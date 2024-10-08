РУС
Новости
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 662 970 человек (+1340 за сутки), 8940 танков, 19 203 артсистемы, 17 740 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 662 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 662970 (+1340) человек,
  • танков - 8940 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 17740 (+30) ед,
  • артиллерийских систем - 19203 (+47) ед,
  • РСЗО - 1223 (+0) ед,
  • средства ППО - 973 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16686 (+43),
  • крылатые ракеты - 2618 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26185 (+83) ед,
  • специальная техника - 3373 (+9)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре зафиксирован новый рекорд среднесуточных потерь россиян в Украине, - британская разведка

Інфографіка

+20
Минув 3884 день москальсько-української війни.
177! одиниць техніки та 1340! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Збите лайно з неба досягло 20000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
08.10.2024 08:50 Ответить
+16
+13
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.10.2024 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже добре. Скоро питимемо каву в Криму!
08.10.2024 08:27 Ответить
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
08.10.2024 08:06 Ответить
Ні...(((((...за підписаний контракт мають сплатити 40000 доларів держава + 40000 дол. місцева влада звідки орка набирають =80000 доларів в перерахунку на деревёяні!!!!! Потім 2 тижні навчання....а ще через 2 тижні орк в чорноземі...виплата не раніше ніж через місяць...тобто ніхто нічого не отрумує...але все єдно пруть...
08.10.2024 08:38 Ответить
Тільки не по сорок тисяч, а по чотири.
"Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів."
08.10.2024 13:49 Ответить
400 тисяч їм гарантується з їхнього міннападу, а регіональні органи докидують "хто скільки може і наскільки може виконати план з скирдування смертників". Наприклад, члєнінград накидує десь 1.7-2 мільйони додатково. А якась бурятія накидувала лише 200к, наскільки я знаю.
показать весь комментарий
вʼязниця народів не закінчується, ідуть покірно оболонки на страту
показать весь комментарий
Закінчується. Саме тому ***** своїм указом 2 місяці тому підвищів плату смертникам за підписання контракту в штурмовики з 200к дерев'яних до 400к дерев'яних. А по регіонам доплачують ще до 2'000'000 дерев'яних. Наприклад, в члєнінградській області.

Якби було достатньо м'яса - виплати б не лупили в мільйони дерев'яних...
08.10.2024 16:20 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.10.2024 08:31 Ответить
Хоть один кацап звернув увагу на те, що на війну з 2022 року витрачаються колосальні кошти, які до 2022 року чомусь не використовувалися на дороги, лікарні, школи, будинки, пенсії, технології, екологію і т.п. ???
08.10.2024 08:46 Ответить
Навпаки, більшість кацапів зараз вважають, що гроші саме тепер витрачаються правильно - не на шубохрани, а на "вялічіє".
показать весь комментарий
08.10.2024 08:54 Ответить
Дуже хочеться кораблик....
08.10.2024 09:32 Ответить
Або арсенал......
08.10.2024 09:51 Ответить
Десь під мацквою...
08.10.2024 10:13 Ответить
Щоб на нього обвалився міст з потягом на який в свою чергу впав літачок.
08.10.2024 09:58 Ответить
І шоб потяг віз КАБи
08.10.2024 13:32 Ответить
Судячи з аналiтики деяких сайтiв щодо запасiв арти, то вона мала б закинчитися у кацапiв цього мicяця. В нуль. Але щось не схоже.
08.10.2024 10:46 Ответить
23 тисячі ствольної всіх мастей і років
по реактивній десь третина
по літаках 1\4
08.10.2024 10:51 Ответить
Так вона і закінчується. Саме тому в статистиці впевнене місце, замість САУ Гіацинт-С, наприклад, застовбили гармати М-46. А замість "Піонів" і поруч з Д-30 почав все частіше з'являтись рядочок з М-30.

Тієї арти, з якою кацапи починали війну, фактично вже немає (у військових "немає" означає - витрачено, втрачено, зносилось "від 50%").

А гармати М-30 - це фактично останній "масовий" (і самий старий) засол совкової арти на складах. Більш старішої тупо немає. Наступний ресурс, який вони зможуть "відновлювати" - це більш масово знімати з постаментів САУ СУ-152 та дивізійні 76мм гармати. Біль масово - бо вони ВЖЕ почали це робити. ЗСУ вже трофеїло такі раритети.

Тож схоже, схоже.
08.10.2024 16:28 Ответить
 
 