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Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель, - WSJ

Саудівська Аравія погрожує обвалити ціни на нафту до $50 за барель

Міністр енергетики Саудівської Араваії Абдельазіз бін Салман заявив, що ціни на нафту можуть впасти до $50 за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що інші виробники інтерпретували ці заяви як завуальовану погрозу від Саудівської Аравії, що королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей ОПЕК+.

Ключові члени альянсу планують обговорити можливість пом'якшення обмежень на виробництво в грудні під час онлайн-зустрічі, яка відбудеться у середу.

Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до $50 за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.

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Делегати ОПЕК, які були присутні під час цього, розповіли, що він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.

"Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку. ... Деяким варто мовчати і дотримуватися своїх зобов'язань перед ОПЕК+", - процитував послання один із делегатів.

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Автор: 

нафта (5541) Саудівська Аравія (572)


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Топ коментарі
+25
Досить лякати. Треба діяти!
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02.10.2024 14:59
+22
Краще б усі гуртом витіснили паРашу з ринку та розділили між собою її місце
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02.10.2024 14:58
+18
Погрожують ? а я не вірю докажіть
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02.10.2024 14:57
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погрожує... bring it on !!!
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02.10.2024 14:56 Відповісти
Не буває диму без вогню.
Коли це офіційно попереджає САМ ШЕЙХ - всі приготуватися до гойда!!! 🥳
Звичайно ліл-путін не обмежить пампінг нафти - звичайно нафта обвалиться.
Про це говорять з початку літа.
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02.10.2024 15:06 Відповісти
peredaite šeihu ščo putin nazval evo balabolam
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02.10.2024 15:13 Відповісти
лілі-путін НІКОЛИ НЕ ДОТРИМУВАВСЯ обмежень ОПЕК, які й сам підписував.
Це класіка "розвода" лохів гопніком.
І в цьому проблеми б для шейхів не булом якщо не одне но...
ВСІ ПЕРЕСТАЛИ вірити в заяви ОПЕК - і нафта почала стрімко дешевшати, що призвело до зменшення доходів Аравії, яка таки дотримується квот.
Тому шейхи ЗНОВу вирішили зробити ТЕ ЩО робили ЧАСТО - тупо качати нафту без обмежень.
Як це було перед розвалом ссср, як це було під час Американської кризи 2009 року, як це було під час сланцевої революції.
ВСЕ НОВЕ - добре забуте старе. 👍
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02.10.2024 15:26 Відповісти
Один раз он не сократил дрбычу нефти на 1,5 млн. барелей, как было договорено с ОПЕК, и очень обидел саудитов. В результате обиженные заставили его уменьшить добычу на 2,5 млн. Оно потом долго виляло хвостом перед Саудовской Аравией.)))
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02.10.2024 16:14 Відповісти
Всі ДОГОВОРИ ОПЕК - фікція - развод лохів - і це давно зрозуміли нафтові брокери.
Также як постіний фейк про війну Ірану та Ізраїлю.
Навіщо скорочувати добичу, коли можна просто оголосити про скорочення і нічого не скорочувати 🤣
"джентельмену верят наслово" - класика... 🤣
Один англичанин и говорит: "Очко!" Я ему: "Покажи!" А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово". Вот тут-то мне карта и попёрла!
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02.10.2024 17:01 Відповісти
А я, например, атеист
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02.10.2024 19:57 Відповісти
Ну ти в курсі, що атеїзм - це теж релігія для якої необхіден Бог.
Саме тому в ссср ще відмовилися від атеїзму.
Друже - хто ти насправді ти сам не знаєш...
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03.10.2024 13:23 Відповісти
Это ты так думаешь. Атеизм, это не религия, а убежденность на основе комплекса знаний. Нельзя просто, тупо, не верить в бога, подсознательно, а вот верить- можно.
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03.10.2024 21:19 Відповісти
Звичайно Атеїзм - це релігія.
Основа Атеїзму - це заперечення існування Бога. Тобто БЕЗ Бога - Атеїсту НЕМАЄ що ЗАПЕРЕЧУВАТИ. Атеїзм без Бога НЕ ІСНУЄ.
