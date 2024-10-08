УКР
5 796 22

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 662 970 осіб (+1340 за добу), 8940 танків, 19 203 артсистеми, 17 740 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 662 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  662970 (+1340) осіб,
  • танків  ‒ 8940 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17740 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19203 (+47) од,
  • РСЗВ – 1223 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 973 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16686 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2618 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3373 (+9)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У вересні зафіксовано новий рекорд середньодобових втрат росіян в Україні, - британська розвідка

Інфографіка

армія рф (18528) ліквідація (4377) знищення (8055)
+20
Минув 3884 день москальсько-української війни.
177! одиниць техніки та 1340! чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Збите лайно з неба досягло 20000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
08.10.2024 08:50 Відповісти
+16
Логістика б'є всі рекорди, ще й половини осіні нема, а вже 2 304 одиниці.
За осінь 23-го, не скажеш що авто не палили, було 2 390 од.
Танки в цьому році вже обігнали 23-тій 2 957 проти 2 952, однозначно і 22-гий буде позаду (3 031).
08.10.2024 08:02 Відповісти
+13
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.10.2024 08:13 Відповісти
Дуже добре. Скоро питимемо каву в Криму!
08.10.2024 08:27 Відповісти
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
08.10.2024 08:06 Відповісти
Ні...(((((...за підписаний контракт мають сплатити 40000 доларів держава + 40000 дол. місцева влада звідки орка набирають =80000 доларів в перерахунку на деревёяні!!!!! Потім 2 тижні навчання....а ще через 2 тижні орк в чорноземі...виплата не раніше ніж через місяць...тобто ніхто нічого не отрумує...але все єдно пруть...
08.10.2024 08:38 Відповісти
Тільки не по сорок тисяч, а по чотири.
"Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів."
08.10.2024 13:49 Відповісти
400 тисяч їм гарантується з їхнього міннападу, а регіональні органи докидують "хто скільки може і наскільки може виконати план з скирдування смертників". Наприклад, члєнінград накидує десь 1.7-2 мільйони додатково. А якась бурятія накидувала лише 200к, наскільки я знаю.
показати весь коментар
вʼязниця народів не закінчується, ідуть покірно оболонки на страту
08.10.2024 08:12 Відповісти
Закінчується. Саме тому ***** своїм указом 2 місяці тому підвищів плату смертникам за підписання контракту в штурмовики з 200к дерев'яних до 400к дерев'яних. А по регіонам доплачують ще до 2'000'000 дерев'яних. Наприклад, в члєнінградській області.

Якби було достатньо м'яса - виплати б не лупили в мільйони дерев'яних...
08.10.2024 16:20 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
08.10.2024 08:13 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
08.10.2024 08:31 Відповісти
Хоть один кацап звернув увагу на те, що на війну з 2022 року витрачаються колосальні кошти, які до 2022 року чомусь не використовувалися на дороги, лікарні, школи, будинки, пенсії, технології, екологію і т.п. ???
08.10.2024 08:46 Відповісти
Навпаки, більшість кацапів зараз вважають, що гроші саме тепер витрачаються правильно - не на шубохрани, а на "вялічіє".
08.10.2024 16:21 Відповісти
08.10.2024 08:54 Відповісти
Дуже хочеться кораблик....
08.10.2024 09:32 Відповісти
Або арсенал......
08.10.2024 09:51 Відповісти
Десь під мацквою...
08.10.2024 10:13 Відповісти
Щоб на нього обвалився міст з потягом на який в свою чергу впав літачок.
08.10.2024 09:58 Відповісти
І шоб потяг віз КАБи
08.10.2024 13:32 Відповісти
Судячи з аналiтики деяких сайтiв щодо запасiв арти, то вона мала б закинчитися у кацапiв цього мicяця. В нуль. Але щось не схоже.
08.10.2024 10:46 Відповісти
23 тисячі ствольної всіх мастей і років
по реактивній десь третина
по літаках 1\4
08.10.2024 10:51 Відповісти
Так вона і закінчується. Саме тому в статистиці впевнене місце, замість САУ Гіацинт-С, наприклад, застовбили гармати М-46. А замість "Піонів" і поруч з Д-30 почав все частіше з'являтись рядочок з М-30.

Тієї арти, з якою кацапи починали війну, фактично вже немає (у військових "немає" означає - витрачено, втрачено, зносилось "від 50%").

А гармати М-30 - це фактично останній "масовий" (і самий старий) засол совкової арти на складах. Більш старішої тупо немає. Наступний ресурс, який вони зможуть "відновлювати" - це більш масово знімати з постаментів САУ СУ-152 та дивізійні 76мм гармати. Біль масово - бо вони ВЖЕ почали це робити. ЗСУ вже трофеїло такі раритети.

Тож схоже, схоже.
08.10.2024 16:28 Відповісти
 
 