія свого представника на Глобальний саміт миру у Швейцарію. Джерело:
Тобто на боці росіян . Сильва теж не був на саміти миру.
Сі теж не був . АЛЕ по команді раши усі пістять . нехай спочатку у Бучу приїдуть
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29.09.2024 15:45 Відповісти
Яке їм діло до Бучі? Нам є діло до африканських військових конфліктів де гинуть тисячі людей? Нема.
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29.09.2024 15:54 Відповісти
Але вони лізуть у посередники . Тому Україна має виставляти свої червоні линіі - був у Бучі чи не був . Ось Байден був на Хрещатику і даже відому ПЕРЕПИЧКУ їв на Хмельницького . Трамп з Камалою разом зібрались їхати до України
а саудітського шейха там не відать
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29.09.2024 16:01 Відповісти
Сьогодні українці мають диктувати кому бути посередником, а не різні нацменшини у вигляді Арахамії і Найема .
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29.09.2024 16:02 Відповісти
Як цікаво, Арахамії Порох дав орден "За Заслуги", а Найєма влаштував за блатом депутатом ВР від БПП. До чого тут Порох до цих нацменшин?)
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29.09.2024 16:24 Відповісти
По якому блату?
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29.09.2024 17:16 Відповісти
Подвійне Г, що саме у цьому вам "цікаво"? Ви у тому бачите щось протизаконне?
Протизаконне те що Арахамія став Нардепом від "партії" зелених ригів, бо він не пробув громадянином України 5 років до моменту зарахування (ЦВК) його кандидатом у Нардепи:
"У лютому 2015 року громадянин Грузії Давид Арахамія отримав паспорт громадянина України".
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29.09.2024 17:30 Відповісти
Хорошо, когда есть очередь из посредников.
Но сейчас не тот случай.
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29.09.2024 17:05 Відповісти
Їм треба зупинити війну, до того хто скільки загинув їм діла нема.
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29.09.2024 18:40 Відповісти
Є злочин, злочинець і жертва злочину.
Тут посередників не треба, тут потрібно зупинити злочинця.
Краще ціну на нафту скиньте - буде більш дієво.
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29.09.2024 15:46 Відповісти
На вас би таку ''кризу''!
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29.09.2024 15:47 Відповісти
Ці релігійні фанатики будуть використовувати паРашу в досягненні своїх майбутніх цілей
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29.09.2024 15:48 Відповісти
чого ти саудитів вважає релігійними фанатиками? ну просто цікава логіка невігласа
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29.09.2024 17:08 Відповісти
Вони аж ніяк не фанатики. О ні, ні.
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29.09.2024 21:17 Відповісти
Ще одні "Друзі Х*йла"
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29.09.2024 15:59 Відповісти
Ці хлопці, при бажанні, таки могли би порішать московитів . Як стій та дивися. Поки що не хочуть, як і ще дехто.
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29.09.2024 16:08 Відповісти
Обваліть ціну на нафту і ця "криза" "мінєт" дуже швидко )
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29.09.2024 16:15 Відповісти
Окей, виступіть посередником у «кризі» - залийте ринок нафтою по 20 баксів. Тоді «криза» вирішиться і «суперечки» врегулюються.
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29.09.2024 16:17 Відповісти
Арабам закортіло української земельки. Ну, зєля так розрахувався за участь у визволенні полонених?
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29.09.2024 16:27 Відповісти
Такі посередники і на хер непотрібні.
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29.09.2024 16:54 Відповісти
бачу де кого бентежить слово "криза", трохи не всриються від образи...Досі невторопали, що війна це для українців та демократичного світу? Навіть кацапи так її не називають. То чому саудит має називати війною? Може краще визначитись вам шашечки чи їхати? Важлива суть ініціативи, важливи наслідки...а так хоч "*****" назвіть.
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29.09.2024 17:07 Відповісти
Що значить "навіть кацапи" ?
Кацапи спеціально так роблять, то СВО, то "українська криза". А вони типу збоку стоять.
І спонукають до цього інших.
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29.09.2024 17:22 Відповісти
Можливо, варто було використати трибуну Генеральної асамблеї, щоб пояснити всім цим довбаним "голубам миру", що кризи в Україні немає, а точиться масштабна війна проти держави-агресора.
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29.09.2024 17:16 Відповісти
Саудити це паразитичне утворення як би не нафта типові дикарі і скільки вони допомогли рашистам змушуючи ОПЕК чотири рази за два роки знижувати видубуток нафти ,але тут вони переграли самі себа в той час як вони знижували інші країни нарощували видубуток, тому це ісламська диспотія як в ірані різниця в тому що вони суніти ,а іран шиїти і чекати від них чогось доброго не приходится.
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29.09.2024 17:21 Відповісти
Зайнялмся б "кризою" у ,рідному їм, арабському "гадюшнику"-віками триваюча різанина сирійців,лівійців,палестинців,ліванців,єменціводин з одним й з усіма навколо не турбує "принців"нафти?! Чи вони вже забули хто вони без нафти ?!
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29.09.2024 18:09 Відповісти
Це буде боляче, неприємно, але їм я вірою
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29.09.2024 21:22 Відповісти
Як обвалять нафту до $20, то цілком можливо перемовини вже не ************
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29.09.2024 21:40 Відповісти
земельний банк саудитів скупив понад 260 000 га українських земель , що складає 10% площі Волинської області як приклад, то може настав час саудівській армії вельможного принца його високості йти на передову захищати вже свої землі - щоб вирішити "кризу" , бо ж прийде ху-ло і забере усе чи замінує
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29.09.2024 23:47 Відповісти
На який ляд вони потрібні!?!?!
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30.09.2024 01:56 Відповісти
 
 