Ще раз, Друже - саме по цій причині в СССР відмовилися від Атеїзму на користь "наукового матеріалізму". Це всем відомий факт - але як видно - ти "стерильний" в проблемах Атеїзму.
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03.10.2024 22:48 Відповісти
"А ещё земляным червяком.
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02.10.2024 15:34 Відповісти
Ліл-пуін, українською буде ху...ло з ху... лостану
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02.10.2024 15:45 Відповісти
не патякай а роби!Я -ЗА!Вдрюч рашку!
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02.10.2024 14:56 Відповісти
Там уже от саудитов не так много зависит. На рынке появляются новые игроки с новыми объемами нефти - типа Гаяны или Канады - которые не входят в ОПЕК и не связаны никакими обязательствами - но тоже хотят свою долю пирога.
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02.10.2024 15:45 Відповісти
Погрожують ? а я не вірю докажіть
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02.10.2024 14:57 Відповісти
але... не обвалить
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02.10.2024 14:57 Відповісти
Краще б усі гуртом витіснили паРашу з ринку та розділили між собою її місце
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02.10.2024 14:58 Відповісти
над тупорилими саудитами уже в тому опек всі регочуть. дебіли опускають власний видобуток, шоб звільнити нішу під чорний імпорт ірану, рашки та інших. дебіли.
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02.10.2024 14:58 Відповісти
Тіньові поставки з раші, венесуелли та ірану займають велику долю ринку а вони щось там про якихось казахів турбуються.
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02.10.2024 15:07 Відповісти
точно, ще мадуриків забув.
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02.10.2024 15:11 Відповісти
Досить лякати. Треба діяти!
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02.10.2024 14:59 Відповісти
Це ви кому кажите? Пану редактору? Ты на кого батон крошишь?
У заголовку, від редактора, міністр погрожуе опустити ціни.
У тексті новини міністр попереджае, якщо збільшать обсяги видобутку ціна може впасти.
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02.10.2024 15:50 Відповісти
Не радійте, в Україні все одно ціни піднімуться.
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02.10.2024 16:38 Відповісти
треба ціна, яка би макнула у купу гівна пабедобесіє
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02.10.2024 15:04 Відповісти
саудити хочуть ще на 10 баксів менше ,ввести санкці на рашистську мазуту, цінову стелю для котрої, американці своїми санкціями ,не дозволяли понижувати, нижче 60 баксів за бочку
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02.10.2024 15:08 Відповісти
Хіба це обвал 50 доларів?! 5 дол- це обвал
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02.10.2024 15:08 Відповісти
Є до чого прагнути! При 5 доларів рашка б справді загнулася
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02.10.2024 16:14 Відповісти
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02.10.2024 15:09 Відповісти
50 це трошки знизити. Обвалити - це по 20.
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02.10.2024 15:09 Відповісти
саудіти, як оті кацапи. крємлєчмоль ядерною єлдою трясе з кожної нагоди.
саудіти хапаються за нафтовий вентиль.
навіщо волати?
взяв револьвер стріляй, навіщо їм горіхи колоти?
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02.10.2024 15:12 Відповісти
Шо ж так слабенько?
Зробіть вже 30, а краще 20 долярів за діжечку - і недоімперія складеться як картковий будиночок 😂
А поки що у прутіна є простір для маневру...
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02.10.2024 15:13 Відповісти
Давайте, уже .... ссср 2:0 давно надо повторить !!!
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02.10.2024 15:13 Відповісти
СРСР 2.0 патч з відкатом до 91 року
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02.10.2024 16:16 Відповісти
тоді москалям доведеться нинішню цінову стелю обвалювати з 60-ти до 30 чи навіть ще менше. було би дуже гуд.
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02.10.2024 15:14 Відповісти
Не словом, а ділом (с)
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02.10.2024 15:15 Відповісти
