Общие боевые потери РФ с начала войны – около 662 970 человек (+1340 за сутки), 8940 танков, 19 203 артсистемы, 17 740 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 662 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 662970 (+1340) человек,

танков - 8940 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 17740 (+30) ед,

артиллерийских систем - 19203 (+47) ед,

РСЗО - 1223 (+0) ед,

средства ППО - 973 (+1) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16686 (+43),

крылатые ракеты - 2618 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26185 (+83) ед,

специальная техника - 3373 (+9)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре зафиксирован новый рекорд среднесуточных потерь россиян в Украине, - британская разведка