Обесточивались шахты и железная дорога: РФ атаковала энергообъекты в 8 областях

Вследствие российских обстрелов в 8 областях зафиксировано отключение света.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Обесточивание фиксировали в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Так, на Днепропетровщине отключались воздушные линии, при этом обесточивались бытовые потребители и железная дорога (были сбои в движении поездов). Питание частично восстановлено. Также в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Читайте также: Рашисты атаковали магистральную подстанцию ​​на Запорожской АЭС: станция на грани блекаута

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась подстанция, обесточивалось несколько воздушных линий, бытовые потребители в двух областях, железная дорога (были нарушения движения поездов) и шахты. На момент инцидента в шахтах находилось 532 работника. Питание восстановлено.

"В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА повреждены воздушные линии и оборудование подстанций. В Киевской области в результате повреждений обесточивались бытовые потребители, в Одесской области - обесточивалась железная дорога (были нарушения в движении поездов) и бытовые потребители. Питание частично восстановлено", - говорится в сообщении.

На Черниговщине в результате обстрела отключилась воздушная линия, обесточивались 344 абонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на вражеские обстрелы, ситуация в энергосистеме стабильна, - Минэнерго