Ізраїль бомбане іранську нефтянку - і ціна щонайменше втримається на поточному рівні, навіть попри відкриття "нафтового крану".
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02.10.2024 15:15 Відповісти
Та вже піднялася, в ударі Ізраїлю ніхто не сумнівається.
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02.10.2024 16:18 Відповісти
США могут не давать разрешения бить по рашке, но вот кто им мешает договориться с саудитами об обвале цены.... и тогда рашке ПИЗ.... дец.
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02.10.2024 15:16 Відповісти
Треба діяти!
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02.10.2024 15:16 Відповісти
А Україна допомагає оркам продавати нафту продовживши транспортування своєю територією транзит до *******. Ось це плювок воїнам ЗСУ в обличчя від зелених мразєй!
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02.10.2024 15:17 Відповісти
Ну так давайте. Чого балакати дарма.
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02.10.2024 15:22 Відповісти
Не можуть, а мають.
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02.10.2024 15:27 Відповісти
Не Астанавливайтесь !!! Угрозы нужно воплощать в действие, иначе потом не поверят.
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02.10.2024 15:39 Відповісти
Дай то Бог скоріше!!!
Доречі можуть і до 10-12!!! Бо у них дуже вигідна нафта, мізерні затрати на видобування, просто дирка в пустелі з під землі))))
А от рашисти у своїх мерзлотах такого розрахунку не потягнуть))) + ще розтрати на транспортування + технологічного оновлення нема, бо санкції НА пользу
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02.10.2024 15:42 Відповісти
А до 40 слабо?
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02.10.2024 15:43 Відповісти
Тоесть реальные цены на нефть в два раза ниже сегодняшнего рынка? А давайте мы на зерно задерем цены впятеро и будем диктовать миру свои требования.
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02.10.2024 15:58 Відповісти
Помнится недавно дедушка Байден визжал чтобы Украина не бомбила рашистские НПЗ ато цены на нефть повысятся. Так вот саудиты показывают что даже без рашистской нефти цены могут в 2 раза опустить щелчком пальцев. Тоесть в реальности рашистские НПЗ непричем к цене мировой нефти. А Бидон реально не хочет чтобы Украина выиграла и Сосия проиграла.
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02.10.2024 16:02 Відповісти
Блін, в заголовку одне, в статті інше.
Читайте уважно - чувак ніфіга не погрожує обвалювати. Чувак каже іншим учасникам ОПЕК, шо якшо вони не будуть дотримуватись угод з обмеження видобутку, то ціна обвалиться сама. Бо ж ринок, хоч і частково монополізований.
А подається ніби він сам збирається шось обвалити. Ніфіга він не збирається. тому і дзвонить усім.
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02.10.2024 16:17 Відповісти
Такі да, але...там також сказано що інщі розцінили як погрозу і що є механізм її втілення щоб зберегти свою частку, тож...
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02.10.2024 18:39 Відповісти
Ми тільки за, давайте дійте!!!
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02.10.2024 16:35 Відповісти
Якщо сей опек розвалиться нафта буде по 5, а рашці каюк.
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02.10.2024 16:39 Відповісти
по 10 долларов за барелль чтобы рашке ****** пришёл!
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02.10.2024 16:47 Відповісти
Ваші слова та Аллаху у вуха. Благослови їх Аллах на обвал ціни на нафту! І кацапам непереливки і я вже задовбався по 60 грн за літр купувати
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02.10.2024 17:21 Відповісти
Ой, а хто це сьогодні доводив що нафта буде 200 баксів? Що США не дадуть Ізраілю їбать Іран? Хто? Хто це був?
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02.10.2024 18:35 Відповісти
Чекаємо, не обманіть, рішучості вам в цьому питанні.
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02.10.2024 18:42 Відповісти
40
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02.10.2024 19:05 Відповісти
Эмираты сделают если Шейх решит
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02.10.2024 20:06 Відповісти
ЯКЩО ЦІНИ НА БЕНЗИН ТА ДИЗЕЛЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ ВПАДУТЬ ЇБШТЕ УСІХ !!!
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02.10.2024 23:43 Відповісти
 
 