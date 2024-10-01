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Рашисты атаковали магистральную подстанцию ​​на Запорожской АЭС: станция на грани блекаута

Ворог атакував підстанцію окупованої Запорізької АЕС

1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Сейчас станция на грани блэкаута.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате очередного акта терроризма РФ на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной ЗАЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента - Зеленский на Генассамблее ООН

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2171) Минэнерго (365) Запорожская АЭС (709) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+24
Ну так вдарьте по магістральній станції у Курську, а то тільки плач Ярославни. Інакше так і далі буде.
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01.10.2024 11:07
+9
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01.10.2024 11:03
+8
Відповідь має бути симетричною: ЗСУ мають можливість ураження наявними засобами, аналогічних об'єктів на кацапії - це Курська та Смоленська АЕС.
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01.10.2024 11:20
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гроссі! грооосіііііі!
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01.10.2024 11:01 Ответить
А грося в бульбондію поперся...
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01.10.2024 11:07 Ответить
Грося совершает вояж по курской и белорузкой АЕС. Ему не интересно ЗАЕС за которые ему не платят кремлевские террористы.
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01.10.2024 11:22 Ответить
І шо він візьме автомат та піде відбивати ту станцію. Йього также посилають нах як і Україну у цих питаннях. І не тіки.
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01.10.2024 20:56 Ответить
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01.10.2024 11:03 Ответить
Очікуємо виділення коштів на будівництво укріплень?)
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01.10.2024 11:06 Ответить
Ну так вдарьте по магістральній станції у Курську, а то тільки плач Ярославни. Інакше так і далі буде.
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01.10.2024 11:07 Ответить
Тільки не треба порівнювати українців з кацапнею.
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01.10.2024 19:34 Ответить
Cretino
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01.10.2024 23:38 Ответить
Розшифруйте , вдарили самі по собі ?
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01.10.2024 11:17 Ответить
Запорізька АЕС живиться від Південно-Української АЕС що на нашій території. Наскільки я розумію, суки вдарили по підстанції на нашій території. Фактично Україна утримує АЕС яку зараз окуповує ворог.
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01.10.2024 12:31 Ответить
Відповідь має бути симетричною: ЗСУ мають можливість ураження наявними засобами, аналогічних об'єктів на кацапії - це Курська та Смоленська АЕС.
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01.10.2024 11:20 Ответить
Відповідь має бути в ПАРЄ, в ООН, на інших подібних платформах тому, що це вже виходить за рамки звичайної війни та плавно переходить до війни з використанням ядерної зброї.
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01.10.2024 19:39 Ответить
Звернутися туди, це рівносильно написати скаргу на злісного ******** до профкому, за місцем його роботи, ефект однаковий. Іншими словами, розписатися у власній імпотенції.
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02.10.2024 15:21 Ответить
Як задовбали всі ці "око за око"!
Якщо тебе вдарили ногою по яйцях - не треба бити по яйцях у відповідь! Натомість треба відірвати цю ногу на фіг, щоб ситуацію неможливо було повторити (а потім вибивати якусь компенсацію)! Симітричні та емоційні дії на війні не працюють, та лише призводять до ескалації. Треба думати практично та стратегічно - знищувати військову силу (в слабких місцях) та те, на чому вона тримається: залізниці, дороги, заводи, аеродроми.., А не створювати собі проблеми, діючи так, як діють терористи.
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01.10.2024 22:37 Ответить
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01.10.2024 11:27 Ответить
Магате такаж безглузда як ООН.Одні свідомі заклики до несвідомих .
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01.10.2024 11:55 Ответить
А до чого тут МАГАТЕ? Чи ви хочете, щоб Гроссі самотужки взяв в руки пульт і натиснув дві великі кнопки з написами - "Відігнати всіх кацапів від атомних об'єктів!" та "Захистити об'єкти від ракет!"? МАГАТЕ - це не військова організація і не чарівники - там лише інженери та дипломати. Інженерам для роботи потрібен фізичних доступ, а дипломатія проти кацапів не працює.
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01.10.2024 23:02 Ответить
Ну, і нахрена тоді мегате, гроссі, нахрена тоді їхні поїздки і заяви ?!
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02.10.2024 07:22 Ответить
Якщо я правильно розумію,вся окупована територія живиться електроенергією з території не окупованої.Чи це не так.А якщо так,тоді хто платить.
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01.10.2024 12:00 Ответить
Ви тут жартуєте, а це дуже серйозна справа.. Ще там хтось з наших, на дня по інтерв`ю "підсказував" кацапам про це... ще подумав нах таке писдіти
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01.10.2024 12:59 Ответить
Кацапи таки хочуть щоб атомка бабахнула
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01.10.2024 13:24 Ответить
Я чогось не розумію?
Можливо...
Запорізька АЕС працює чи ні??!! Хтось знає?
Якщо працює і дає струм на Крим то чому кацапи б'ють по ній.
Якщо реактори заглушені то про який блекаут іде мова?
Он кацапи "потушили" Курську АЕС і все.
Чого ми вошкаємося біля цієї теми? Це дійсно небезпечно, чи це інформаційний привід скиглити на весь світ ніби це допоможе.
Якби (це моя думка, я можу і помилятися) це було б небезпечно, то кацапи навряд чи це робили б.
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01.10.2024 14:49 Ответить
а можна подробиці про, кацапи "потушили" Курську АЕС?
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01.10.2024 15:39 Ответить
Ну купа ж інфи в інеті, ну!
Станція не працює. Але станції потрібне живлення навіть у разі коли вона не працює - бо там є ядерне паливо яке розігрівається навіть коли станція зупинена (просто не так сильно як в активному режимі). Якщо його не охолоджувати, то поступово воно перегріється і станеться "бабах". Почитайте про Фукусіму - там сталося саме це.
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01.10.2024 16:12 Ответить
Мені тут нещодавно з піною з рота доказували, що якщо знищити систему охолодження на Курській АЕС, то нічого страшного не буде - типу там реактор заглушать і усе на цьому.
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01.10.2024 17:39 Ответить
Що таке той "блекаут"? Пишить українською мовою.
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01.10.2024 15:06 Ответить
блек - чорний, аут - по за грою
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01.10.2024 15:27 Ответить
Чорний викинутий 😁
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01.10.2024 15:35 Ответить
Що таке "сергей"? Пиши українською мовою, бо виходить, що ви, сер, гей.
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02.10.2024 09:05 Ответить
Я чогось недопонімаю....Тобто,живлення ЗАЕС (і кацапогарнізону на ній та представників Росатома) 2 р.і 7 міс. здійснюється Україною??? А зарплати персоналу ЗАЕС,що гарують на русню,представникам Росатому,дєнєжноє довольствіє россолдатні на ЗАЕС, теж Україна виплачує?
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01.10.2024 16:20 Ответить
А радіація у випадку аварії, куди пошириться?
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01.10.2024 19:52 Ответить
Так ведь ЗАЭС контролирует РФ - то есть как-то они обстреляли АЭС которую они захватили ? Чем обстреляли, с какого расстояние или в упор с гранатомёта ?
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01.10.2024 16:42 Ответить
а чому по курський не бьют чи пердак не дає
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01.10.2024 16:56 Ответить
Для русні то було б подарунком!
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01.10.2024 22:42 Ответить
 
 