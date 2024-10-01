Рашисти атакували магістральну підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту

1 жовтня російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок чергової акту тероризму РФ на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої ЗАЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту - Зеленський на Генасамблеї ООН