Саудовская Аравия грозится обвалить цены на нефть до $50 за баррель, - WSJ

Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бин Салман заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что другие производители интерпретировали эти заявления как завуалированную угрозу от Саудовской Аравии, что королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут придерживаться договоренностей ОПЕК+.

Ключевые члены альянса планируют обсудить возможность смягчения ограничений на производство в декабре во время онлайн-встречи, которая состоится в среду.

Во время телефонной конференции на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдельазиз бин Салман, предупредил других производителей, что цены могут упасть до $50 за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства.

Читайте также: Саудовская Аравия готова выступать посредником в урегулировании "российско-украинского кризиса", - МИД

Делегаты ОПЕК, которые присутствовали во время этого, рассказали, что он особенно отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.

"Нет смысла увеличивать объемы производства, если для них нет места на рынке. ... Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+", - процитировал послание один из делегатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Она дешевая: Индия не планирует отказываться от российской нефти

Топ комментарии
+25
Досить лякати. Треба діяти!
02.10.2024 14:59 Ответить
+22
Краще б усі гуртом витіснили паРашу з ринку та розділили між собою її місце
02.10.2024 14:58 Ответить
+18
Погрожують ? а я не вірю докажіть
02.10.2024 14:57 Ответить
погрожує... bring it on !!!
02.10.2024 14:56 Ответить
Не буває диму без вогню.
Коли це офіційно попереджає САМ ШЕЙХ - всі приготуватися до гойда!!! 🥳
Звичайно ліл-путін не обмежить пампінг нафти - звичайно нафта обвалиться.
Про це говорять з початку літа.
02.10.2024 15:06 Ответить
peredaite šeihu ščo putin nazval evo balabolam
показать весь комментарий
лілі-путін НІКОЛИ НЕ ДОТРИМУВАВСЯ обмежень ОПЕК, які й сам підписував.
Це класіка "розвода" лохів гопніком.
І в цьому проблеми б для шейхів не булом якщо не одне но...
ВСІ ПЕРЕСТАЛИ вірити в заяви ОПЕК - і нафта почала стрімко дешевшати, що призвело до зменшення доходів Аравії, яка таки дотримується квот.
Тому шейхи ЗНОВу вирішили зробити ТЕ ЩО робили ЧАСТО - тупо качати нафту без обмежень.
Як це було перед розвалом ссср, як це було під час Американської кризи 2009 року, як це було під час сланцевої революції.
ВСЕ НОВЕ - добре забуте старе. 👍
02.10.2024 15:26 Ответить
Один раз он не сократил дрбычу нефти на 1,5 млн. барелей, как было договорено с ОПЕК, и очень обидел саудитов. В результате обиженные заставили его уменьшить добычу на 2,5 млн. Оно потом долго виляло хвостом перед Саудовской Аравией.)))
02.10.2024 16:14 Ответить
Всі ДОГОВОРИ ОПЕК - фікція - развод лохів - і це давно зрозуміли нафтові брокери.
Также як постіний фейк про війну Ірану та Ізраїлю.
Навіщо скорочувати добичу, коли можна просто оголосити про скорочення і нічого не скорочувати 🤣
"джентельмену верят наслово" - класика... 🤣
Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла!
02.10.2024 17:01 Ответить
А я, например, атеист
02.10.2024 19:57 Ответить
Ну ти в курсі, що атеїзм - це теж релігія для якої необхіден Бог.
