Несмотря на вражеские обстрелы, ситуация в энергосистеме стабильна, - Минэнерго

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Ривненской и Черкасской областях. С начала этих суток в Винницкой, Полтавской, Ривненской, Черкасской областях из-за атаки БПЛА повреждены воздушные линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу", - указали в Минэнерго.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены более 4 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 2,4 тысячи абонентов в 8 населенных пунктах. На утро остаются без света 116 населенных пунктов - 79,6 тысячи абонентов.

Из-за атаки БПЛА в Винницкой области без напряжения 540 абонентов.

В результате боевых действий на Днепропетровщине без света были 1,6 тысячи потребителей, их запитали.

Всего из-за боевых действий без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте в Запорожской области.

В результате атаки БПЛА на Полтавщине без света 99 абонентов в одном населенном пункте. Также 70 потребителей были без напряжения в Ривненской области.

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Всего без электроснабжения остаются 8,4 тысячи абонентов в 99 населенных пунктах Сумщины, из них 6,3 тысячи обесточены в результате боевых действий.

Из-за боевых действий на утро 28 сентября без напряжения более 40 тысяч потребителей в 99 населенных пунктах Харьковщины.

В Херсоне без электроснабжения более 10 тысяч абонентов. За минувшие сутки энергетики вернули питание для 2155 абонентов, обесточенных в результате ночных обстрелов. Всего на Херсонщине остаются без света более 25 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

В результате боевых действий остаются обесточенными 1,7 тысячи потребителей в 31 населенном пункте Черниговской области.