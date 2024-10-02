Саудовская Аравия грозится обвалить цены на нефть до $50 за баррель, - WSJ
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бин Салман заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если страны-члены ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что другие производители интерпретировали эти заявления как завуалированную угрозу от Саудовской Аравии, что королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут придерживаться договоренностей ОПЕК+.
Ключевые члены альянса планируют обсудить возможность смягчения ограничений на производство в декабре во время онлайн-встречи, которая состоится в среду.
Во время телефонной конференции на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдельазиз бин Салман, предупредил других производителей, что цены могут упасть до $50 за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства.
Делегаты ОПЕК, которые присутствовали во время этого, рассказали, что он особенно отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.
"Нет смысла увеличивать объемы производства, если для них нет места на рынке. ... Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+", - процитировал послание один из делегатов.
Коли це офіційно попереджає САМ ШЕЙХ - всі приготуватися до гойда!!! 🥳
Звичайно ліл-путін не обмежить пампінг нафти - звичайно нафта обвалиться.
Про це говорять з початку літа.
Це класіка "розвода" лохів гопніком.
І в цьому проблеми б для шейхів не булом якщо не одне но...
ВСІ ПЕРЕСТАЛИ вірити в заяви ОПЕК - і нафта почала стрімко дешевшати, що призвело до зменшення доходів Аравії, яка таки дотримується квот.
Тому шейхи ЗНОВу вирішили зробити ТЕ ЩО робили ЧАСТО - тупо качати нафту без обмежень.
Як це було перед розвалом ссср, як це було під час Американської кризи 2009 року, як це було під час сланцевої революції.
ВСЕ НОВЕ - добре забуте старе. 👍
Также як постіний фейк про війну Ірану та Ізраїлю.
Навіщо скорочувати добичу, коли можна просто оголосити про скорочення і нічого не скорочувати 🤣
"джентельмену верят наслово" - класика... 🤣
Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла!
Саме тому в ссср ще відмовилися від атеїзму.
Друже - хто ти насправді ти сам не знаєш...
Основа Атеїзму - це заперечення існування Бога. Тобто БЕЗ Бога - Атеїсту НЕМАЄ що ЗАПЕРЕЧУВАТИ. Атеїзм без Бога НЕ ІСНУЄ.
Ще раз, Друже - саме по цій причині в СССР відмовилися від Атеїзму на користь "наукового матеріалізму". Це всем відомий факт - але як видно - ти "стерильний" в проблемах Атеїзму.
У заголовку, від редактора, міністр погрожуе опустити ціни.
У тексті новини міністр попереджае, якщо збільшать обсяги видобутку ціна може впасти.
саудіти хапаються за нафтовий вентиль.
навіщо волати?
взяв револьвер стріляй, навіщо їм горіхи колоти?
Зробіть вже 30, а краще 20 долярів за діжечку - і недоімперія складеться як картковий будиночок 😂
А поки що у прутіна є простір для маневру...
Доречі можуть і до 10-12!!! Бо у них дуже вигідна нафта, мізерні затрати на видобування, просто дирка в пустелі з під землі))))
А от рашисти у своїх мерзлотах такого розрахунку не потягнуть))) + ще розтрати на транспортування + технологічного оновлення нема, бо санкції НА пользу
Читайте уважно - чувак ніфіга не погрожує обвалювати. Чувак каже іншим учасникам ОПЕК, шо якшо вони не будуть дотримуватись угод з обмеження видобутку, то ціна обвалиться сама. Бо ж ринок, хоч і частково монополізований.
А подається ніби він сам збирається шось обвалити. Ніфіга він не збирається. тому і дзвонить усім.