В Харьковской области враг с помощью БпЛА контролирует воздушную обстановку и минирует участки противопехотными минами, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силы обороны сдерживают врага в районе Глубокого, Лукьянцев, Тихого и в Волчанске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки с целью оповещения личного состава о применении БпЛА Силами обороны Украины.

Неподалеку Лукьянцев враг в ночное время с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование участков местности противопехотными минами.

В районе населенного пункта Тихое враг осуществил перемещение личного состава на передовых позициях.

В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БпЛА, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов и нанесли 43 удара дронами-камикадзе. Осуществили 306 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 78 существ, из них безвозвратные - 32, санитарные - 46.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, в частности

16 артиллерийских систем;

13 автомобилей;

4 единицы спецтехники;

43 БпЛА.

Уничтожено:

47 укрытий для личного состава;

пункт управления БпЛА;

место хранения боеприпасов.

