У Сумах 29 та 30 вересня оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на лікарню

29 та 30 вересня у Сумах оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по лікарні у місті.

Про це у Telegram повідомив в.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

"На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що вранці суботи, 28 вересня, російські загарбники завдали подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА.

Наразі відомо, що 9 осіб загинули, 12 зазнали поранень.

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