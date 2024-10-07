В Харьковской области враг с помощью БпЛА контролирует воздушную обстановку и минирует участки противопехотными минами, - ОТГ "Харьков"
На Харьковском направлении ситуация остается сложной. Силы обороны сдерживают врага в районе Глубокого, Лукьянцев, Тихого и в Волчанске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков".
В районе населенного пункта Глубокое противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки с целью оповещения личного состава о применении БпЛА Силами обороны Украины.
Неподалеку Лукьянцев враг в ночное время с помощью БпЛА осуществил дистанционное минирование участков местности противопехотными минами.
В районе населенного пункта Тихое враг осуществил перемещение личного состава на передовых позициях.
В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БпЛА, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города.
Боевые действия и потери врага
За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 10 КАБов и нанесли 43 удара дронами-камикадзе. Осуществили 306 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 78 существ, из них безвозвратные - 32, санитарные - 46.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, в частности
- 16 артиллерийских систем;
- 13 автомобилей;
- 4 единицы спецтехники;
- 43 БпЛА.
Уничтожено:
- 47 укрытий для личного состава;
- пункт управления БпЛА;
- место хранения боеприпасов.
