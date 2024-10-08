Враг проводит ротацию, осуществляет логистическое обеспечение, пополняет запасы боеприпасов на Харьковщине, - ОТГ "Харків"
Ситуация на Харьковщине остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
В районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях.
Неподалеку Лукьянцев враг осуществил логистическое обеспечение подразделений 2-го мотострелкового батальона 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии, применив БПЛА повышенной грузоподъемности.
В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Пополнил запасы боеприпасов минометных расчетов.
Боевые действия и потери врага
За минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар и 1 авиаудар с использованием 1 КАБа, нанесли 32 удара дронами-камикадзе. Осуществили 348 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составили 107 существ, из них безвозвратные - 30, санитарные - 75, пленные - 2.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 57 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 7 артиллерийских систем;
- 2 боевые бронированные машины;
- 11 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 36 БПЛА.
Уничтожено:
- 77 укрытий для личного состава;
- 1 пункт управления БПЛА;
- 2 места хранения боеприпасов.
