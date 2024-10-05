СБУ проводить безпекові заходи в Сумах. Мешканців закликають реагувати на вимоги правоохоронців та мати із собою документи. ФОТОрепортаж

На території м. Суми Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи. До них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія.

Як зазначається, дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.



Метою заходів є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Повідомляється, що безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їхнього проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.





"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.



Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - зауважується в повідомленні.






