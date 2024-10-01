Рашисти атакували магістральну підстанцію на Запорізькій АЕС: станція на межі блекауту
1 жовтня російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.
Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок чергової акту тероризму РФ на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.
Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої ЗАЕС.
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Якщо тебе вдарили ногою по яйцях - не треба бити по яйцях у відповідь! Натомість треба відірвати цю ногу на фіг, щоб ситуацію неможливо було повторити (а потім вибивати якусь компенсацію)! Симітричні та емоційні дії на війні не працюють, та лише призводять до ескалації. Треба думати практично та стратегічно - знищувати військову силу (в слабких місцях) та те, на чому вона тримається: залізниці, дороги, заводи, аеродроми.., А не створювати собі проблеми, діючи так, як діють терористи.
Можливо...
Запорізька АЕС працює чи ні??!! Хтось знає?
Якщо працює і дає струм на Крим то чому кацапи б'ють по ній.
Якщо реактори заглушені то про який блекаут іде мова?
Он кацапи "потушили" Курську АЕС і все.
Чого ми вошкаємося біля цієї теми? Це дійсно небезпечно, чи це інформаційний привід скиглити на весь світ ніби це допоможе.
Якби (це моя думка, я можу і помилятися) це було б небезпечно, то кацапи навряд чи це робили б.
Станція не працює. Але станції потрібне живлення навіть у разі коли вона не працює - бо там є ядерне паливо яке розігрівається навіть коли станція зупинена (просто не так сильно як в активному режимі). Якщо його не охолоджувати, то поступово воно перегріється і станеться "бабах". Почитайте про Фукусіму - там сталося саме це.