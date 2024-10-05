СБУ проводит меры безопасности в Сумах. Жителей призывают реагировать на требования правоохранителей и иметь с собой документы. ФОТОРЕПОРТАЖ

На территории г. Сумы Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасностные) меры. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, действия правоохранителей будут охватывать весь город.



Целью мер является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Читайте: В Сумах наблюдается задымленность из-за российских обстрелов

Сообщается, что меры безопасности происходят с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумах проблемы с мобильной связью из-за отсутствия электроснабжения

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.





"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.



Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - отмечается в сообщении.