Саме тому в ссср ще відмовилися від атеїзму.
Друже - хто ти насправді ти сам не знаєш...
03.10.2024 13:23 Ответить
Это ты так думаешь. Атеизм, это не религия, а убежденность на основе комплекса знаний. Нельзя просто, тупо, не верить в бога, подсознательно, а вот верить- можно.
03.10.2024 21:19 Ответить
Звичайно Атеїзм - це релігія.
Основа Атеїзму - це заперечення існування Бога. Тобто БЕЗ Бога - Атеїсту НЕМАЄ що ЗАПЕРЕЧУВАТИ. Атеїзм без Бога НЕ ІСНУЄ.
Ще раз, Друже - саме по цій причині в СССР відмовилися від Атеїзму на користь "наукового матеріалізму". Це всем відомий факт - але як видно - ти "стерильний" в проблемах Атеїзму.
03.10.2024 22:48 Ответить
"А ещё земляным червяком.
02.10.2024 15:34 Ответить
Ліл-пуін, українською буде ху...ло з ху... лостану
02.10.2024 15:45 Ответить
не патякай а роби!Я -ЗА!Вдрюч рашку!
02.10.2024 14:56 Ответить
Там уже от саудитов не так много зависит. На рынке появляются новые игроки с новыми объемами нефти - типа Гаяны или Канады - которые не входят в ОПЕК и не связаны никакими обязательствами - но тоже хотят свою долю пирога.
02.10.2024 15:45 Ответить
Погрожують ? а я не вірю докажіть
02.10.2024 14:57 Ответить
але... не обвалить
02.10.2024 14:57 Ответить
Краще б усі гуртом витіснили паРашу з ринку та розділили між собою її місце
02.10.2024 14:58 Ответить
над тупорилими саудитами уже в тому опек всі регочуть. дебіли опускають власний видобуток, шоб звільнити нішу під чорний імпорт ірану, рашки та інших. дебіли.
02.10.2024 14:58 Ответить
Тіньові поставки з раші, венесуелли та ірану займають велику долю ринку а вони щось там про якихось казахів турбуються.
показать весь комментарий
02.10.2024 15:07 Ответить
точно, ще мадуриків забув.
02.10.2024 15:11 Ответить
Досить лякати. Треба діяти!
02.10.2024 14:59 Ответить
Це ви кому кажите? Пану редактору? Ты на кого батон крошишь?
У заголовку, від редактора, міністр погрожуе опустити ціни.
У тексті новини міністр попереджае, якщо збільшать обсяги видобутку ціна може впасти.
02.10.2024 15:50 Ответить
Не радійте, в Україні все одно ціни піднімуться.
02.10.2024 16:38 Ответить
треба ціна, яка би макнула у купу гівна пабедобесіє
02.10.2024 15:04 Ответить
саудити хочуть ще на 10 баксів менше ,ввести санкці на рашистську мазуту, цінову стелю для котрої, американці своїми санкціями ,не дозволяли понижувати, нижче 60 баксів за бочку
02.10.2024 15:08 Ответить
Хіба це обвал 50 доларів?! 5 дол- це обвал
02.10.2024 15:08 Ответить
Є до чого прагнути! При 5 доларів рашка б справді загнулася
02.10.2024 16:14 Ответить
02.10.2024 15:09 Ответить
50 це трошки знизити. Обвалити - це по 20.
02.10.2024 15:09 Ответить
саудіти, як оті кацапи. крємлєчмоль ядерною єлдою трясе з кожної нагоди.
саудіти хапаються за нафтовий вентиль.
навіщо волати?
взяв револьвер стріляй, навіщо їм горіхи колоти?
02.10.2024 15:12 Ответить
Шо ж так слабенько?
Зробіть вже 30, а краще 20 долярів за діжечку - і недоімперія складеться як картковий будиночок 😂
А поки що у прутіна є простір для маневру...
02.10.2024 15:13 Ответить
Давайте, уже .... ссср 2:0 давно надо повторить !!!
02.10.2024 15:13 Ответить
СРСР 2.0 патч з відкатом до 91 року
02.10.2024 16:16 Ответить
тоді москалям доведеться нинішню цінову стелю обвалювати з 60-ти до 30 чи навіть ще менше. було би дуже гуд.
