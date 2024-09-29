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Новости Война
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Гуманитарный координатор ООН в Украине Шмале осудил удар россиян по больнице в Сумах: гражданское население и инфраструктура – ​​не мишень

В ООН засудили обстріл РФ лікарні у Сумах

Гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале осудил российские удары по больнице в Сумах утром 28 сентября. Он подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Я возмущен ударами Вооруженных сил Российской Федерации сегодня утром, в результате которых была повреждена больница в городе Сумы на северо-востоке Украины и погибли и получили ранения несколько человек. Места оказания медицинской помощи всегда должны быть в безопасности и не должны страдать от такого ужасного воздействия боевых действий", - заявил гуманитарный координатор.

Также Шмале отметил, что из-за повторного российского удара раненые пострадали еще больше, а спасатели не имели возможности проводить спасательную операцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумах 29 и 30 сентября объявлены Днями траура по погибшим вследствие российской атаки на больницу

Он напомнил стране-агрессору России, что удары по раненым и тем, кто им помощь, запрещены международным гуманитарным правом.

"Гражданское население и гражданская инфраструктура - не мишень", - отметил Шмале.

Напомним, что 28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БПЛА. По последним данным, 10 человек погибли, еще 22 человека получили ранения.

Также читайте: Последствия атаки "Шахедов" на больницу в Сумах: 10 человек погибли, 22 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

больница (1440) обстрел (27366) Сумы (1152) Матиас Шмале (7)


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Топ комментарии
+6
Це в притомних людей - не мішень, а в кацапських нелюдів - якраз навпаки. Це саме їхня тактика: вдарити по цивільним, а потім (коли зберуться люди яки будуть намагатися врятувати постраждалих) вдарити ще раз.
Підлість кацапів не знає меж.
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28.09.2024 23:18
+5
Давай занепокоєння, занепокоєння глибоке! Гниди оонівські! Вам би тільки газировкою побулькати за рахунок платників податків... А кацапські підори і далі людей вбивають.
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28.09.2024 23:25
+1
Ну раз сам головний гуманітарій Шмаль засудив, то окупантів буде мучити совість до самої смерті. І тільки ЗСУ може, не зволікаючи, звільнити їх від цих пекельних мук.
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28.09.2024 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Це в притомних людей - не мішень, а в кацапських нелюдів - якраз навпаки. Це саме їхня тактика: вдарити по цивільним, а потім (коли зберуться люди яки будуть намагатися врятувати постраждалих) вдарити ще раз.
Підлість кацапів не знає меж.
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28.09.2024 23:18 Ответить
Давай занепокоєння, занепокоєння глибоке! Гниди оонівські! Вам би тільки газировкою побулькати за рахунок платників податків... А кацапські підори і далі людей вбивають.
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28.09.2024 23:25 Ответить
Ну раз сам головний гуманітарій Шмаль засудив, то окупантів буде мучити совість до самої смерті. І тільки ЗСУ може, не зволікаючи, звільнити їх від цих пекельних мук.
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28.09.2024 23:29 Ответить
Особовий склад збройних сил під прапором ООН часто проходить службу в найважчих умовах, у найсуворіших регіонах планети, де щоденно стикається з нестабільністю, захворюваннями та жорстокістю. Ці мужні чоловіки та жінки виявляють видатну самовідданість, забезпечуючи зміни в житті багатьох людей і демонструючи світові турботливий і відданий образ Організації Об'єднаних Націй ...(з Вікіпедії)
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28.09.2024 23:50 Ответить
Українці брали участь у миротворчих операціях ООН ще з часів СРСР. А ось за часів незалежності Україна взяла участь у 26 миротворчих операціях.
https://24tv.ua/*********************************************************
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29.09.2024 00:09 Ответить
Цікаво, а гундосий з цього приводу відосика записав? Чи йому ніколи - в нього турне?
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29.09.2024 08:24 Ответить
Как уже *****ло это не уместное словечко на протяжении всей убогой воны Осудили , все сказано, и больше ни куя...
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29.09.2024 10:29 Ответить
 
 