Саудовская Аравия грозится обвалить цены на нефть до $50 за баррель, - WSJ

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бин Салман заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.

Отмечается, что другие производители интерпретировали эти заявления как завуалированную угрозу от Саудовской Аравии, что королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут придерживаться договоренностей ОПЕК+.

Ключевые члены альянса планируют обсудить возможность смягчения ограничений на производство в декабре во время онлайн-встречи, которая состоится в среду.

Во время телефонной конференции на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдельазиз бин Салман, предупредил других производителей, что цены могут упасть до $50 за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства.

Делегаты ОПЕК, которые присутствовали во время этого, рассказали, что он особенно отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.

"Нет смысла увеличивать объемы производства, если для них нет места на рынке. ... Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+", - процитировал послание один из делегатов.

