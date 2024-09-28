У Сумах 29 та 30 вересня оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на лікарню
29 та 30 вересня у Сумах оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по лікарні у місті.
Про це у Telegram повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
"На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що вранці суботи, 28 вересня, російські загарбники завдали подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА.
Наразі відомо, що 9 осіб загинули, 12 зазнали поранень.
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