На Харківщині ворог за допомогою БпЛА контролює повітряну обстановку та мінує ділянки протипіхотними мінами, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони стримують ворога у районі Глибокого, Лукʼянців, Тихого та у Вовчанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник основні зусилля зосередив на контролі повітряної обстановки з метою оповіщення особового складу про застосування БпЛА Силами оборони України.

Неподалік Лукʼянців ворог в нічний час за допомогою БпЛА здійснив дистанційне мінування ділянок місцевості протипіхотними мінами.

У районі населеного пункту Тихе ворог здійснив переміщення особового складу на передових позиціях.

У Вовчанську противник проводить активну розвідку за допомогою БпЛА, відновлює систему зв’язку, здійснює заходи логістичного забезпечення. Застосував ТОС-1А по районах міста.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 10 КАБів та завдали 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 306 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 78 істот, з них безповоротні - 32, санітарні - 46.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 76 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема

16 артилерійських систем;

13 автомобілів;

4 одиниці спецтехніки;

43 БпЛА.

Знищено:

47 укриттів для особового складу;

пункт управління БпЛА;

місце зберігання боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ були вимушені відійти з Вугледару через чисельну перевагу росіян - глава Генштабу Естонії Вялі