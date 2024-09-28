В Сумах 29 и 30 сентября объявлены Днями траура по погибшим вследствие российской атаки на больницу

29 и 30 сентября в Сумах объявлен траур по погибшим в результате вражеской атаки по больнице в городе.

Об этом в Telegram сообщил и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной громаде объявлены Дни траура 29 и 30 сентября. Соболезнования родным и близким. Никогда не забудем и не простим", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром субботы, 28 сентября, российские захватчики нанесли двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БпЛА.

Известно, что 9 человек погибли, 12 получили ранения.

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