Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах: гражданское население и инфраструктура – не мишень
Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил российские удары по больнице в Сумах утром 28 сентября. Он подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень.
Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Я возмущен ударами Вооруженных сил Российской Федерации сегодня утром, в результате которых была повреждена больница в городе Сумы на северо-востоке Украины и погибли и получили ранения несколько человек. Места оказания медицинской помощи всегда должны быть в безопасности и не должны страдать от такого ужасного воздействия боевых действий", - заявил гуманитарный координатор.
Также Шмале отметил, что из-за повторного российского удара раненые пострадали еще больше, а спасатели не имели возможности проводить спасательную операцию.
Он напомнил стране-агрессору России, что удары по раненым и тем, кто им помощь, запрещены международным гуманитарным правом.
"Гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень", - отметил Шмале.
Напомним, что 28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БПЛА. По последним данным, 10 человек погибли, еще 22 человека получили ранения.
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