Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель, - WSJ
Міністр енергетики Саудівської Араваії Абдельазіз бін Салман заявив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану погрозу від Саудівської Аравії, що королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.
Ключові члени альянсу планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі, яка відбудеться у середу.
Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.
Делегати ОПЕК, які були присутні під час цього, розповіли, що він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.
"Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку. ... Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+", - процитував послання один із делегатів.
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Коли це офіційно попереджає САМ ШЕЙХ - всі приготуватися до гойда!!! 🥳
Звичайно ліл-путін не обмежить пампінг нафти - звичайно нафта обвалиться.
Про це говорять з початку літа.
Це класіка "розвода" лохів гопніком.
І в цьому проблеми б для шейхів не булом якщо не одне но...
ВСІ ПЕРЕСТАЛИ вірити в заяви ОПЕК - і нафта почала стрімко дешевшати, що призвело до зменшення доходів Аравії, яка таки дотримується квот.
Тому шейхи ЗНОВу вирішили зробити ТЕ ЩО робили ЧАСТО - тупо качати нафту без обмежень.
Як це було перед розвалом ссср, як це було під час Американської кризи 2009 року, як це було під час сланцевої революції.
ВСЕ НОВЕ - добре забуте старе. 👍
Также як постіний фейк про війну Ірану та Ізраїлю.
Навіщо скорочувати добичу, коли можна просто оголосити про скорочення і нічого не скорочувати 🤣
"джентельмену верят наслово" - класика... 🤣
Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла!
Саме тому в ссср ще відмовилися від атеїзму.
Друже - хто ти насправді ти сам не знаєш...
Основа Атеїзму - це заперечення існування Бога. Тобто БЕЗ Бога - Атеїсту НЕМАЄ що ЗАПЕРЕЧУВАТИ. Атеїзм без Бога НЕ ІСНУЄ.
Ще раз, Друже - саме по цій причині в СССР відмовилися від Атеїзму на користь "наукового матеріалізму". Це всем відомий факт - але як видно - ти "стерильний" в проблемах Атеїзму.
У заголовку, від редактора, міністр погрожуе опустити ціни.
У тексті новини міністр попереджае, якщо збільшать обсяги видобутку ціна може впасти.
саудіти хапаються за нафтовий вентиль.
навіщо волати?
взяв револьвер стріляй, навіщо їм горіхи колоти?
Зробіть вже 30, а краще 20 долярів за діжечку - і недоімперія складеться як картковий будиночок 😂
А поки що у прутіна є простір для маневру...
Доречі можуть і до 10-12!!! Бо у них дуже вигідна нафта, мізерні затрати на видобування, просто дирка в пустелі з під землі))))
А от рашисти у своїх мерзлотах такого розрахунку не потягнуть))) + ще розтрати на транспортування + технологічного оновлення нема, бо санкції НА пользу
Читайте уважно - чувак ніфіга не погрожує обвалювати. Чувак каже іншим учасникам ОПЕК, шо якшо вони не будуть дотримуватись угод з обмеження видобутку, то ціна обвалиться сама. Бо ж ринок, хоч і частково монополізований.
А подається ніби він сам збирається шось обвалити. Ніфіга він не збирається. тому і дзвонить усім.