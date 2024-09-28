Попри ворожі обстріли, ситуація в енергосистемі стабільна, - Міненерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях. З початку цієї доби у Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу", – зазначили у Міненерго.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено понад 4 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 2,4 тисячі абонентів у 8 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 116 населених пунктів – 79,6 тисячі абонентів.

Через атаку БПЛА на Вінниччину без напруги 540 абонентів.

Внаслідок бойових дій на Дніпропетровщини без світла були 1,6 тисячі споживачів, їх заживлено.

Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті у Запорізькій області.

Внаслідок атаки БПЛА на Полтавщині без світла 99 абонентів у одному населеному пункті. Також 70 споживачів були без напруги у Рівненській області.

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Загалом без електропостачання залишаються 8,4 тисячі абонентів у 99 населених пунктах Сумщини, з них 6,3 тисячі знеструмлені внаслідок бойових дій.

Через бойові дії на ранок 28 вересня без напруги понад 40 тисяч споживачів у 99 населених пунктах Харківщини.

У Херсоні без електропостачання понад 10 тисяч абонентів. За минулу добу енергетики повернули живлення для 2155 абонентів, знеструмлених внаслідок нічних обстрілів. Всього на Херсонщині залишаються без світла понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах.

Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,7 тисячі споживачів у 31 населеному пункті Чернігівської області.