Рашисти вдарили "Шахедом" по Сумах: 4 поранених, серед них - 11-річний хлопчик. ФОТОрепортаж

Увечері 6 жовтня російські загарбники атакували ударним безпілотником цивільну інфраструктуру Сум. Є постраждалі.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 6 жовтня 2024 року близько 21:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми.

Зазначається, що засіб ураження влучив у спальний район обласного центру.

Наслідки атаки

Унаслідок атаки ворога 4 осіб поранено, серед яких і 11-річний хлопчик, 34-річна жінка та 51-річний і 65-річний чоловіки.

Також пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоквартирних будинки, 3 приватних автомобілі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу:











Поліція Сумщини повідомила, що минулої доби російські війська завдали 167 ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися 30 населених пунктів.

Руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, 22 приватні будинки та 4 автомобілі.

Водночас 7 жовтня у небі над Сумщиною протиповітряна оборона знищила 8 російських безпілотників "Шахедів", повідомила ОВА.

