Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель, - WSJ

Міністр енергетики Саудівської Араваії Абдельазіз бін Салман заявив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану погрозу від Саудівської Аравії, що королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.

Ключові члени альянсу планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі, яка відбудеться у середу.

Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.

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Делегати ОПЕК, які були присутні під час цього, розповіли, що він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.

"Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку. ... Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+", - процитував послання один із делегатів.

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