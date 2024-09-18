Вона дешева: Індія не планує відмовлятися від російської нафти

Індія планує продовжувати купувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї порівняно низькі.

Про це індійський міністр нафти Хардіп Сінг Пурі заявив у інтерв’ю Reuters.

Він нагадав, що західні санкції проти Росії через її війну з Україною обмежили ціни на експортну російську нафту, а Індія готова купувати нафту та газ за найнижчими цінами у будь-кого.

"Якщо суб'єкт не перебуває під санкціями, немає жодних сумнівів, що я буду купувати у найдешевшого постачальника",– сказав посадовець.

Індійський міністр зауважив, що європейські країни та японські підприємства також купують нафту у Росії, тому Індія у цьому питанні не одна.

Індія є одним із найбільших у світі споживачів енергії, забезпечуючи 88% своїх потреб у нафті за рахунок імпорту. Пурі додав, що споживання енергії в країні зростатиме, за його словами, переважно збільшення споживання уряд Індії планує покривати за рахунок природного газу та відновлюваних джерел, але це залежатиме від цін на енергоносії.

Водночас Індія планує збільшувати потужності з переробки нафти. Країна вже має річну потужність нафтопереробки близько 252 мільйонів метричних тонн або 5,04 мільйона барелів на добу (б/д).

"Зараз реалізуються проєкти, щоб збільшити цей показник до 300 мільйонів метричних тонн на рік (6 мільйонів барелів на добу). Ми обмірковуємо, як довести цей показник до 400 чи 450", – додав він.

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Як повідомлялося, Індія в липні обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива. Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, а обсяг імпорту зріс до 2,07 млн барелів на добу.

За підрахунками індійських ЗМІ, у 2023-2024 фінансовому році, що закінчився 31 березня, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд, порівняно з 2022-2023 роками.