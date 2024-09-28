Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах: цивільне населення та інфраструктура – не мішень

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по лікарні в Сумах вранці 28 вересня. Він наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень.

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Я обурений ударами Збройних сил Російської Федерації сьогодні вранці, унаслідок яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України та загинули та дістали поранення кілька людей. Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій", - заявив гуманітарний координатор.

Також Шмале зазначив, що через повторний російський удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію.

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Він нагадав країні-агресору Росії, що удари по поранених та тих, хто їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень", - зазначив Шмале.

Нагадаємо, що 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА. За останніми даними, 10 осіб загинуло, ще 22 людини зазнали поранень.

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