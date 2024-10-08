Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 662 970 осіб (+1340 за добу), 8940 танків, 19 203 артсистеми, 17 740 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 662 970 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 662970 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8940 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
- артилерійських систем – 19203 (+47) од,
- РСЗВ – 1223 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3373 (+9)
За осінь 23-го, не скажеш що авто не палили, було 2 390 од.
Танки в цьому році вже обігнали 23-тій 2 957 проти 2 952, однозначно і 22-гий буде позаду (3 031).
"Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів."
Якби було достатньо м'яса - виплати б не лупили в мільйони дерев'яних...
177! одиниць техніки та 1340! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Збите лайно з неба досягло 20000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
по реактивній десь третина
по літаках 1\4
Тієї арти, з якою кацапи починали війну, фактично вже немає (у військових "немає" означає - витрачено, втрачено, зносилось "від 50%").
А гармати М-30 - це фактично останній "масовий" (і самий старий) засол совкової арти на складах. Більш старішої тупо немає. Наступний ресурс, який вони зможуть "відновлювати" - це більш масово знімати з постаментів САУ СУ-152 та дивізійні 76мм гармати. Біль масово - бо вони ВЖЕ почали це робити. ЗСУ вже трофеїло такі раритети.
Тож схоже, схоже.