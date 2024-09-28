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Новини Війна
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Гуманітарний координатор ООН в Україні Шмале засудив удар росіян по лікарні у Сумах: цивільне населення та інфраструктура – не мішень

В ООН засудили обстріл РФ лікарні у Сумах

Гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив російські удари по лікарні в Сумах вранці 28 вересня. Він наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень.

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Я обурений ударами Збройних сил Російської Федерації сьогодні вранці, унаслідок яких було пошкоджено лікарню в місті Суми на північному сході України та загинули та дістали поранення кілька людей. Місця надання медичної допомоги завжди мають бути в безпеці та не мають потерпати від такого жахливого впливу бойових дій", - заявив гуманітарний координатор.

Також Шмале зазначив, що через повторний російський удар поранені постраждали ще більше, а рятувальники не мали змоги проводити рятувальну операцію.

Читайте також: У Сумах 29 та 30 вересня оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на лікарню

Він нагадав країні-агресору Росії, що удари по поранених та тих, хто їм допомогу, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Цивільне населення та цивільна інфраструктура - не мішень", - зазначив Шмале.

Нагадаємо, що 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши БпЛА. За останніми даними, 10 осіб загинуло, ще 22 людини зазнали поранень.

Читайте також: Наслідки атаки "Шахедів" на лікарню у Сумах: 10 осіб загинули, 22 поранено (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

лікарня (1362) обстріл (28687) Суми (890) Шмале Матіас (7)


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Топ коментарі
+6
Це в притомних людей - не мішень, а в кацапських нелюдів - якраз навпаки. Це саме їхня тактика: вдарити по цивільним, а потім (коли зберуться люди яки будуть намагатися врятувати постраждалих) вдарити ще раз.
Підлість кацапів не знає меж.
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28.09.2024 23:18
+5
Давай занепокоєння, занепокоєння глибоке! Гниди оонівські! Вам би тільки газировкою побулькати за рахунок платників податків... А кацапські підори і далі людей вбивають.
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28.09.2024 23:25
+1
Ну раз сам головний гуманітарій Шмаль засудив, то окупантів буде мучити совість до самої смерті. І тільки ЗСУ може, не зволікаючи, звільнити їх від цих пекельних мук.
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28.09.2024 23:29
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Це в притомних людей - не мішень, а в кацапських нелюдів - якраз навпаки. Це саме їхня тактика: вдарити по цивільним, а потім (коли зберуться люди яки будуть намагатися врятувати постраждалих) вдарити ще раз.
Підлість кацапів не знає меж.
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28.09.2024 23:18 Відповісти
Давай занепокоєння, занепокоєння глибоке! Гниди оонівські! Вам би тільки газировкою побулькати за рахунок платників податків... А кацапські підори і далі людей вбивають.
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28.09.2024 23:25 Відповісти
Ну раз сам головний гуманітарій Шмаль засудив, то окупантів буде мучити совість до самої смерті. І тільки ЗСУ може, не зволікаючи, звільнити їх від цих пекельних мук.
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28.09.2024 23:29 Відповісти
Особовий склад збройних сил під прапором ООН часто проходить службу в найважчих умовах, у найсуворіших регіонах планети, де щоденно стикається з нестабільністю, захворюваннями та жорстокістю. Ці мужні чоловіки та жінки виявляють видатну самовідданість, забезпечуючи зміни в житті багатьох людей і демонструючи світові турботливий і відданий образ Організації Об'єднаних Націй ...(з Вікіпедії)
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28.09.2024 23:50 Відповісти
Українці брали участь у миротворчих операціях ООН ще з часів СРСР. А ось за часів незалежності Україна взяла участь у 26 миротворчих операціях.
https://24tv.ua/*********************************************************
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29.09.2024 00:09 Відповісти
Цікаво, а гундосий з цього приводу відосика записав? Чи йому ніколи - в нього турне?
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29.09.2024 08:24 Відповісти
Как уже *****ло это не уместное словечко на протяжении всей убогой воны Осудили , все сказано, и больше ни куя...
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29.09.2024 10:29 Відповісти
 
 