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Рашисти атакували магістральну підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту

Ворог атакував підстанцію окупованої Запорізької АЕС

1 жовтня російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок чергової акту тероризму РФ на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої ЗАЕС.

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Автор: 

електроенергія (6220) Міненерго (1408) Запорізька АЕС (1412) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+24
Ну так вдарьте по магістральній станції у Курську, а то тільки плач Ярославни. Інакше так і далі буде.
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01.10.2024 11:07
+9
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01.10.2024 11:03
+8
Відповідь має бути симетричною: ЗСУ мають можливість ураження наявними засобами, аналогічних об'єктів на кацапії - це Курська та Смоленська АЕС.
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01.10.2024 11:20
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гроссі! грооосіііііі!
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01.10.2024 11:01 Відповісти
А грося в бульбондію поперся...
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01.10.2024 11:07 Відповісти
Грося совершает вояж по курской и белорузкой АЕС. Ему не интересно ЗАЕС за которые ему не платят кремлевские террористы.
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01.10.2024 11:22 Відповісти
І шо він візьме автомат та піде відбивати ту станцію. Йього также посилають нах як і Україну у цих питаннях. І не тіки.
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01.10.2024 20:56 Відповісти
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01.10.2024 11:03 Відповісти
Очікуємо виділення коштів на будівництво укріплень?)
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01.10.2024 11:06 Відповісти
Ну так вдарьте по магістральній станції у Курську, а то тільки плач Ярославни. Інакше так і далі буде.
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01.10.2024 11:07 Відповісти
Тільки не треба порівнювати українців з кацапнею.
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01.10.2024 19:34 Відповісти
Cretino
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01.10.2024 23:38 Відповісти
Розшифруйте , вдарили самі по собі ?
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01.10.2024 11:17 Відповісти
Запорізька АЕС живиться від Південно-Української АЕС що на нашій території. Наскільки я розумію, суки вдарили по підстанції на нашій території. Фактично Україна утримує АЕС яку зараз окуповує ворог.
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01.10.2024 12:31 Відповісти
Відповідь має бути симетричною: ЗСУ мають можливість ураження наявними засобами, аналогічних об'єктів на кацапії - це Курська та Смоленська АЕС.
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01.10.2024 11:20 Відповісти
Відповідь має бути в ПАРЄ, в ООН, на інших подібних платформах тому, що це вже виходить за рамки звичайної війни та плавно переходить до війни з використанням ядерної зброї.
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01.10.2024 19:39 Відповісти
Звернутися туди, це рівносильно написати скаргу на злісного ******** до профкому, за місцем його роботи, ефект однаковий. Іншими словами, розписатися у власній імпотенції.
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02.10.2024 15:21 Відповісти
Як задовбали всі ці "око за око"!
Якщо тебе вдарили ногою по яйцях - не треба бити по яйцях у відповідь! Натомість треба відірвати цю ногу на фіг, щоб ситуацію неможливо було повторити (а потім вибивати якусь компенсацію)! Симітричні та емоційні дії на війні не працюють, та лише призводять до ескалації. Треба думати практично та стратегічно - знищувати військову силу (в слабких місцях) та те, на чому вона тримається: залізниці, дороги, заводи, аеродроми.., А не створювати собі проблеми, діючи так, як діють терористи.
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01.10.2024 22:37 Відповісти
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01.10.2024 11:27 Відповісти
Магате такаж безглузда як ООН.Одні свідомі заклики до несвідомих .
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01.10.2024 11:55 Відповісти
А до чого тут МАГАТЕ? Чи ви хочете, щоб Гроссі самотужки взяв в руки пульт і натиснув дві великі кнопки з написами - "Відігнати всіх кацапів від атомних об'єктів!" та "Захистити об'єкти від ракет!"? МАГАТЕ - це не військова організація і не чарівники - там лише інженери та дипломати. Інженерам для роботи потрібен фізичних доступ, а дипломатія проти кацапів не працює.
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01.10.2024 23:02 Відповісти
Ну, і нахрена тоді мегате, гроссі, нахрена тоді їхні поїздки і заяви ?!
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02.10.2024 07:22 Відповісти
Якщо я правильно розумію,вся окупована територія живиться електроенергією з території не окупованої.Чи це не так.А якщо так,тоді хто платить.
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01.10.2024 12:00 Відповісти
Ви тут жартуєте, а це дуже серйозна справа.. Ще там хтось з наших, на дня по інтерв`ю "підсказував" кацапам про це... ще подумав нах таке писдіти
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01.10.2024 12:59 Відповісти
Кацапи таки хочуть щоб атомка бабахнула
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01.10.2024 13:24 Відповісти
Я чогось не розумію?
Можливо...
Запорізька АЕС працює чи ні??!! Хтось знає?
Якщо працює і дає струм на Крим то чому кацапи б'ють по ній.
Якщо реактори заглушені то про який блекаут іде мова?
Он кацапи "потушили" Курську АЕС і все.
Чого ми вошкаємося біля цієї теми? Це дійсно небезпечно, чи це інформаційний привід скиглити на весь світ ніби це допоможе.
Якби (це моя думка, я можу і помилятися) це було б небезпечно, то кацапи навряд чи це робили б.
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01.10.2024 14:49 Відповісти
а можна подробиці про, кацапи "потушили" Курську АЕС?
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01.10.2024 15:39 Відповісти
Ну купа ж інфи в інеті, ну!
Станція не працює. Але станції потрібне живлення навіть у разі коли вона не працює - бо там є ядерне паливо яке розігрівається навіть коли станція зупинена (просто не так сильно як в активному режимі). Якщо його не охолоджувати, то поступово воно перегріється і станеться "бабах". Почитайте про Фукусіму - там сталося саме це.
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01.10.2024 16:12 Відповісти
Мені тут нещодавно з піною з рота доказували, що якщо знищити систему охолодження на Курській АЕС, то нічого страшного не буде - типу там реактор заглушать і усе на цьому.
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01.10.2024 17:39 Відповісти
Що таке той "блекаут"? Пишить українською мовою.
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01.10.2024 15:06 Відповісти
блек - чорний, аут - по за грою
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01.10.2024 15:27 Відповісти
Чорний викинутий 😁
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01.10.2024 15:35 Відповісти
Що таке "сергей"? Пиши українською мовою, бо виходить, що ви, сер, гей.
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02.10.2024 09:05 Відповісти
Я чогось недопонімаю....Тобто,живлення ЗАЕС (і кацапогарнізону на ній та представників Росатома) 2 р.і 7 міс. здійснюється Україною??? А зарплати персоналу ЗАЕС,що гарують на русню,представникам Росатому,дєнєжноє довольствіє россолдатні на ЗАЕС, теж Україна виплачує?
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01.10.2024 16:20 Відповісти
А радіація у випадку аварії, куди пошириться?
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01.10.2024 19:52 Відповісти
Так ведь ЗАЭС контролирует РФ - то есть как-то они обстреляли АЭС которую они захватили ? Чем обстреляли, с какого расстояние или в упор с гранатомёта ?
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01.10.2024 16:42 Відповісти
а чому по курський не бьют чи пердак не дає
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01.10.2024 16:56 Відповісти
Для русні то було б подарунком!
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01.10.2024 22:42 Відповісти
 
 