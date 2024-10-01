Рашисты атаковали магистральную подстанцию на Запорожской АЭС: станция на грани блекаута
1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Сейчас станция на грани блэкаута.
Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате очередного акта терроризма РФ на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС.
Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной ЗАЭС.
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Якщо тебе вдарили ногою по яйцях - не треба бити по яйцях у відповідь! Натомість треба відірвати цю ногу на фіг, щоб ситуацію неможливо було повторити (а потім вибивати якусь компенсацію)! Симітричні та емоційні дії на війні не працюють, та лише призводять до ескалації. Треба думати практично та стратегічно - знищувати військову силу (в слабких місцях) та те, на чому вона тримається: залізниці, дороги, заводи, аеродроми.., А не створювати собі проблеми, діючи так, як діють терористи.
Можливо...
Запорізька АЕС працює чи ні??!! Хтось знає?
Якщо працює і дає струм на Крим то чому кацапи б'ють по ній.
Якщо реактори заглушені то про який блекаут іде мова?
Он кацапи "потушили" Курську АЕС і все.
Чого ми вошкаємося біля цієї теми? Це дійсно небезпечно, чи це інформаційний привід скиглити на весь світ ніби це допоможе.
Якби (це моя думка, я можу і помилятися) це було б небезпечно, то кацапи навряд чи це робили б.
Станція не працює. Але станції потрібне живлення навіть у разі коли вона не працює - бо там є ядерне паливо яке розігрівається навіть коли станція зупинена (просто не так сильно як в активному режимі). Якщо його не охолоджувати, то поступово воно перегріється і станеться "бабах". Почитайте про Фукусіму - там сталося саме це.