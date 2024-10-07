На Харківщині ворог за допомогою БпЛА контролює повітряну обстановку та мінує ділянки протипіхотними мінами, - ОТУ "Харків"
На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони стримують ворога у районі Глибокого, Лукʼянців, Тихого та у Вовчанську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків".
У районі населеного пункту Глибоке противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки з метою оповіщення особового складу про застосування БпЛА Силами оборони України.
Неподалік Лукʼянців ворог в нічний час за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування ділянок місцевості протипіхотними мінами.
У районі населеного пункту Тихе ворог здійснив переміщення особового складу на передових позиціях.
У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БпЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1А по районах міста.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 10 КАБів та завдали 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 306 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 78 істот, з них безповоротні - 32, санітарні - 46.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 76 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема
- 16 артилерійських систем;
- 13 автомобілів;
- 4 одиниці спецтехніки;
- 43 БпЛА.
Знищено:
- 47 укриттів для особового складу;
- пункт управління БпЛА;
- місце зберігання боєприпасів.
