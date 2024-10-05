УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13705 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 208 19

СБУ проводить безпекові заходи в Сумах. Мешканців закликають реагувати на вимоги правоохоронців та мати із собою документи. ФОТОрепортаж

На території м. Суми Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Метою заходів є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Читайте: У Сумах проблеми із мобільним зв’язком через відсутність електропостачання

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Повідомляється, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їхнього проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Читайте: У Сумах спостерігається задимленість через російські обстріли

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - зауважується в повідомленні.

Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах
Контррозвідувальні заходи СБУ в Сумах

Автор: 

безпека (955) контррозвідка (470) СБУ (13266) Суми (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Краще б вони оті '' безпекові заходи'' в ОПі провели!
показати весь коментар
05.10.2024 15:43 Відповісти
+7
Це все результати "Курської операції" величного главкома. Мешкаці Сум і так страждають (да не тільки Сум, а вся область. Наприклад сьогогдні в 6.00 знову в....ли по одному із сел в Охтирському районі. Чули про це? А наших родичи ще як чули - вхідна дверь з дуба- на хрен вилитіла), а тут ще на тобі... Моста немає, ППО немає, зато зеля нарисовався. Японський Бог- на хрена ти в лікарню приїхав. Немає слів.
показати весь коментар
05.10.2024 15:57 Відповісти
+5
Та хто про той міст в який вчора прилетіло і про ті села знає, окрім місцевих. Це непозитивні новини, головне - Суджанська операція, а те що є і буде з областю то таке.
показати весь коментар
05.10.2024 16:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вже як три роки з документами ходу. А в Сумах пох?
показати весь коментар
05.10.2024 15:12 Відповісти
Какие красивые постановочные фото.
показати весь коментар
05.10.2024 15:38 Відповісти
Краще б вони оті '' безпекові заходи'' в ОПі провели!
показати весь коментар
05.10.2024 15:43 Відповісти
не на часі....
показати весь коментар
05.10.2024 16:01 Відповісти
Це все результати "Курської операції" величного главкома. Мешкаці Сум і так страждають (да не тільки Сум, а вся область. Наприклад сьогогдні в 6.00 знову в....ли по одному із сел в Охтирському районі. Чули про це? А наших родичи ще як чули - вхідна дверь з дуба- на хрен вилитіла), а тут ще на тобі... Моста немає, ППО немає, зато зеля нарисовався. Японський Бог- на хрена ти в лікарню приїхав. Немає слів.
показати весь коментар
05.10.2024 15:57 Відповісти
Та хто про той міст в який вчора прилетіло і про ті села знає, окрім місцевих. Це непозитивні новини, головне - Суджанська операція, а те що є і буде з областю то таке.
показати весь коментар
05.10.2024 16:21 Відповісти
Вони (зеля) обiцяв ППО Сумам... Але ми знаемо чим закiнчуються його обiцянки-пшиком...😏😠
показати весь коментар
05.10.2024 16:31 Відповісти
Будемо сподiватись та вiрити,що не все буде стертим, але ситуация тяжка.🥺😢
показати весь коментар
05.10.2024 17:53 Відповісти
В Суми найвеличніший перебуває, тому такий переполох.
показати весь коментар
05.10.2024 16:35 Відповісти
на вимоги?????
перед словом вимоги має бути законні!!!!!!
показати весь коментар
05.10.2024 16:37 Відповісти
Тю ,зеля даремно біля знаку Суми фоткався!
показати весь коментар
05.10.2024 18:24 Відповісти
Теризували громадян перед екскурсією до Сум ішака. Це чмо приїхало черговий раз попіаритись на біді народу.
показати весь коментар
05.10.2024 18:28 Відповісти
"За минулий місяць середньодобовий рівень обстрілів Сумщини складав 29 ударів різного типу. В день візиту Зеленського - жодного ! "

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
05.10.2024 18:43 Відповісти
Треба було сбушникам брати собі під крило місцевих ДФТГшників,які ні армії ні поліції не цікаві,бо занадто патріотичні,та ще заважають красти та брати хабарі!Та в кожній області такі заходи проводити на постійній основі до кінця війни,ну звісно що починати треба з урядового кварталу 95.
показати весь коментар
05.10.2024 19:29 Відповісти
Нехай пробіжяться по деркачівських ********* і на Сумщині стане спокійніше. Хоча залишаться ще "зелені".
показати весь коментар
05.10.2024 21:58 Відповісти
Сьогодні мені приснився сон, наче якийсь військовий мені сказав: " Сумам п..да". І тут я читаю, що зеля сфоткався буля знаку Суми. Чомусь згадалося таке саме фото біля знаку Бахмут...
показати весь коментар
05.10.2024 23:21 Відповісти
 
 