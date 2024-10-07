Рашисти вдарили "Шахедом" по Сумах: 4 поранених, серед них - 11-річний хлопчик. ФОТОрепортаж
Увечері 6 жовтня російські загарбники атакували ударним безпілотником цивільну інфраструктуру Сум. Є постраждалі.
Про це повідомили у прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 6 жовтня 2024 року близько 21:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми.
Зазначається, що засіб ураження влучив у спальний район обласного центру.
Наслідки атаки
Унаслідок атаки ворога 4 осіб поранено, серед яких і 11-річний хлопчик, 34-річна жінка та 51-річний і 65-річний чоловіки.
Також пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоквартирних будинки, 3 приватних автомобілі.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу:
Поліція Сумщини повідомила, що минулої доби російські війська завдали 167 ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися 30 населених пунктів.
Руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, 22 приватні будинки та 4 автомобілі.
Водночас 7 жовтня у небі над Сумщиною протиповітряна оборона знищила 8 російських безпілотників "Шахедів", повідомила ОВА.
