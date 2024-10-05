РУС
4 208 19

СБУ проводит меры безопасности в Сумах. Жителей призывают реагировать на требования правоохранителей и иметь с собой документы. ФОТОРЕПОРТАЖ

На территории г. Сумы Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасностные) меры. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Целью мер является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Читайте: В Сумах наблюдается задымленность из-за российских обстрелов

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Сообщается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах проблемы с мобильной связью из-за отсутствия электроснабжения

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - отмечается в сообщении.

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Автор: 

+9
Краще б вони оті '' безпекові заходи'' в ОПі провели!

05.10.2024 15:43 Ответить
+7
Це все результати "Курської операції" величного главкома. Мешкаці Сум і так страждають (да не тільки Сум, а вся область. Наприклад сьогогдні в 6.00 знову в....ли по одному із сел в Охтирському районі. Чули про це? А наших родичи ще як чули - вхідна дверь з дуба- на хрен вилитіла), а тут ще на тобі... Моста немає, ППО немає, зато зеля нарисовався. Японський Бог- на хрена ти в лікарню приїхав. Немає слів.

05.10.2024 15:57 Ответить
+5
Та хто про той міст в який вчора прилетіло і про ті села знає, окрім місцевих. Це непозитивні новини, головне - Суджанська операція, а те що є і буде з областю то таке.

05.10.2024 16:21 Ответить
Я вже як три роки з документами ходу. А в Сумах пох?

05.10.2024 15:12 Ответить
Какие красивые постановочные фото.

05.10.2024 15:38 Ответить
Краще б вони оті '' безпекові заходи'' в ОПі провели!

05.10.2024 15:43 Ответить
не на часі....

05.10.2024 16:01 Ответить
Це все результати "Курської операції" величного главкома. Мешкаці Сум і так страждають (да не тільки Сум, а вся область. Наприклад сьогогдні в 6.00 знову в....ли по одному із сел в Охтирському районі. Чули про це? А наших родичи ще як чули - вхідна дверь з дуба- на хрен вилитіла), а тут ще на тобі... Моста немає, ППО немає, зато зеля нарисовався. Японський Бог- на хрена ти в лікарню приїхав. Немає слів.

05.10.2024 15:57 Ответить
Та хто про той міст в який вчора прилетіло і про ті села знає, окрім місцевих. Це непозитивні новини, головне - Суджанська операція, а те що є і буде з областю то таке.

05.10.2024 16:21 Ответить
Вони (зеля) обiцяв ППО Сумам... Але ми знаемо чим закiнчуються його обiцянки-пшиком...😏😠

05.10.2024 16:31 Ответить
Будемо сподiватись та вiрити,що не все буде стертим, але ситуация тяжка.🥺😢

05.10.2024 17:53 Ответить
В Суми найвеличніший перебуває, тому такий переполох.

05.10.2024 16:35 Ответить
на вимоги?????
перед словом вимоги має бути законні!!!!!!

05.10.2024 16:37 Ответить
Тю ,зеля даремно біля знаку Суми фоткався!

05.10.2024 18:24 Ответить
Теризували громадян перед екскурсією до Сум ішака. Це чмо приїхало черговий раз попіаритись на біді народу.

05.10.2024 18:28 Ответить
"За минулий місяць середньодобовий рівень обстрілів Сумщини складав 29 ударів різного типу. В день візиту Зеленського - жодного ! "

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

05.10.2024 18:43 Ответить
Треба було сбушникам брати собі під крило місцевих ДФТГшників,які ні армії ні поліції не цікаві,бо занадто патріотичні,та ще заважають красти та брати хабарі!Та в кожній області такі заходи проводити на постійній основі до кінця війни,ну звісно що починати треба з урядового кварталу 95.

05.10.2024 19:29 Ответить
Нехай пробіжяться по деркачівських ********* і на Сумщині стане спокійніше. Хоча залишаться ще "зелені".

05.10.2024 21:58 Ответить
Сьогодні мені приснився сон, наче якийсь військовий мені сказав: " Сумам п..да". І тут я читаю, що зеля сфоткався буля знаку Суми. Чомусь згадалося таке саме фото біля знаку Бахмут...

05.10.2024 23:21 Ответить
 
 