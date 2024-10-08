Общие боевые потери РФ с начала войны – около 662 970 человек (+1340 за сутки), 8940 танков, 19 203 артсистемы, 17 740 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 662 970 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 662970 (+1340) человек,
- танков - 8940 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 17740 (+30) ед,
- артиллерийских систем - 19203 (+47) ед,
- РСЗО - 1223 (+0) ед,
- средства ППО - 973 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16686 (+43),
- крылатые ракеты - 2618 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26185 (+83) ед,
- специальная техника - 3373 (+9)
За осінь 23-го, не скажеш що авто не палили, було 2 390 од.
Танки в цьому році вже обігнали 23-тій 2 957 проти 2 952, однозначно і 22-гий буде позаду (3 031).
"Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів."
Якби було достатньо м'яса - виплати б не лупили в мільйони дерев'яних...
177! одиниць техніки та 1340! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Збите лайно з неба досягло 20000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
по реактивній десь третина
по літаках 1\4
Тієї арти, з якою кацапи починали війну, фактично вже немає (у військових "немає" означає - витрачено, втрачено, зносилось "від 50%").
А гармати М-30 - це фактично останній "масовий" (і самий старий) засол совкової арти на складах. Більш старішої тупо немає. Наступний ресурс, який вони зможуть "відновлювати" - це більш масово знімати з постаментів САУ СУ-152 та дивізійні 76мм гармати. Біль масово - бо вони ВЖЕ почали це робити. ЗСУ вже трофеїло такі раритети.
Тож схоже, схоже.