02.10.2024 15:14 Ответить
Не словом, а ділом (с)
02.10.2024 15:15 Ответить
Ізраїль бомбане іранську нефтянку - і ціна щонайменше втримається на поточному рівні, навіть попри відкриття "нафтового крану".
02.10.2024 15:15 Ответить
Та вже піднялася, в ударі Ізраїлю ніхто не сумнівається.
02.10.2024 16:18 Ответить
США могут не давать разрешения бить по рашке, но вот кто им мешает договориться с саудитами об обвале цены.... и тогда рашке ПИЗ.... дец.
02.10.2024 15:16 Ответить
Треба діяти!
02.10.2024 15:16 Ответить
А Україна допомагає оркам продавати нафту продовживши транспортування своєю територією транзит до *******. Ось це плювок воїнам ЗСУ в обличчя від зелених мразєй!
02.10.2024 15:17 Ответить
Ну так давайте. Чого балакати дарма.
02.10.2024 15:22 Ответить
Не можуть, а мають.
02.10.2024 15:27 Ответить
Не Астанавливайтесь !!! Угрозы нужно воплощать в действие, иначе потом не поверят.
02.10.2024 15:39 Ответить
Дай то Бог скоріше!!!
Доречі можуть і до 10-12!!! Бо у них дуже вигідна нафта, мізерні затрати на видобування, просто дирка в пустелі з під землі))))
А от рашисти у своїх мерзлотах такого розрахунку не потягнуть))) + ще розтрати на транспортування + технологічного оновлення нема, бо санкції НА пользу
02.10.2024 15:42 Ответить
А до 40 слабо?
02.10.2024 15:43 Ответить
Тоесть реальные цены на нефть в два раза ниже сегодняшнего рынка? А давайте мы на зерно задерем цены впятеро и будем диктовать миру свои требования.
02.10.2024 15:58 Ответить
Помнится недавно дедушка Байден визжал чтобы Украина не бомбила рашистские НПЗ ато цены на нефть повысятся. Так вот саудиты показывают что даже без рашистской нефти цены могут в 2 раза опустить щелчком пальцев. Тоесть в реальности рашистские НПЗ непричем к цене мировой нефти. А Бидон реально не хочет чтобы Украина выиграла и Сосия проиграла.
02.10.2024 16:02 Ответить
Блін, в заголовку одне, в статті інше.
Читайте уважно - чувак ніфіга не погрожує обвалювати. Чувак каже іншим учасникам ОПЕК, шо якшо вони не будуть дотримуватись угод з обмеження видобутку, то ціна обвалиться сама. Бо ж ринок, хоч і частково монополізований.
А подається ніби він сам збирається шось обвалити. Ніфіга він не збирається. тому і дзвонить усім.
02.10.2024 16:17 Ответить
Такі да, але...там також сказано що інщі розцінили як погрозу і що є механізм її втілення щоб зберегти свою частку, тож...
02.10.2024 18:39 Ответить
Ми тільки за, давайте дійте!!!
02.10.2024 16:35 Ответить
Якщо сей опек розвалиться нафта буде по 5, а рашці каюк.
02.10.2024 16:39 Ответить
по 10 долларов за барелль чтобы рашке ****** пришёл!
02.10.2024 16:47 Ответить
Ваші слова та Аллаху у вуха. Благослови їх Аллах на обвал ціни на нафту! І кацапам непереливки і я вже задовбався по 60 грн за літр купувати
02.10.2024 17:21 Ответить
Ой, а хто це сьогодні доводив що нафта буде 200 баксів? Що США не дадуть Ізраілю їбать Іран? Хто? Хто це був?
02.10.2024 18:35 Ответить
Чекаємо, не обманіть, рішучості вам в цьому питанні.
02.10.2024 18:42 Ответить
40
02.10.2024 19:05 Ответить
Эмираты сделают если Шейх решит
02.10.2024 20:06 Ответить
ЯКЩО ЦІНИ НА БЕНЗИН ТА ДИЗЕЛЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ ВПАДУТЬ ЇБШТЕ УСІХ !!!
02.10.2024 23:43 Ответить
 
 